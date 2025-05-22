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Bu Paraya Değer mi? Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürgeyi İnceledik!

etiket Bu Paraya Değer mi? Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürgeyi İnceledik!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 11:26

Ev işlerini hızlıca halletmek isterken bir yandan da yerleri silmek, tozu toprağı yok etmek istiyoruz ama bazen tüm bunlara ayıracak vakti bulamıyor olabiliriz. İşte tam bu noktada karşımıza çıkan bir model var: Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Dik Süpürge! Hem süpürüp hem silmesiyle kalbimizi çalan bu model, ultra pratik yapısı, kablosuz özgürlüğü ve LED ışıklı başlığıyla “temizliği seven ama uğraşmak istemeyen” herkes için bir umut ışığı olabilir. Peki bu şık, teknolojik ve çok fonksiyonlu süpürge gerçekten verdiğiniz her kuruşa değer mi? Hayatı gerçekten kolaylaştırıyor mu? Yoksa “Ben klasik süpürgemle iyiyim” diyenlere hak mı vereceğiz? Haydi birlikte kullanıcı deneyimlerini, artılarını ve eksilerini inceleyelim.

Bu içerik 22.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, hem süpürüp hem yerleri silerek “temizlik bitsin, keyfime bakayım” diyenler için tasarlanmış kablosuz, pratik ve şık bir temizlik asistanı! Peki öne çıkan özelliklerine nelerdir?

Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, hem süpürüp hem yerleri silerek “temizlik bitsin, keyfime bakayım” diyenler için tasarlanmış kablosuz, pratik ve şık bir temizlik asistanı! Peki öne çıkan özelliklerine nelerdir?

  • 2’si 1 arada temizlik: Aynı anda hem süpürüyor hem de yerleri siliyor. 

  • Kablosuz özgürlük: Kabloya takılmadan, priz aramadan tüm evi rahatça dolaşabiliyorsun.

  • Ultra hafif ve kolay manevra: Evin içinde dans eder gibi geziniyor, kol gücü istemiyor.

  • LED ışıklı başlık: Karanlık köşeler, koltuk altları, dolap dipleri… Artık hiçbir toz saklanamıyor.

  • Uzun pil ömrü: Tek şarjla 80 dakikaya kadar temizlik (Eco modda). 

  • 3 farklı temizlik modu: Hızlı süpür-geç mi, derinlemesine temizlik mi? Seçim senin.

  • Aqua başlıkla silme fonksiyonu: Mikro fiber pedle yerleri silerken aynı anda hijyen sağlıyor.

  • Evcil hayvan dostu: Halıdan koltuğa, hayvan tüylerini güçlü çekimle temizliyor. 

  • Şık ve kompakt tasarım: Kullanmadığında çok az yer kaplıyor, evde görüntü kirliliği yaratmıyor.

  • Kolay temizlik: Toz haznesi yıkanabilir, fırçaları çıkarılıp temizlenebilir. Kullanımı da bakımı da pratik!

Kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

  • Fiyat: Bütçeye göre değişir ama hem süpürme hem silme özelliğiyle birçok ürünü tek seferde alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. “Hepsi bir arada olsun” diyenler için mantıklı bir yatırım.

  • Toz haznesi kompakt: Daha sık temizlik yapanlar için ara sıra boşaltmak gerekebilir, ama boşaltması oldukça pratik.

  • Şarj süresi: Tam şarj olması birkaç saat sürebiliyor; bu nedenle düzenli kullanım için önceden şarj etmek faydalı.

  • Silme özelliği nemli temizlik için ideal: Yerleri tamamen ıslatmadan silmesi sayesinde parke gibi hassas zeminlerde güvenli kullanım sağlıyor.

  • Halıda biraz daha efor gerekebilir: Sert zeminlerde kayar gibi giderken, bazı kalın halılarda biraz daha fazla ileri geri yapmak gerekebiliyor.

  • Kendi başına dik durmuyor: Duvara yaslaman ya da şarj istasyonuna yerleştirmen gerekiyor ama kutudan çıkan stand bu konuda yardımcı oluyor.

  • Aksesuarlar ek maliyet yaratabilir: Yedek mop bezi veya ek başlıklar sonradan alınmak istenirse küçük bir bütçe ayırmak gerekebilir.

  • Su haznesi kompakt ama işlevsel: Günlük temizliklerde fazlasıyla yeterli oluyor; yalnızca çok geniş alanlarda ara sıra su eklemek gerekebilir.

Bu paraya Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge alınır mı?

Bu paraya Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge alınır mı?

Eğer günlük temizlikte pratiklik ve zaman tasarrufu ön plandaysa, Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge iyi bir tercih olabilir. Hem süpürme hem de silme işlevi sunarak vakit kazandırıyor ve kablosuz tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. 

  • PowerCyclone 12 teknolojisi: Tozu havadan ayırma konusunda oldukça başarılı; bu da daha güçlü ve sabit emiş gücü anlamına geliyor. Performans düşmeden temizlik mümkün!

  • Turbo hayvan başlığı (Animal Nozzle): Evcil hayvan tüylerine özel bu başlık, halı ve koltuklardaki en inatçı tüyleri bile başarıyla topluyor.

  • Akıllı dijital ekran: Şarj durumu, temizlik modu ve bakım uyarılarını gösteriyor. Teknolojiyle arası iyi olanlar için çok pratik.

  • Kendi kendini ayarlayan başlık: Zemine göre emiş gücünü otomatik ayarlıyor, böylece hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de her yüzeye uygun temizlik sunuyor.

  • Kompakt şarj istasyonu: Süpürgeyi hem şarj edip hem de düzenli bir şekilde saklamanı sağlıyor. Dağınıklık yok!

  • Yüksek kaliteli filtre sistemi (3 katmanlı): İnce tozları bile hapsederek alerji riskini azaltıyor. Astım ya da toz alerjisi olanlar için önemli bir artı.

  • Sessiz çalışma modu: Gece temizlik yapmak isteyen ya da uyuyan bebeği olanlar için düşük ses seviyesiyle çalışabiliyor.

Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Dik Süpürge Nasıl Kullanılır?

Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Dik Süpürge Nasıl Kullanılır?

  • Şarjını kontrol et: Süpürgeyi kullanmadan önce pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olmalısın. Gerekirse şarj istasyonuna yerleştirip tam dolmasını beklemelisin.

  • Toz haznesini kontrol et: Toz haznesinin boş ve temiz olmalı. Dolduysa kolayca çıkarıp boşaltabilir, yıkayabilirsin.

  • Su haznesini doldur: Eğer silme fonksiyonunu kullanacaksan, su haznesini temiz suyla doldurmalısın. Çok doldurma, taşma riski olabilir.

  • Başlığı seç: Süpürge üzerinde genellikle farklı zeminler için uygun başlıklar bulunuyor. İhtiyacına göre doğru başlığı takabilirsin.

  • Açma/kapama düğmesine bas: Süpürgeyi çalıştırmak için güç düğmesine basarak istersen farklı temizlik modları arasından (eco, normal, turbo gibi) seçim yapabilirsin.

  • Temizlik yap: Kablosuz yapısı sayesinde evin her köşesine rahatça ulaşabilirsin. LED ışık, karanlık alanlardaki tozları fark etmeni sağlıyorr.

  • Silme modunu aç: Aqua başlığı takılıysa, su püskürtme ve silme özelliğini aktif hale getirip zemini hafif nemli silme ile temizleyebilirsin.

  • Kullanım sonrası: Temizlik bittikten sonra süpürgeyi kapatıp, toz haznesini boşaltmalısın. Gerekiyorsa mop pedini temizlemelisin.

  • Süpürgeyi yerine koy: Şarj istasyonuna yerleştirerek bir sonraki kullanıma hazır tutabilirsin.

Sonuç olarak diyebiliriz ki;

Sonuç olarak diyebiliriz ki;

Philips 7000 Serisi Aqua, temizlik rutinini kolaylaştırmak isteyenler için güçlü bir yardımcı. Hem süpürme hem silme özelliğini bir arada sunması, kablosuz özgürlüğü ve LED ışıklı başlığıyla evdeki tozlara kaçacak yer bırakmıyor. Hafifliği, şık tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkan bu model, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Peki bu ürün “bu paraya değer mi?” diye soracak olursak cevap aslında biraz senin temizlik alışkanlıklarına ve beklentilerine bağlı. Eğer hızlı, pratik ve çok yönlü bir temizlik çözümü arıyorsan; bu süpürge seni yormadan işini gören bir süpürge olarak kesinlikle hayatını kolaylaştırabilir.

Hepsiburada’dan incelemek için: Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

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Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Muhteşem bir süpürge. Ben alıp bir süre kullandıktan sonra anneme de aldık; o da çok memnun. Epey zamandır kullanıyor. Işıklı başlığı harika, en ufacık bir toz zerresini bile gösteriyor. Hafif olması kullanımı kolaylaştırıyor.

Şarjı bence gayet yeterli. Evim büyük, 4+1 ve orta kademede tüm eve yetiyor. Toz haznesi temizliği çok pratik. Zemin silme özelliğini de çok sevdim. Mutfağımın yerleri granit, pratik bir şekilde silip geçiyorum. Laminantlarda da çok ıslanmadan güzel siliyor. Günlük temizlik için yeterli, gayet başarılı.

Kesinlikle tavsiye ediyorum. 120 metrekare evimi rahatlıkla temizliyorum. Kablosuz oluşu kesinlikle rahatlık. Işık göstergesi en ufak tozu bile görmenizi sağlıyor.

Ürünün kurulumu ve kullanımı çok kolay, emiş gücü iyi, süpürürken silmesi zamandan tasarruf ediyorsunuz. Koltuk ve yatak aparatını da çok beğendim. Ben mutlu oldum.

Hepsiburada’dan incelemek için: Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Amazon’dan incelemek için: Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Tüm Philips dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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