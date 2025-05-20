Xbox Series X ve PlayStation 5 Pro'yu Karşılaştırıyoruz!

Konsol dünyasında tarafını seçmeye hazır mısın? Xbox Series X mi, yoksa PlayStation 5 Pro mu? Oyun dünyasının iki dev ismi, grafikler, hız, özel oyunlar ve teknolojileriyle kapışıyor. Yeni nesil konsollar arasında seçim yapmak her zamankinden zor çünkü her biri “ben daha iyiyim” diye bağırıyor. Yeni bir konsol almayı düşünen ama hangisini seçeceğine karar veremeyenler için en net karşılaştırmayı yaptık. Hangisinin performansı daha iyi, hangi oyunlar nerede daha güzel görünüyor gelin birlikte keşfedelim.

Bu içerik 20.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”