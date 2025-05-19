Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri 19-26 Mayıs

Yüzüne nem maskesi yapınca keyfi yerine gelenler, saçlarına bakım yağı sürüp “şimdi tam oldum” diyenler, yeni bir parfümle gününe enerji katanlar... Evet, tam da sizi kastediyoruz! Çünkü şu anda kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde şahane indirimler var. Kendine küçük mutluluklar armağan etmek istiyorsan, tam zamanı. Cildine, saçına, ruhuna iyi gelen ne varsa bu fırsatlarda seni bekliyor. Hazırlan, çünkü güzellik dolu bir alışveriş turuna çıkıyoruz.

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