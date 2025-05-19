Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 19-26 Mayıs
Yüzüne nem maskesi yapınca keyfi yerine gelenler, saçlarına bakım yağı sürüp “şimdi tam oldum” diyenler, yeni bir parfümle gününe enerji katanlar... Evet, tam da sizi kastediyoruz! Çünkü şu anda kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde şahane indirimler var. Kendine küçük mutluluklar armağan etmek istiyorsan, tam zamanı. Cildine, saçına, ruhuna iyi gelen ne varsa bu fırsatlarda seni bekliyor. Hazırlan, çünkü güzellik dolu bir alışveriş turuna çıkıyoruz.
Bu içerik 19.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem 15ml
L’Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 180 Rose Sand
Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçaları
The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser
Xiaomi Compact Hair Dryer
OGX Coconut Miracle Oil Saç Maskesi
L’Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı
Dr. Brown's Çocuk Eğitim Diş Fırçası (0-3 Yaş)
Clarins Instant Smooth Perfecting Touch Makyaj Bazı
Bluefox Dijital Cam Tartı
Gillette Mach3 Tıraş Seti
Maybelline New York The Blushed Nudes Far Paleti
Jouis Dijital Akıllı Tartı
Foreo Yüz Masaj Aleti ve Serum
Hanskin Tüm Cilt Tipleri için Hyalorunik Asit İçeren Nemlendirici Öz
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