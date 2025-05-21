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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 16:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Baseus Swan 3 in 1 20W Wireless Şarj Özellikli Stant – Siyah

Baseus Swan 3 in 1 20W Wireless Şarj Özellikli Stant – Siyah

Baseus Swan kablosuz şarj stantı, aynı anda hem telefonunuzu hem kulaklığınızı hem de akıllı saatinizi şarj etmenin en zarif yolu. 20W hızlı şarj özelliğiyle priz başında beklemeye son veriyor. Temu’da rakipleri olsa da bu modelin sade tasarımı ve kablo karmaşasını bitiren 3’ü 1 arada özelliği fark yaratıyor. Masa başında estetik ve fonksiyonelliği bir arada isteyenlere göre.

WEILE Dyson Uyumlu Yedek Yumuşak Rulo Temizleyici Kafa

WEILE Dyson Uyumlu Yedek Yumuşak Rulo Temizleyici Kafa

WEILE yumuşak rulo başlık, Dyson süpürgenizin performansını ilk günkü gibi yapıyor. Ahşap ve hassas zeminlerde çizmeden derinlemesine temizlik sağlıyor. Orijinal fiyata göre oldukça ekonomik bir yedek parça seçeneği.

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti – Dikdörtgen

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti – Dikdörtgen

Orret Home bambu çamaşır sepeti, doğal dokusu ve şık görünümüyle banyolara spa havası katıyor. Çıkarılabilir torbası yıkanabiliyor ve sepetteki çamaşır taşıma işini çok daha pratik hale getiriyor. Kapaklı tasarımıyla da dağınıklığı gizliyor.

NPO Nicefeel FC1596 Şarjlı ve Masajlı Ağız Duşu – Siyah

NPO Nicefeel FC1596 Şarjlı ve Masajlı Ağız Duşu – Siyah

Nicefeel ağız duşu, diş teli ya da protez kullananlar için derinlemesine temizlik ve rahatlık sunuyor. Şarjlı yapısı sayesinde seyahatte bile kolayca kullanılabiliyor. Temu’da çeşitler bulunsa da bu modelin masaj fonksiyonu ve sessiz çalışması onu özel kılıyor. Ağız hijyeninde bir adım öteye geçmek isteyenlere birebir.

UGREEN Nexode Air 65W 3-Port GaN Fast Charger

UGREEN Nexode Air 65W 3-Port GaN Fast Charger

UGREEN Nexode 65W şarj adaptörü, üç cihazı aynı anda süper hızlı şarj etme imkanı sunuyor. GaN teknolojisi sayesinde küçük ama inanılmaz güçlü bir performans sergiliyor. Çantanıza atıp her yere taşıyabileceğiniz bir enerji kaynağı.

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Güneş Enerjili Fıskiye – 5 Efektli Solar Su Pompası

Güneş Enerjili Fıskiye – 5 Efektli Solar Su Pompası

Güneş enerjili bu fıskiye, bahçenize doğal bir hareket ve canlılık katıyor. Güneş çıktığı anda otomatik çalışan yapısıyla elektrik derdine son veriyor. Kuş banyosundan balık kabına kadar çok yönlü kullanım sunuyor.

NPO iHome 025AK Renkli Aromaterapi Difüzör ve Buhar Makinesi

NPO iHome 025AK Renkli Aromaterapi Difüzör ve Buhar Makinesi

NPO iHome aromaterapi difüzörü, ortam havasını nemlendirirken aynı zamanda huzur veren bir koku yayarak ruhunuzu da dinlendiriyor. LED ışıklarıyla gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Temu’da uygun fiyatlı seçenekler olsa da bu modelin sessiz çalışması ve su kapasitesi kullanım süresini uzatıyor. Özellikle uyku öncesi rahatlama isteyenler için ideal.

HoneyHolly 750 ml Paslanmaz Çelik Termos Su Şişesi – Pipetli

HoneyHolly 750 ml Paslanmaz Çelik Termos Su Şişesi – Pipetli

HoneyHolly termos şişe, sıcak ya da soğuk içeceklerinizi saatlerce ideal ısıda tutuyor. BPA içermeyen yapısı ve pipetli tasarımıyla hem sağlıklı hem pratik bir kullanım sunuyor. Gün boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir termos.

iPad 10.9 inç 2022 Uyumlu Bluetooth Klavyeli Kılıf – Pembe

iPad 10.9 inç 2022 Uyumlu Bluetooth Klavyeli Kılıf – Pembe

Bu pembe klavyeli kılıf, iPad’inizi tam anlamıyla bir mini bilgisayara dönüştürüyor. Çıkarılabilir Bluetooth klavyesi sayesinde hem yazı yazmak kolaylaşıyor hem de iPad’inizi her yerde kullanabiliyorsunuz. Temu’da benzer modeller var ama bu ürünün manyetik kapağı ve kalem yuvası kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor. Üstelik rengiyle masanızı neşelendiriyor.

Kanji Pompalı Taraklı Saç Boyama Şişesi – 200 ml

Kanji Pompalı Taraklı Saç Boyama Şişesi – 200 ml

Kanji pompalı saç boyama şişesi, saç boyasını ya da bakım serumunu eşit şekilde uygulamak isteyenler için oldukça pratik bir yardımcı. Tarak başlığı sayesinde ürün doğrudan saç diplerine ulaşabiliyor. Kuaför konforunu evde yaşamak isteyenler için birebir.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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