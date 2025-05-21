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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 4

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 4

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 09:31

Makyaj dünyasına geç adım atan herkesin kafasında aynı sorular: “Bu fırça ne işe yarıyor?”, “Aydınlatıcıyı nereye sürüyoruz?” veya “Göz kalemi niye hep yamuk oluyor?” Ama güzel haber şu ki, makyaj öğrenmenin yaşı yok! Üstelik artık çok daha kolay. Bu içerikte, 30’lu yaşlarında olup hâlâ makyajla barışamayan ama içten içe denemek isteyenler için hayat kurtarıcı 15 ürünle geldik. 

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 4. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 21.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık

Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık

Sürmesi kolay, dağıtması daha da kolay! Parmakla bile hafifçe pıt pıt yapman yeterli. Likit yapısı sayesinde cildinle bütünleşiyor ve o doğal, içten gelen pembeliği veriyor. Hani böyle “az önce tatlı bir haber aldım” gibi bir yanak rengi var ya… işte o!

Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık

Orret Home 13 Parça Makyaj Fırça Seti

Orret Home 13 Parça Makyaj Fırça Seti

Makyajla yeni tanıştıysan, fırçalar ilk başta biraz göz korkutabilir. Her bölgeye özel fırçası var ama “hangisi hangisiydi?” diye panik yapmana hiç gerek yok. Çünkü hepsi yumuşacık, kullanımı kolay ve karıştırma hatalarını bile affediyor. İster sadece bir iki fırçayla başla, ister hepsini sırayla dene, öğrenmenin en pratik yolu bu setten geçiyor. 

Orret Home 13 Parça Makyaj Fırça Seti

Maybelline New York City Bronze Bronzlaştırıcı

Maybelline New York City Bronze Bronzlaştırıcı

Doğal bitişli, çamur gibi durmayan ve tenle güzelce bütünleşen yapısıyla elmacık kemiklerini belirginleştirirken bile “acaba çok mu sürdüm?” stresine girmiyorsun. Üstelik mat formülü sayesinde hem günlük kullanıma hem de gece makyajlarına cuk oturuyor! Yüzüne boyut katmak istiyorsan ama doğal dursun diyorsan, bu ton tam senin rengin.

Maybelline New York City Bronze Bronzlaştırıcı

Golden Rose Strobing Highlighter

Golden Rose Strobing Highlighter

Üç farklı tonuyla ister sıcak ister soğuk alt tonlu ol, seni mutlaka yakalayan bir ışıltı var. Elmacık kemiklerine, burnun ucuna ya da göz pınarına minik dokunuşlar yap ve sonucu izle: sağlıklı, enerjik ve canlı bir görünüm! Üstelik sim sim durmuyor, doğal bir parıltı bırakıyor. Makyajla yeni tanışanların bile “Ben bu işi sevdim galiba” demesine sebep olacak kadar kullanıcı dostu bir ürün.

Golden Rose Strobing Highlighter

Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey

Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey

Sıktığın anda hem sabitliyor hem de cildin gün içinde parlamasını kontrol altına alıyor. Matlaştırıcı etkisi sayesinde özellikle T bölgesinde yağlanma yaşayanlar için tam bir hayat kurtarıcı. Ve evet, “Ben sprey sıkarken makyajımı bozarım” diye korkuyorsan… merak etme, hafif formülüyle yüzüne yumuşacık oturuyor. Acemi dostu, tam sana göre.

Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey

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Görkito Makyaj Süngeri

Görkito Makyaj Süngeri

Islat, sık, hafifçe dokundur… Fondöten, BB krem ya da kapatıcı süngerle uygulandığında cilde çok daha doğal bir görünüm veriyor. “Maske gibi durmasın” diyenlerin ilk gözdesi olacağı kesin. Eğer makyaja yeni başlıyorsan, ilk fondötenini bu süngerle sür ve farkı gör!

Görkito Makyaj Süngeri

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Bu fondöten yalnızca cilt tonunu eşitlemiyor, aynı zamanda içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde nemlendiriyor ve gün boyu canlı görünmeni sağlıyor. Cildinle bütünleşen ince yapısıyla “ben fondöten sürmeyi bilmiyorum” diyenlerin bile rahatlıkla uygulayabileceği türden. Ne çizgilere doluyor, ne ağırlık yapıyor.

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

MISSHA Glow Skin Balm

MISSHA Glow Skin Balm

Bu balm işleri tek kalemde çözüyor. Cilde verdiği “sağlıklı cilt parıltısı” sayesinde üzerine çok bir şey yapmasan bile “ışıl ışılım” havasını yakalıyorsun. Fondöten öncesi zemin hazırla, hatta bazı günler sadece bunu sür, çık. Yumuşacık dokusu, hızlı emilimi ve doğal ışıltısıyla yeni başlayanların makyaj rutininde tam bir başrol oyuncusu!

MISSHA Glow Skin Balm

Cream Co. Glow Tint 501 Deep Red

Cream Co. Glow Tint 501 Deep Red

Makyaj dünyasına yeni adım attıysan, çoklu kullanım ürünleri tam senlik! Hem dudaklarına renk hem yanaklarına canlılık veriyor. Ve bunu abartmadan doğallıkla yapıyor. 

Cream Co. Glow Tint 501 Deep Red

Pastel Profashion Crush Blush 301

Pastel Profashion Crush Blush 301

Makyajda en tatlı dokunuş ne dersen, cevabı net: allık! Doğal mı doğal, hafif mi hafif… O kadar kolay dağılıyor ki yanlış uygularım korkusu yaşamana bile gerek yok. Teninle bütünleşen bu yumuşak pembe tonu, sanki “Ben zaten hep böyle sağlıklı görünüyordum” demenin en renkli yolu gibi.

Pastel Profashion Crush Blush 301

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L’Oréal Paris True Match Pudra

L’Oréal Paris True Match Pudra

Pudranın aslında ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu görünce şaşıracaksın. Hem sabitliyor, hem cilt tonunu eşitliyor, hem de gün boyu “taze” görünmeni sağlıyor. Üstelik incecik yapısıyla yüzüne un serpilmiş gibi durmuyor, korkma :) Yeni başlayanların güvenli limanı bu pudra, çantandan eksik etme.

L’Oréal Paris True Match Pudra

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair Kontür Seti

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair Kontür Seti

Bu sette kontür, aydınlatıcı ve allık bir arada. Üçü de birbirini tamamlayan, tenine güzelce oturan yumuşak tonlarda. Yani “yanlış uygularım, yüzümde çamur gibi durur” korkusu yok! Hatta aksine, birkaç denemeyle bile “Ben bu yüzü şekle sokmayı öğrendim galiba” diyebilirsin.

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair Kontür Seti

Revolution Beauty London Reloaded Iconic Fever Göz Farı Paleti

Revolution Beauty London Reloaded Iconic Fever Göz Farı Paleti

İçindeki bakır, bronz, toprak ve altın tonlar… hem gündüz hem gece makyajına uyum sağlıyor. Matlar kolay karışıyor, ışıltılılar ise parmakla bile sürülüp anında “etkileyici gözler” modunu açıyor. Yani “blend yapmayı bilmem ki” diyenler bile çok rahat!

Revolution Beauty London Reloaded Iconic Fever Göz Farı Paleti

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Kıvrımlı fırçası sayesinde kirpiklerinin her köşesine ulaşıyor, böylece o meşhur “panoramik bakış” etkisi tam olarak yakalanıyor. Üstelik bulaşma, akma, pul pul dökülme gibi klasik maskara dramaları da yaşanmıyor. 

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Note Iconic Matte Lipstick 108 Dreamer

Note Iconic Matte Lipstick 108 Dreamer

Ne dudaklarını kurutuyor, ne de çizgilere dolup “çatlak çatlak” bir görüntü yaratıyor. Aksine, kremsi yapısıyla kolayca sürülüyor ve sabitlenince gün boyu seninle kalıyor. Günlük makyajlara yumuşak bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

Note Iconic Matte Lipstick 108 Dreamer

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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