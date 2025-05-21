30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 4
Makyaj dünyasına geç adım atan herkesin kafasında aynı sorular: “Bu fırça ne işe yarıyor?”, “Aydınlatıcıyı nereye sürüyoruz?” veya “Göz kalemi niye hep yamuk oluyor?” Ama güzel haber şu ki, makyaj öğrenmenin yaşı yok! Üstelik artık çok daha kolay. Bu içerikte, 30’lu yaşlarında olup hâlâ makyajla barışamayan ama içten içe denemek isteyenler için hayat kurtarıcı 15 ürünle geldik.
30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 4. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.
Bu içerik 21.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık
Orret Home 13 Parça Makyaj Fırça Seti
Maybelline New York City Bronze Bronzlaştırıcı
Golden Rose Strobing Highlighter
Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey
Görkito Makyaj Süngeri
L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten
MISSHA Glow Skin Balm
Cream Co. Glow Tint 501 Deep Red
Pastel Profashion Crush Blush 301
L’Oréal Paris True Match Pudra
Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair Kontür Seti
Revolution Beauty London Reloaded Iconic Fever Göz Farı Paleti
L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah
Note Iconic Matte Lipstick 108 Dreamer
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