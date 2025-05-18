Dyson'dan L'Oreal'e Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 18.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Wella Professionals Color Motion Şampuan, 250ml
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2. L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair Refill Şampuan 500ml
3. StopEver Clearly Spot Patch, Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet
4. Maybelline New York Super Stay Teddy Tint 15 Skinny Dip
5. Swissoderm Dökülme Karşıtı Şampuan - Yağlı Saçlar İçin (300 ml)
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6. L’Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N Ivory (30 ml)
7. Bioterra Organics Bakım Yağı – Double Effect 100 ml
8. Dyson Airstrait™ Saç Düzleştirici (Jasper Plum)
9. Favron Magnezyum Takviye Edici Gıda 60 Tablet
10. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf
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11. Bade Natural Çocuk Güneş Koruyucu Stick - %100 Doğal ve Mineral Filtreli
12. Flormar Sheer Up Yarı Saydam Renk Veren Nemlendirici Stick Parlak Ruj (003 Pinky Nude)
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