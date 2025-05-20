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ŞOK'a Pilsan Active Pedallı Traktör Geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Pilsan Active Pedallı Traktör Geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.05.2025 - 13:04

ŞOK 21 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Mayıs ile 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL,

Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL,

  • Sinbo Salça - Et Kıyma Makinesi 1.899 TL, 

  • Papilla Ragnar Wok Tava 319 TL, 

  • Papilla Sote Tava 399 TL, 

  • 20 cm Papilla Ragnar Tava 169 TL, 

  • 24 cm Papilla Ragnar Tava 219 TL, 

  • 28 cm Papilla Ragnar Tava 249 TL, 

  • 2'li Papila Desert Tava Seti 399 TL, 

  • Papilla Ragnar Sunday Tencere 449 TL, 

  • 20 cm Papilla Ragnar Sahan 199 TL, 

  • Papilla Bravo Pankek Tava 259 TL,

  • 2'li Papilla Ragnar Tava Seti 369 TL,

  • Vivaldi Orkide Düdüklü Tencere 999 TL, 

  • Sinbo Su Isıtıcı 629 TL, 

  • Akdeniz Kavurma Tenceresi 1.099 TL, 

  • Akdeniz 6 Parça Sahan Seti 999 TL, 

  • Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 699 TL, 

  • Emaye Kızartma Tavası 269 TL, 

  • Kumsal Saç Kavurma 289 TL, 

  • Bambu Kesim Tahtası 75 TL, 

  • Kaydırmaz Orta Boy Kulplu Kesim Tahtası 100 TL,

  • 4'lü Sandlı Kesim Tahtası 499 TL

30 cm Kasap Bıçağı 69 TL,

30 cm Kasap Bıçağı 69 TL,

  • 26 cm Kasap Bıçağı 64,95 TL, 

  • 24,5 cm Kasap Bıçağı 59,50 TL,

  • Satır 139 TL, 

  • Bıçak Bileyici 75 TL,

  • Hazneli Kesim Tahtası 499 TL,

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 89,95 TL, 

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 75 TL, 

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 179 TL, 

  • Borulu Kek Kalıbı 179 TL, 

  • Kapaklı Çok Amaçlı Leğen 100 TL, 

  • Flexy Sepet 179 TL, 

  • Pötikare Masa Örtüsü 119 TL, 

  • Fırın Eldiveni & Tutaç Set 75 TL,

  • Lüks Masa Örtüsü 249 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

Hijyen ve temizlik ürünleri

Hijyen ve temizlik ürünleri

Pilsan Active Pedallı Traktör

Pilsan Active Pedallı Traktör

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
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Şok gıda ürünleri

Şok gıda ürünleri

Şok bayram şekerleri

Şok bayram şekerleri

Şok bayram çikolataları

Şok bayram çikolataları

Kasa arkası ürünleri

Kasa arkası ürünleri

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 450 gram Nesquik 75 TL, 

  • 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 119 TL, 

  • 3'lü Torku Bisküvi 30 TL, 

  • 4x1 litre Pınar Limonata / Soğuk Çay 85 TL,

  • 96'lı Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL

Elektronik

Elektronik
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Şok haftanın win ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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