ŞOK'a Pilsan Active Pedallı Traktör Geliyor! 21 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 21 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Mayıs ile 28 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL,
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30 cm Kasap Bıçağı 69 TL,
Hijyen ve temizlik ürünleri
Pilsan Active Pedallı Traktör
Gıda ürünleri
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Şok gıda ürünleri
Şok bayram şekerleri
Şok bayram çikolataları
Kasa arkası ürünleri
Elektronik
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