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Nasıl Baş Edeceğinizi Bilmediğiniz Durumlarda Elinizden Tutacak 15 Ürün

etiket Nasıl Baş Edeceğinizi Bilmediğiniz Durumlarda Elinizden Tutacak 15 Ürün

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 10:31

Hayat bazen bizi zor anların ortasında bırakabiliyor. Tüm tuşlara basıyorsun ama çözüm yok! İşler üst üste geliyor, stres desen tavan... Tam da böyle anlarda 'Keşke biri elimi tutsa!' dediğin oluyor mu? Biz de dedik ki böyle anlar için bir rehber hazırlayalım. İşte karşında, 'Buna gerçekten ihtiyacım varmış!' dedirtecek, seni hem fiziksel hem ruhsal anlamda bir nebze rahatlatacak 15 ürün. Ne zaman neye ihtiyacın olacağını bilemeyiz ama şunu biliyoruz; bu ürünlerle hayat biraz daha yaşanır hale geliyor. Hadi bakalım, detaylara geçiyoruz.

Bu içerik 23.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Bliss Collections Günlük Planlayıcı

1. Bliss Collections Günlük Planlayıcı

Hayatını düzene sokmak için sihirli değneğe gerek yok; bu planlayıcı elini tutuyor, sırtını sıvazlıyor ve “Hadi canım, sen halledersin!” diyor. Hedeflerini belirleyebilir, görevlerini sıralayabilir, fikirlerini karalayabilir ve yapılacaklar listeni oluşturabilirsin. Hepsi tek bir yerde, tertemiz ve sade! zihninde fırtınalar koparken seni kıyıya sağ salim çıkaran bir cankurtaran gibi.

Bliss Collections Günlük Planlayıcı

2. Dash Rapid Yumurta Pişirici

2. Dash Rapid Yumurta Pişirici

Bu minik ama akıllı cihaz, mutfağın en çalışkan kişisi olabilir. Sert, rafadan, omlet, çırpılmış... Nasıl istersen öyle! Otomatik kapanma özelliği sayesinde “Ben yumurtayı ocağa koydum ama sonra hayatımı sorgulamaya daldım” anları da tarihe karışıyor :)

Dash Rapid Yumurta Pişirici

3. Linda's Essentials Boşluk Kapatıcı Kapaklar

3. Linda's Essentials Boşluk Kapatıcı Kapaklar

Bu minik ama etkili şeritler, ocakla tezgah arasındaki o sonsuz evrene giden boşluğu tık diye kapatıyor. Isıya dayanıklı yapısıyla “Aman erir mi acaba?” stresine gerek yok. Temizlik derdi yok, sök yıka tak geri! Bazen küçücük detaylar, büyük dertlerden kurtarır ya hani… işte tam öyle bir şey bu.

Linda's Essentials Boşluk Kapatıcı Kapaklar

4. Balta Sichel Spaghettimass Paslanmaz Çelik Alet

4. Balta Sichel Spaghettimass Paslanmaz Çelik Alet

Paslanmaz çelikten yapılan bu minik alet, 4 farklı porsiyonluk delik ile ne az ne fazla, tam ayarında makarna miktarını ölçüyor. Makarna gecelerini kontrol altına almak istiyorsan bu ürün sana yardımcı oluyor. Şimdi ölç, pişir, afiyetle ye!

Balta Sichel Spaghettimass Paslanmaz Çelik Alet

5. Glisten Köpüklü Çöp Öğütücü Temizleyicisi

5. Glisten Köpüklü Çöp Öğütücü Temizleyicisi

Bu minik ama etkili paketler, mutfak lavabonun içindeki o görünmeyen savaş alanını köpürte köpürte temizliyor. İçeri giriyor, orayı bir güzel köpüklüyor, kötü kokuları ve biriken pislikleri paketleyip gönderiyor. Bunu kullandığında artık mutfağında gizli düşman kalmadı demektir. 

Glisten Köpüklü Çöp Öğütücü Temizleyicisi

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6. Little ELF Ambalaj Kağıdı Kesici

6. Little ELF Ambalaj Kağıdı Kesici

Ambalaj kâğıdını yerleştir, kaydır ve hop pürüzsüz kesim. Ne makas arıyorsun, ne düzgün kesemedim diye üzülüyorsun. Parti zamanı geldiğinde stresten değil mutluluktan gözyaşı döktüren bu ürün, “Hediye paketlemek artık sinir bozucu değil, meditasyon gibi!” dedirtiyor. 

Little ELF Ambalaj Kağıdı Kesici

7. Savoychef Sandviç Kesici ve Mühürleyici

7. Savoychef Sandviç Kesici ve Mühürleyici

İster okula giden minikler için, ister evde atıştırmalık hazırlarken çocukların seveceği, annelerin içinden “oh be!” dedirteceği türden bir kurtarıcı. Çocuklar bayılıyor, sen rahatlıyorsun. Çünkü bazen bir öğle yemeği savaşı kazanmak, bütün günü kurtarmak demek!

Savoychef Sandviç Kesici ve Mühürleyici

8. İdeal Evcil Hayvan Ürünleri Pet Kapı

8. İdeal Evcil Hayvan Ürünleri Pet Kapı

Evcil hayvan sahibi olmak çok güzel ama sürekli “Kapıyı aç, pencereyi kapa, dışarı mı çıktı, içeride mi kaldı?” modunda yaşamak biraz fazla yorucu. Kurulumu kolay, kullanımı pratik ve evcil dostların özgürlüğüne özgürlük katıyor. Sen camı açıp kapatmakla uğraşmadan, o ister içeri giriyor ister dışarı çıkıyor. Hayat biraz daha kolay, biraz daha sevimli oluyor.

İdeal Evcil Hayvan Ürünleri Pet Kapı

9. EZ Off Kavanoz Açacağı

9. EZ Off Kavanoz Açacağı

Bu alet mutfakta en çok “oh be!” dedirten şey olabilir. Tezgâhın altına sabitleniyor, sen sadece kavanozu takıyorsun ve “tak” diye açılıyor. Hiç uğraş, kayma, sinir harbi yok! Dans figürleriyle kavanoz çevirmene gerek kalmadı :)

EZ Off Kavanoz Açacağı

10. MOSISO Klavye Kılıfı

10. MOSISO Klavye Kılıfı

Kahveni döktün, klavyeye doğru süzülüyor… panik, şok, dram! Ama bu klavye kılıfı varsa, sadece kahveni değil, tüm felaket senaryolarını savuşturabilirsin. MacBook Air 13 inç A1932 modeline tam uyumlu. Su geçirmez, toz geçirmez, hatta “tırnakla harf silinmesi” gibi trajik olaylara da karşı koyuyor.

MOSISO Klavye Kılıfı

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11. Vmaisi Manyetik Dolap Kilitleri

11. Vmaisi Manyetik Dolap Kilitleri

Yapışkanlı yapısıyla matkap, vida, delik işleri yok. Hem evin düzeni hem de sinir sistemi sağlam kalıyor. Manyetik anahtarıyla sadece sen açabiliyorsun, miniğin  dolap maceraları tarihe karışıyor.

Vmaisi Manyetik Dolap Kilitleri

12. Click & Carry Çanta Taşıyıcı

12. Click & Carry Çanta Taşıyıcı

Plastik torbalar, spor çantaları, alışveriş poşetleri... Ne varsa hepsini tek bir noktada toplayan bu yumuşak yastıklı tutacak, eller serbest bir hayatın anahtarı gibi. Artık merdiven çıkarken poşetlere düğüm atmana, parmaklarının içini kesmesine gerek yok. Bir “klik” sesiyle her şey yerine oturuyor.

Click & Carry Çanta Taşıyıcı

13. Nerdwax Gözlük Mumu

13. Nerdwax Gözlük Mumu

Gözlüğü taktın, kafanı öne eğdin... ve şlap! burnunun ucundan aşağı doğru süzülen o kaçak gözlük yine iş başında. Bu minik balmumu stick, gözlüklerin burun kısmına sürülüyor ve sanki sihirliymiş gibi asla kaymıyor. Spor yaparken, terlerken, kitap okurken, başını sağa sola sallarken gözlüğün artık kıpırdamıyor bile!

Nerdwax Gözlük Mumu

14. Wilton Pasta Kesici

14. Wilton Pasta Kesici

Kek yaptın, her şey harika ama iş kesmeye geldiğinde dilimler bir yamuk, bir eğri, biri devasa, biri lokmalık…Wilton’un yıllara meydan okuyan kalitesiyle, bu alet mutfağındaki gizli pastane ustası gibi. Keskin ama güvenli yapısıyla en kabarık pandispanyayı bile pamuk gibi kesiyor, kremayı ezmeden, süslemeyi bozmadan işi şıkça bitiriyor. 

Wilton Pasta Kesici

15. Zuppers Bebek Uyku Tulumu

15. Zuppers Bebek Uyku Tulumu

Yumuşacık dokusu, nefes alabilen kumaşı ve minik bedeni sarıp sarmalayan tasarımıyla, miniklerin hem güvenli hem de deliksiz bir uykuya dalmasına yardımcı oluyor. Üstelik battaniye açıldı mı, üstü açıldı mı stresi de tarih oluyor. Çünkü bu tulumla bebeğin sıcak, güvende ve huzurlu.

Zuppers Bebek Uyku Tulumu

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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