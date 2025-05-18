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Dyson'dan L'Oreal'e Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

etiket Dyson'dan L'Oreal'e Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 16:29

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Wella Professionals Color Motion Şampuan, 250ml

1. Wella Professionals Color Motion Şampuan, 250ml

Wella Professionals Color Motion Şampuan, boyalı saçlar için özel formülüyle rengin parlaklığını korumaya yardımcı olur. Saç telini güçlendiren yapısı sayesinde boyadan kaynaklı yıpranmayı azaltır. Parlak, canlı ve sağlıklı görünen saçlara ulaşmak artık daha kolay.

2. L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair Refill Şampuan 500ml

2. L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair Refill Şampuan 500ml

L'Oréal Absolut Repair Refill Şampuan, yıpranmış saçları onarmak için geliştirilmiş yoğun besleyici formüle sahiptir. Saçları kökten uca güçlendirerek ipeksi bir yumuşaklık kazandırır. 500 ml'lik refill ambalajıyla doğa dostu ve ekonomik bir bakım sunar.

3. StopEver Clearly Spot Patch, Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet

3. StopEver Clearly Spot Patch, Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet

StopEver Clearly Spot Patch, niacinamide ve salisilik asit içeren aktif bileşenleriyle sivilce üzerine doğrudan etki eder. Ultra ince ve şeffaf yapısıyla gün içinde fark edilmeden kullanılabilir. 24’lü paketiyle sivilce karşıtı bakımda pratik ve etkili bir çözüm sunar.

4. Maybelline New York Super Stay Teddy Tint 15 Skinny Dip

4. Maybelline New York Super Stay Teddy Tint 15 Skinny Dip

Maybelline Super Stay Teddy Tint, Skinny Dip rengiyle dudaklara doğal ve kalıcı bir etki bırakır. Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Mat bitişli bu tint, dudakta sabitlenerek bulaşmadan uzun süre kalır.

5. Swissoderm Dökülme Karşıtı Şampuan - Yağlı Saçlar İçin (300 ml)

5. Swissoderm Dökülme Karşıtı Şampuan - Yağlı Saçlar İçin (300 ml)

Swissoderm Dökülme Karşıtı Şampuan, yağlı saç derisi için özel olarak formüle edilmiştir. Saç köklerini güçlendirerek dökülmeleri azaltırken saçın daha hacimli görünmesini sağlar. 300 ml’lik boyutuyla düzenli kullanıma uygundur.

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6. L’Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N Ivory (30 ml)

6. L’Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N Ivory (30 ml)

L’Oréal Paris True Match Fondöten 1N Ivory, ciltle birebir uyum sağlayan tonu ve bakım yapan formülüyle öne çıkar. Hyaluronik asit ve E vitamini içeriğiyle cildi nemlendirirken doğal bir kapatıcılık sunar. 30 ml’lik kompakt boyutuyla çantada taşımak için ideal.

7. Bioterra Organics Bakım Yağı – Double Effect 100 ml

7. Bioterra Organics Bakım Yağı – Double Effect 100 ml

Bioterra Organics Double Effect Bakım Yağı, iki etkili formülüyle cildi hem besler hem de nemlendirir. Bitkisel içerikleriyle doğal bir bakım sunarken cilt bariyerini destekler. 100 ml’lik şişesiyle uzun süreli kullanım için uygundur.

8. Dyson Airstrait™ Saç Düzleştirici (Jasper Plum)

8. Dyson Airstrait™ Saç Düzleştirici (Jasper Plum)

Dyson Airstrait™ Saç Düzleştirici, saçları kuruturken aynı anda düzleştirme özelliğiyle ısıya karşı daha nazik bir stil sunar. Jasper Plum rengiyle dikkat çeken bu teknolojik cihaz, yüksek performanslı ve zamandan tasarruf sağlayan bir güzellik yardımcısıdır. Kablosuz tasarımı ve akıllı ısı kontrolüyle saç şekillendirme deneyimini bir üst seviyeye taşır.

9. Favron Magnezyum Takviye Edici Gıda 60 Tablet

9. Favron Magnezyum Takviye Edici Gıda 60 Tablet

Favron Magnezyum Takviyesi, kas ve sinir sistemi sağlığını destekleyen formülüyle günlük magnezyum ihtiyacını karşılar. 60 tabletlik ambalajıyla bir aylık düzenli kullanım sağlar. Yorgunluk hissini azaltmaya yardımcı olan bu takviye, aktif yaşamı destekler.

10. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

10. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

Maybelline Super Lock Brow Glue, kaşları gün boyu sabitleyen güçlü formülüyle dikkat çeker. Şeffaf yapısıyla doğal görünüm sağlar, her kaş şekline uygundur. Makyaj çantalarının vazgeçilmez sabitleyicisi olmaya aday.

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11. Bade Natural Çocuk Güneş Koruyucu Stick - %100 Doğal ve Mineral Filtreli

11. Bade Natural Çocuk Güneş Koruyucu Stick - %100 Doğal ve Mineral Filtreli

Bade Natural Çocuk Güneş Koruyucu Stick, tamamen doğal ve mineral filtreli formülüyle çocuk cildini güvenle korur. Pratik stick formuyla kolay uygulanır, ciltte beyaz kalıntı bırakmaz. Hassas ciltli minikler için yüksek koruma sağlayan güvenilir bir tercih.

12. Flormar Sheer Up Yarı Saydam Renk Veren Nemlendirici Stick Parlak Ruj (003 Pinky Nude)

12. Flormar Sheer Up Yarı Saydam Renk Veren Nemlendirici Stick Parlak Ruj (003 Pinky Nude)

Flormar Sheer Up 003 Pinky Nude, dudaklara zarif bir parlaklık verirken aynı zamanda nemlendirme sağlar. Hafif renkli formülüyle makyajsız günlerde bile enerjik bir görünüm sunar. Yumuşak yapısıyla kolay sürülür ve dudakta yapışkan bir his bırakmaz.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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