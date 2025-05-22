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Bugün İndirimde Neler Var? Smeg Ürünlerinden Kiğılı Marka Takım Elbiselere 22 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Smeg Ürünlerinden Kiğılı Marka Takım Elbiselere 22 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 14:46

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 22 Mayıs 2025 tarihindeki muhteşem indirimlerle karşınızdayız! Smeg ürünlerinden yeni sezon takım elbiselere kadar birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor. İster evinizi yenilemek isteyin, ister gardırobunuzu güncellemek, bugünün indirimleri ile aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın!

Bu içerik 22.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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ASUS Vivobook 15 Dizüstü Bilgisayarı: Güçlü Performansla Tanışın!

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Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE MG WMM Spor Ayakkabı: Şıklık ve Rahatlık Bir Arada!

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5. Amazon’da indirimli fiyatıyla SMEG 50’s Style filtre kahve makinesi, beyaz rengi ve retro tasarımıyla mutfağınıza şıklık katıyor.

5. Amazon’da indirimli fiyatıyla SMEG 50’s Style filtre kahve makinesi, beyaz rengi ve retro tasarımıyla mutfağınıza şıklık katıyor.

Kolay kullanımı ve lezzetli kahve demleme özelliğiyle sabahlarınızı güzelleştirecek. Bu fırsatı kaçırmayın, kahve tutkunları için harika bir seçim.

SMEG DCF02WHEU Filtre Kahve Makinesi: Retro Şıklıkla Kahve Keyfi!

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6. Hepsiburada’da indirimde olan Philips Lumea BRI950/00, IPL teknolojisiyle yüz, vücut ve hassas bölgelerde tüyleri azaltıyor.

Kablolu ve kablosuz kullanım imkânı sunan bu cihaz, cilt tonu sensörüyle güvenli ve etkili bir epilasyon sağlıyor. Evde profesyonel sonuçlar için bu fırsatı kaçırmayın!

Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

7. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Lava Döküm Sekizli Tencere Tava Seti, mutfakta şıklık ve dayanıklılık arayanlar için ideal.

7. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Lava Döküm Sekizli Tencere Tava Seti, mutfakta şıklık ve dayanıklılık arayanlar için ideal.

Silikon tutacak hediyesiyle kullanım kolaylığı sunan bu set, lezzetli yemekler için mükemmel bir seçim. Hemen sepetinize ekleyin!

Lava Döküm Sekizli Tencere Tava Seti Trendy Silikon Tutacak Hediyeli

8. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Fissler Vitaquick Glossy 6 litrelik düdüklü tencere, hızlı ve güvenli pişirme deneyimi sunuyor.

8. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Fissler Vitaquick Glossy 6 litrelik düdüklü tencere, hızlı ve güvenli pişirme deneyimi sunuyor.

Şık tasarımı ve yüksek kaliteli malzemesiyle mutfağınızın yıldızı olacak. Bu fırsatı değerlendirip yemeklerinizi daha hızlı hazırlayın!

Fissler Vitaquick Glossy Düdüklü Tencere 6 Litre

9. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Bella Maison Mabel 24 parçalık yemek takımı, mavi rengiyle sofralarınıza zarafet katıyor.

9. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla Bella Maison Mabel 24 parçalık yemek takımı, mavi rengiyle sofralarınıza zarafet katıyor.

6 kişilik bu set, dayanıklılığı ve şık tasarımıyla her öğüne renk katacak. Bu şık seti kaçırmayın, sofralarınızı güzelleştirin!

Bella Maison Mabel Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

10. Trendyol indirimlerinde yer alan Kiğılı ürünlerini keşfedin!

10. Trendyol indirimlerinde yer alan Kiğılı ürünlerini keşfedin!

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Sena YİĞİT
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