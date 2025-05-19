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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 19-26 Mayıs

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 19-26 Mayıs

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 03:14

Yüzüne nem maskesi yapınca keyfi yerine gelenler, saçlarına bakım yağı sürüp “şimdi tam oldum” diyenler, yeni bir parfümle gününe enerji katanlar... Evet, tam da sizi kastediyoruz! Çünkü şu anda kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde şahane indirimler var. Kendine küçük mutluluklar armağan etmek istiyorsan, tam zamanı. Cildine, saçına, ruhuna iyi gelen ne varsa bu fırsatlarda seni bekliyor. Hazırlan, çünkü güzellik dolu bir alışveriş turuna çıkıyoruz.

Bu içerik 19.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem 15ml

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem 15ml

Yapısı yumuşacık, cilde sürüyorsun ve hop! Anında “daha bakımlı, daha dinlenmiş” bir görünüm. Bu krem tam bir “ben bu işi biliyorum” ürünü. Cilde akıllıca yaklaşıyor, yaş almanın izlerine nazikçe dokunuyor. İster göz çevresindeki ilk çizgilere, ister alnındaki 'mimik hatıralarına' uygulayabilirsin. Düzenli kullan, farkı hissedeceksin.

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem 15ml

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L’Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 180 Rose Sand

L’Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 180 Rose Sand

Eğer sen de “hem pudra gibi hafif olsun hem de fondöten kadar kapatıcılık versin” diyenlerdensen, cildine ışık gibi oturacak bu fondöten ile tanış. Ne maske gibi ne de pul pul... 24 saat kalıcı mı? Evet. Terlemeye, bulaşmaya meydan okuyor mu? Kesinlikle. Üstelik sabah aynada ne gördüysen, akşam da o.

L’Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 180 Rose Sand

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçaları

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçaları

Diş fırçalamanın sıradan bir rutin değil, kendine yaptığın en güzel iyilik olduğunu hatırlatıyor. Braun tasarımı sayesinde hem şık hem de tam bir temizlik canavarı! Sabahları biraz daha fresh, biraz daha 'ben buradayım' demek istiyorsan, bu set tam senlik.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçaları

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser

Yağlıya dönük, akneye meyilli ya da “bir türlü dengelenemeyen” ciltler için adeta terapi gibi. Her kullanımda cildin biraz daha “Ohh, işte bu!” diyor. Sabah-akşam düzenli kullan, aynaya bak ve o ferahlığı hisset. Gözeneklerin hafifliyor, cildin sakinleşiyor, sen mutlu oluyorsun.

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Xiaomi Compact Hair Dryer

Xiaomi Compact Hair Dryer

Valize at, spor çantana koy, banyoda en tatlı köşeye yerleştir...nereye gidersen seninle geliyor. Yüksek hava akımıyla saçlarını ışık hızında kurutuyor, ama bunu yaparken saç tellerine nazik davranıyor. Isı dengesi ve iyon teknolojisi sayesinde elektriklenme, kabarma gibi dertler tarih oluyor.

Xiaomi Compact Hair Dryer

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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OGX Coconut Miracle Oil Saç Maskesi

OGX Coconut Miracle Oil Saç Maskesi

Kuru, yıpranmış, işlem görmüş saçları bir güzel sarıp sarmalıyor; kırıkları yatıştırıyor, kabarmayı alıyor, ve en önemlisi: Sana o 'reklam saçları' hissini yaşatıyor. Bu maske, saçlarını adeta tropik bir tatile çıkarıyor. Öyle bir yumuşaklık, öyle bir koku ki... Duştan sonra aynaya bakıp 'Bu ben miyim?' deme ihtimalin yüksek.

OGX Coconut Miracle Oil Saç Maskesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

L’Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L’Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Uzun süre kalıcı yapısıyla sabah uygulayıp akşama kadar “acaba aktı mı?” derdi yaşamıyorsun. İster nokta atışı kapatıcı olarak kullan, ister tüm yüze fondöten gibi uygula; o kadar esnek ve o kadar başarılı. Sünger ucuyla uygulaması kolay, ciltle anında bütünleşiyor ve seni “bu sabah çok iyi uyumuşum” havasına sokuyor. Bu ürün, makyaj masandaki sihirli değnek.

L’Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Dr. Brown's Çocuk Eğitim Diş Fırçası (0-3 Yaş)

Dr. Brown's Çocuk Eğitim Diş Fırçası (0-3 Yaş)

Minik dişlere büyük özen gerek! Eğer bebeğin ilk dişlerini çıkarmaya başladıysa, “fırçalama alışkanlığı” serüvenine yumuşacık ve tatlı bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Minik ellerin kolayca kavrayabileceği şekilde tasarlanmış, fırça kılları ise yumuşacık... 0-3 yaş arası miniklerin hem sağlığını hem de kalbini kazanıyor.

Dr. Brown's Çocuk Eğitim Diş Fırçası (0-3 Yaş)

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Clarins Instant Smooth Perfecting Touch Makyaj Bazı

Clarins Instant Smooth Perfecting Touch Makyaj Bazı

Köpük gibi ama kadifemsi, hafif ama etkili… Hani bazı bazlar cildi tıkıyor gibi hissedersin ya, bunda o hiç yok. Aksine, cildin nefes alıyor ama çok iyi görünmeye de devam ediyor. Bu bazı bir kez kullan, sonra çantandan asla ayırma. Özellikle “bugün ekstra iyi görünmem lazım” günlerinde başrol onun!

Clarins Instant Smooth Perfecting Touch Makyaj Bazı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bluefox Dijital Cam Tartı

Bluefox Dijital Cam Tartı

Bu tartı şeffaf cam tasarımıyla hem şık hem modern. Dijital ekranı net, ölçümü hassas. Yani 'acaba doğru mu gösteriyor?' şüphesi yok. O rakamlar bazen can sıkabilir ama dürüstlük önemli, değil mi? :)

Bluefox Dijital Cam Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Gillette Mach3 Tıraş Seti

Gillette Mach3 Tıraş Seti

Mach3’ün efsane keskinliğini bilen bilir: Cildine resmen saygı duyuyor. Köpüğü bol, kayganlığı tam kararında; tıraşı eziyet olmaktan çıkarıp küçük bir ritüele çeviriyor. Bu set sadece tıraş değil, komple bir bakım keyfi. Kendine bir iyilik yapma zamanı.

Gillette Mach3 Tıraş Seti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Maybelline New York The Blushed Nudes Far Paleti

Maybelline New York The Blushed Nudes Far Paleti

Bu palet, adeta gün doğumunu göz kapaklarına taşıyor. İçindeki yumuşak pembe, gül kurusu, altın ışıltılı tonlar var ya… Hem günlük makyajın yıldızı, hem de “biraz romantiklik katayım” dediğin özel anların jokeri.

Maybelline New York The Blushed Nudes Far Paleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Sadece kilonu gösteren tartılar devrini kapattı, artık akıllı olanlar konuşuyor! Yağ oranı, kas kütlesi, su oranı, BMI… Her şeyi senin yerine hesaplıyor. Telefonuna bağlanıyor, verileri takip ediyor. Hedefin ister birkaç kilo vermek olsun ister sadece sağlıklı kalmak. Bu tartı senin en büyük destekçin.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Foreo Yüz Masaj Aleti ve Serum

Foreo Yüz Masaj Aleti ve Serum

Bu minik ama akıllı cihaz, yüz kaslarına minik egzersizler yaptırıyor, sen oturduğun yerden gençlik iksirine bağlanıyorsun resmen. Yanaklar toparlanıyor, çene çizgisi belirginleşiyor, “uykusuzum” diyen göz altları bile toparlanıyor. Yanında gelen Serum ise cildine ekstra bir nem, parlaklık ve ışıltı katıyor.

Foreo Yüz Masaj Aleti ve Serum

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hanskin Tüm Cilt Tipleri için Hyalorunik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Hanskin Tüm Cilt Tipleri için Hyalorunik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Bu şişe resmen 'cildine günaydın' diyen bir dokunuş gibi. Tüm cilt tiplerine uygun formülüyle ne kuru ciltte gerilme bırakıyor, ne de yağlı ciltte ekstra parlamaya neden oluyor. Tam kıvamında, tam dozunda nem!

Hanskin Tüm Cilt Tipleri için Hyalorunik Asit İçeren Nemlendirici Öz

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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