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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 24-31 Mayıs

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 24-31 Mayıs

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 10:09

Kendine iyi bakmayı sevenler burada mı? Günlük koşturmacada bazen kendimizi arka plana atabiliyoruz ama unutmamalıyız ki kişisel bakım sadece aynaya bakınca güzel görünmek değil, kendini iyi hissetmenin en tatlı yolu. Cildini şımartacak kozmetik ürünleri, saçlarına hacim katacak bakım çözümleri, vücuduna hak ettiği ilgiyi gösterecek onlarca seçenek seni bekliyor. En beğenilen kişisel bakım, kozmetik ve sağlık ürünleri bu indirimlerle çok daha ulaşılabilir. Hadi, şimdi kendine bir güzellik yapma zamanı!

Bu içerik 26.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sebamed Sun Güneş Spreyi SPF50+

Sebamed Sun Güneş Spreyi SPF50+

Artık “Acaba yandım mı?” stresi tarih oluyor. Deniz kenarında, şehirde, tatilde ya da günlük koşturmacada… Nerede olursan ol, bu pratik güneş spreyi seni güneşin yakıcı etkilerinden korurken cildini de nemlendiriyor. Sen gölgede kalma diye o hep tetikte :)

Sebamed Sun Güneş Spreyi SPF50+

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

Dudak çerçeven her zamankinden daha net, daha dolgun, daha 'vav!' etkili! Kremsi yapısıyla kolayca sürülüyor, dudak çizgine tam oturuyor, dağılmadan gün boyu kalıcılığını koruyor. İster ruj altına kullan, ister tek başına; her hâlükârda “ne sürdün sen böyle?” sorusu garanti!

Maybelline New York Lifter Liner Dudak Kalemi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Braun Silk-épil 3 3-000 Epilatör

Braun Silk-épil 3 3-000 Epilatör

Bu epilatör ile tıraş bıçağına veda edip uzun süreli pürüzsüzlüğe merhaba diyebilirsin. Cilde nazik ama kıllara hiç acıması yok. Kökten alıyor, günlerce değil haftalarca rahatlık sunuyor. Hızlı, pratik, etkili ve uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsan, bu epilatör tam senlik!

Braun Silk-épil 3 3-000 Epilatör

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B iO 3 Mavi Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO 3 Mavi Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Diş fırçalamak sıradan bir rutin olmaktan çıkıyor, teknolojiyle buluşuyor.

Klasik fırçaları emekliye ayıracak kadar iddialı, diş doktorunun önerisi kadar güvenilir. Akıllı sensörleriyle fazla bastırmanı engelliyor, diş etlerini incitmeden temizliyor. Oral-B iO 3'le gülüşüne yatırım yapma zamanı!

Oral-B iO 3 Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Stick On Spots Sivilce Akne Bandı

Stick On Spots Sivilce Akne Bandı

Bu mini kahramanlar, özellikle “yarın önemli bir gün ve bu sivilce hiç olmadı şimdi!” anlarında seni yalnız bırakmıyor. Yağ, kir, bakterilere karşı savaşırken sen başka şeylere odaklanabilirsin; mesela uykunu almak ya da keyifli bir dizi açmak gibi :)

Stick On Spots Sivilce Akne Bandı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Dr. Scholl's Elektronik Nasır Sökücü

Dr. Scholl's Elektronik Nasır Sökücü

Ayaklarına pedikür lüksünü evde yaşatıyor. Kullanımı zahmetsiz, etkisi şaşırtıcı! Elektrikli sistemi sayesinde bastırmana gerek kalmadan, nasırları ve sertleşmiş cildi nazikçe uzaklaştırıyor. Artık ayak bakımı ertelenen bir lüks değil, günlük bir keyif.

Dr. Scholl's Elektronik Nasır Sökücü

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF50

The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF50

Hem yüksek SPF 50 koruması hem de nemlendirici etkisiyle cildini sadece güneşten değil, kuruluk ve hassasiyetten de koruyor. İster makyaj altı bazı olarak kullan, ister yaz-kış her gün tek başına uygula; bu krem, cildine hem şefkatli hem kalkan gibi davranıyor. Güneşin zararlı etkilerine karşı güçlü, ama cildine karşı yumuşacık. 

The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF50

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B iO 3 Pembe Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO 3 Pembe Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Diş fırçalamak bir görev değil, günlük ritüelin en parlayan anı! Akıllı basınç kontrolüyle diş etlerine zarar vermeden temizlik sağlıyor. Dakikalar içinde ferah bir ağız hissi, gün boyu süren temizlik ve sağlıklı bir gülümseme sağlıyor. Gülüşün ışıldasın, bakımın teknolojiyle buluşsun :)

Oral-B iO 3 Pembe Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jane Iredale Lash Fixation Lifting & Defining Tubing Maskara

Jane Iredale Lash Fixation Lifting & Defining Tubing Maskara

Kirpiklerinin sınırlarını yeniden çiz! Klasik maskaraların aksine, bu güzellik her kirpiği tek tek sararak uzatıyor, kıvırıyor ve gün boyu düşmeyen bir etki bırakıyor. Topaklanma? Akma? Bulaşma? Onlar bu maskaranın sözlüğünde yok. Hem hassas gözler hem de lens kullananlar için gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsun.

Jane Iredale Lash Fixation Lifting & Defining Tubing Maskara

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L'Oréal Paris True Match Fondöten

L'Oréal Paris True Match Fondöten

Sadece kapatıcılığıyla değil, aynı zamanda ciltle kurduğu o şahane bağıyla gönülleri fethediyor. Bakım yapan formülüyle gün boyu kuruluk hissi bırakmadan cildine hem makyaj hem nem desteği sunuyor. Ciltte maske gibi durmuyor, aksine 'bugün fondöten mi sürdün?' dedirtmeyecek kadar doğal bir bitiş sunuyor.

L'Oréal Paris True Match Fondöten

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Maybelline New York Tattoo Liner Likit Eyeliner

Maybelline New York Tattoo Liner Likit Eyeliner

Adeta dövme etkisi gibi kalıcı, ama çıkarırken gayet nazik davranıyor. Ultra ince ucu sayesinde ister kedi gözü, ister keskin grafik çizgiler... Sen ne istersen, onu çizersin. Akmıyor, dağılmıyor, silinmiyor; bu eyeliner ile göz makyajın bir sanata dönüşüyor.

Maybelline New York Tattoo Liner Likit Eyeliner

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Karşıtı Krem

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Karşıtı Krem

Kırışıklık görünümüne savaş açan o zeki krem! İçeriğindeki güçlü peptid teknolojisi ve kolajen destekleyici formülü sayesinde cildin adeta “yeniden programlanmış” gibi hissediliyor. Sabah-akşam düzenli kullanımda ince çizgilerle vedalaşmak an meselesi!

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Karşıtı Krem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Lumene Aydınlatıcı Maske

Lumene Aydınlatıcı Maske

Yorgun ve solgun ciltler için adeta kuzey ışıkları etkisi yaratıyor. Cildine ferahlık verirken aynı anda aydınlatıyor, nemlendiriyor ve o yüzündeki sağlıklı ışıltıyı ortaya çıkarıyor. Üstelik uygulaması pratik, etkisi hızla fark ediliyor. Hafta sonu bakım rutinlerinin yıldızı olmaya aday!

Lumene Aydınlatıcı Maske

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

OGX Renk Koruyucu Saç Maskesi

OGX Renk Koruyucu Saç Maskesi

Bu maske rengini matlaştıran her şeye karşı kalkan olurken, saç tellerini besliyor, yumuşatıyor ve elektriklenmeyi azaltıyor. Saçların işlem gördü diye üzülme, bu maske onlara hem bakım hem şefkat veriyor.

OGX Renk Koruyucu Saç Maskesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bootiful Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı Krem

Bootiful Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı Krem

Kafein ve bitkisel içeriklerle formüle edilen bu krem, portakal kabuğu görünümünü hedef alırken cilde ihtiyaç duyduğu nemi de sağlıyor. Düzenli kullanımda cilt daha sıkı, daha pürüzsüz ve çok daha özgüvenli hissediliyor.

Bootiful Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı Krem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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