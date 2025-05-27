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Philips 5500 Serisi LatteGo ve Siemens EQ6 Plus s700 Tam Otomatik Espresso Makinelerini Karşılaştırıyoruz!

etiket Philips 5500 Serisi LatteGo ve Siemens EQ6 Plus s700 Tam Otomatik Espresso Makinelerini Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 10:20

Kahve senin için sadece bir içecek mi, yoksa sabahları hayata tutunma sebebi mi? Ne olursa olsun, kahve güzel olacaksa o işi iyi bir makineyle yapmak şart! Bir yanda Philips’in 5500 Serisi LatteGo teknolojisiyle tek tuşla barista hissi yaşatan şık mı şık bir makine; diğer yanda Siemens’in EQ6 Plus S700 modeliyle “otomatikse tam otomatik” diyerek hayatı kolaylaştıran akıllı çözümleri… Her ikisi de tam otomatik, her ikisi de çok iddialı. Peki senin kahve ruh eşin hangisi? Bu karşılaştırmada köpükten lezzete, temizlikten teknolojiye kadar her şeyi inceliyoruz. Hangisi daha akıllı, hangisi süt köpürtme işini gerçekten beceriyor, hangisi kahveni tam da sevdiğin gibi yapıyor? “Philips mi, Siemens mi alsam?” diye düşünenlerin aklındaki tüm sorulara bu karşılaştırma ışık tutuyor. Hadi birlikte keşfedelim.

Bu içerik 27.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 hızlı, pratik ve LatteGo rahatlığıyla tam kıvamında kahve deneyimi sunuyor. Özellikle sütlü kahve sevenlerin kalbini kazanacak bir cihaz.

Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 hızlı, pratik ve LatteGo rahatlığıyla tam kıvamında kahve deneyimi sunuyor. Özellikle sütlü kahve sevenlerin kalbini kazanacak bir cihaz.

LatteGo süt sistemi sayesinde krema gibi köpüklü sütlü kahveleri bir tuşla hazırlıyor. Temizlik konusunda da tam bir kurtarıcı çünkü süt sistemi saniyeler içinde temizleniyor. Kapsamlı ama kullanıcı dostu arayüzüyle, kahveni seçip birkaç saniyede hazır hale getirebiliyorsun. Evde mini bir kafe açmak isteyenler için birebir.

Sıcak mı soğuk mu, sert mi yumuşak mı, sütlü mü sade mi? “Evde barista olmak zor değilmiş” dedirten bu model, kahveseverlerin gönlünü hızlıca kazanıyor. LatteGo süt sistemiyle kafe kalitesinde köpük, SilentBrew ile fısıltı sessizliğinde öğütme, QuickStart ile jet hızında kahve… Hepsi bir arada!

Sıcak mı soğuk mu, sert mi yumuşak mı, sütlü mü sade mi? “Evde barista olmak zor değilmiş” dedirten bu model, kahveseverlerin gönlünü hızlıca kazanıyor. LatteGo süt sistemiyle kafe kalitesinde köpük, SilentBrew ile fısıltı sessizliğinde öğütme, QuickStart ile jet hızında kahve… Hepsi bir arada!

  • 20 farklı sıcak ve soğuk kahve seçeneği: Tek tuşla latte’den buzlu americano’ya kadar geniş yelpaze sunuyor.

  • LatteGo süt sistemi: Yumuşacık süt köpüğü, temizliği ise birkaç saniyelik iş!

  • Sezgisel ekran: Kahveni seç, kişiselleştir, kaydet… Her fincan tam sana göre.

  • SilentBrew teknolojisi: %40 daha sessiz çalışarak sabahları rahatsız etmeden kahveni hazırlıyor.

  • QuickStart modu: Beklemeden, anında kahve keyfi.

  • Seramik öğütücü: Paslanmaz, uzun ömürlü ve daha yoğun aroma.

  • AquaClean filtre: 5000 fincana kadar kireç temizliği gerekmeden kullanım sunuyor.

  • İdeal sıcaklık, aroma ve krema dengesi: Her fincan aynı kalitede, aynı lezzette.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Harika ötesi bir cihaz. Kendini durulama özelliği var ister açılışta ister kapanışta ister her ikisinde otomatik yapıyor. Profillere içeceğinizi kaydettiği için bir tuşla hızlıca kahvenizi hazırlıyor. Posa için bir poşet vs almayın her gün temizlemesi çok basit. Tek kelime ile mükemmel iyi ki almışım.

Harika bir makine. Kahve seçenekleri çok fazla. Çok kolay kullanımı var ve çok kullanışlı. Almadan çok düşünmüştüm. Acaba diye, hiç pişman olmadım, çok memnunum. Tavsiye ederim.

Bilindik kahve şirketlerinde içtiğimiz kahvenin aynısı, harika.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Amazon’dan incelemek için: Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tüm Philips kahve makinesi modellerine bu listeden ulaşabilirsin.

Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW, tam otomatik olmasının ötesinde, kahveyi tamamen kişiselleştirmeni sağlayan bir teknoloji sunuyor. Kahve özelleştirme konusunda çıtayı yükselten bir barista!

Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW, tam otomatik olmasının ötesinde, kahveyi tamamen kişiselleştirmeni sağlayan bir teknoloji sunuyor. Kahve özelleştirme konusunda çıtayı yükselten bir barista!

Her fincanı kendi damak zevkine göre programlayabiliyorsun: yoğunluk, sıcaklık, miktar... Hepsi senin kontrolünde. Sütlü içeceklerde DoubleCup fonksiyonu ile iki fincanı aynı anda hazırlayabiliyor. Temizlik ve kireç çözme konularında da seni hiç uğraştırmıyor.

Akıllı dokunmatik ekranıyla seni yormadan istediğini sunan bu model, kahve konusunu adeta kişisel asistan ciddiyetinde ele alıyor. iAroma teknolojisi sayesinde her fincanda aynı mükemmellik, çift fincan modu. Barista kalitesini evde yaşamak isteyenlerin yeni gözdesi bu olabilir.

Akıllı dokunmatik ekranıyla seni yormadan istediğini sunan bu model, kahve konusunu adeta kişisel asistan ciddiyetinde ele alıyor. iAroma teknolojisi sayesinde her fincanda aynı mükemmellik, çift fincan modu. Barista kalitesini evde yaşamak isteyenlerin yeni gözdesi bu olabilir.

  • OneTouch DoubleCup teknolojisi: Aynı anda iki fincan cappuccino, latte macchiato veya espresso hazırlayabiliyorsun.

  • CoffeeSelect ekran: Renkli, dokunmatik ekran üzerinden tüm kahve çeşitlerine kolay erişim sağlayabilirsin.

  • iAroma sistemi: Optimal demleme sıcaklığı, kaliteli öğütücü ve güçlü pompa basıncıyla her fincanda tutarlı lezzet sunuyor.

  • Otomatik süt temizleme sistemi (autoMilk Clean): Buharla kendi kendini temizleyen sistem sayesinde zahmetsiz hijyen sağlıyor.

  • Seramik öğütücü: Sessiz, dayanıklı ve kahve çekirdeklerini eşit öğütüyor.

  • Ayarlanabilir kahve yoğunluğu ve miktarı: Kendi damak zevkine göre kişiselleştirilmiş kahve deneyimi sunuyor.

  • Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Uzun bardaklara bile dökülmeden kahve hazırlama.

  • Otomatik temizleme ve kireç çözme programları: Cihaz bakımını senin yerine hallediyor.

  • AromaDouble Shot: Daha yoğun kahve için iki öğütme ve demleme döngüsü, acılığı azaltılmış yoğun tat sağlıyor.

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Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

19 bar basınç demleme sistemine sahip tam otomatik espresso makineleri arasında fiyat/performans açısından en iyisi diyebilirim, iyice araştırdıktan sonra satın aldım, 3 haftadır keyifle kullanıyorum.

Ürün mükemmel ötesi, uzun araştırmalar sonucunda bu ürüne karar verdik, bizim için önemli olan aynı anda iki kahve yapmasıydı, çok hızlı bir sürede 35, 40sn aynı anda iki kahveyi oldukça sıcak verebiliyor. El yakacak kadar sıcak kahve çıkartıyor. Almak isteyenlere tavsiye ederim.

Harika bir makine. Süt oda sıcaklığında olursa kahve sıcaklığı da çok güzel oluyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Espresso Makinesi

Amazon’dan incelemek için: Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tüm Siemens kahve makinesi modellerine bu listeden ulaşabilirsin.

Her iki model de kahve konusuna aşkla bağlı olanlara sesleniyor: “Sadece kahve değil, küçük bir ritüel yaşatıyorum” diyorlar adeta. Philips 5500 LatteGo ve Siemens EQ6 Plus S700, evde barista deneyimini tek tuşla sunmak konusunda oldukça iddialı.

Her iki model de kahve konusuna aşkla bağlı olanlara sesleniyor: “Sadece kahve değil, küçük bir ritüel yaşatıyorum” diyorlar adeta. Philips 5500 LatteGo ve Siemens EQ6 Plus S700, evde barista deneyimini tek tuşla sunmak konusunda oldukça iddialı.

  • Kahve Çeşitliliği: Her iki cihaz da 20 farklı sıcak ve soğuk kahve seçeneği sunuyor. Latte, cappuccino, buzlu americano… Canın ne isterse! Ama Philips bu konuda LatteGo süt sistemiyle bir adım öne çıkıyor çünkü köpüğü hem yumuşacık yapıyor hem de temizliği birkaç saniyelik iş. Siemens ise kahveni seçip kişiselleştirmeni sağlayan akıllı ekranı ve favorilerini kaydetme özelliğiyle konfor alanını genişletiyor.

  • Süt Köpürtme Sistemi: Philips, LatteGo süt sistemi, barista kalitesinde köpük yapıyor ve birkaç saniyede yıkanabiliyor. Temizlik dert değil. Siemens, AutoMilk Clean teknolojisiyle buharla kendi kendini temizliyor. Köpük kalitesi yüksek, hijyen kısmı neredeyse otomatik.

  • Ses Seviyesi: Philips’in SilentBrew teknolojisi gerçekten fark yaratıyor. %40 daha sessiz çalışıyor ve sabahın köründe kahve yaparken ev halkını uyandırmadan işini hallediyor. Siemens de oldukça sessiz çalışıyor ama bu konuda Philips biraz daha önde diyebiliriz.

  • Hız ve Bekleme Süresi: İkisi de QuickStart özelliğiyle oldukça hızlı kahve sunuyor. Kahve istediğinde beklemeye gerek yok, anında fincanda.

  • Kişiselleştirme ve Ekran Kullanımı: Philips, sezgisel ekranla içeceğini seç, ayarlarını yap ve kaydet. Basit ama etkili. Siemens, daha büyük, renkli ve dokunmatik CoffeeSelect ekran ile adeta bir akıllı telefon gibi. Daha detaylı kişiselleştirme mümkün.

  • Temizlik ve Bakım: Philips, AquaClean filtresi sayesinde 5000 fincana kadar kireç temizliği gerektirmiyor. Siemens, otomatik temizleme ve kireç çözme sistemleri sayesinde bakım zahmetsiz, ancak AquaClean gibi uzun süreli filtre kolaylığı sunmuyor.

  •  Öğütücü Kalitesi: Her iki modelde de seramik öğütücü yer alıyor ama Philips’in biraz daha yoğun aroma sunduğu söylenebilir. 

  • Enerji Tüketimi ve Akıllı Detaylar: Philips, enerji tasarrufu moduyla gereksiz elektrik tüketimini önlüyor. Siemens, otomatik kapanma ve enerji yönetimi ayarları daha detaylı. Teknoloji severler için daha esnek seçenekler sunuyor.

Sonuç olarak, hem Philips 5500 LatteGo hem de Siemens EQ6 Plus S700, evde kahve keyfini en üst seviyeye taşıyan harika makineler. İkisi de sundukları pratiklik, çeşitlilik ve kaliteli kahveyle sabah ritüelinizi baştan yaratıyor.

Sonuç olarak, hem Philips 5500 LatteGo hem de Siemens EQ6 Plus S700, evde kahve keyfini en üst seviyeye taşıyan harika makineler. İkisi de sundukları pratiklik, çeşitlilik ve kaliteli kahveyle sabah ritüelinizi baştan yaratıyor.

  • Philips 5500 LatteGo, hızlı ve pratik kahve keyfi arayanların favorisi. Tek tuşla 20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneği, kolay temizlenen süt sistemi ve sessiz çalışmasıyla evde barista olmayı son derece kolaylaştırıyor. Kahve tutkunlarına esneklik ve hız sunarken, şıklığı ve dayanıklılığıyla da göz dolduruyor.

  • Siemens EQ6 Plus S700 ise kahve deneyimini tamamen kişiselleştirmek isteyenlere hitap ediyor. Sezgisel ekranı, geniş kişiselleştirme seçenekleri ve yüksek teknoloji özellikleriyle kahvenizi tam istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlıyor. Akıllı özellikleri ve dayanıklı yapısıyla uzun vadede memnun edecek bir yatırım.

Hangi makineyi seçeceğin ise kahve alışkanlıklarına, pratiklik beklentilerine ve tabii ki bütçene bağlı. Philips 5500, hızlı ve zahmetsiz kahve keyfi arayanlara ideal bir çözüm sunarken; Siemens EQ6 Plus S700, detaylı ayar yapmayı seven, kahve deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Amazon’dan incelemek için: Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tüm Philips kahve makinesi modellerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada’dan incelemek için; Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Espresso Makinesi

Amazon’dan incelemek için: Siemens EQ6 Plus S700 TE657319RW Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tüm Siemens kahve makinesi modellerine bu listeden ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
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