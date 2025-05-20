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Xbox Series X ve PlayStation 5 Pro'yu Karşılaştırıyoruz!

etiket Xbox Series X ve PlayStation 5 Pro'yu Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 17:15

Konsol dünyasında tarafını seçmeye hazır mısın? Xbox Series X mi, yoksa PlayStation 5 Pro mu? Oyun dünyasının iki dev ismi, grafikler, hız, özel oyunlar ve teknolojileriyle kapışıyor. Yeni nesil konsollar arasında seçim yapmak her zamankinden zor çünkü her biri “ben daha iyiyim” diye bağırıyor. Yeni bir konsol almayı düşünen ama hangisini seçeceğine karar veremeyenler için en net karşılaştırmayı yaptık. Hangisinin performansı daha iyi, hangi oyunlar nerede daha güzel görünüyor gelin birlikte keşfedelim.

Bu içerik 20.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Microsoft’un en güçlü konsolu olan Xbox Series X, sadece bir oyun makinesi değil, adeta bir teknoloji şovu.

Microsoft’un en güçlü konsolu olan Xbox Series X, sadece bir oyun makinesi değil, adeta bir teknoloji şovu.

4K çözünürlükte akıcı performans, ultra hızlı yükleme süreleri, geriye dönük uyumluluk ve Game Pass avantajlarıyla oyunculara hem güç hem de içerik dolu bir deneyim sunuyor. Modern bir PC performansını konsol rahatlığıyla birleştiren Xbox Series X, özellikle performans tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Yeni nesil dediğimizde artık sadece “grafik güzelleşti” demek yetmiyor. Bunun yanında hızlı yüklemeler, akıcı geçişler, 4K 120 FPS desteği ve uçsuz bucaksız bir oyun kütüphanesi istiyorsan Xbox Series X, tüm bu beklentileri karşılamakla kalmıyor, konsol deneyimini adeta yeni baştan yazıyor.

Yeni nesil dediğimizde artık sadece “grafik güzelleşti” demek yetmiyor. Bunun yanında hızlı yüklemeler, akıcı geçişler, 4K 120 FPS desteği ve uçsuz bucaksız bir oyun kütüphanesi istiyorsan Xbox Series X, tüm bu beklentileri karşılamakla kalmıyor, konsol deneyimini adeta yeni baştan yazıyor.

  • Gerçek 4K oyun deneyimi: AMD Zen 2 mimarili işlemcisi ve 12 TFLOPS’luk GPU gücüyle güçlü bir oyun deneyimi sunuyor. 4K 60FPS oyun performansını standart hâline getiriyor, 120FPS desteğiyle de rekabetçi oyunları şımartıyor.

  • 1 TB özel NVMe SSD: 1TB dahili SSD + özel genişletme kartı desteği. Hızlı yükleme ve Quick Resume özelliğiyle birden fazla oyunu aynı anda oynayabilme keyfi. Dolby Atmos, Smart Delivery gibi kullanıcı dostu teknolojilerle donatılmış.

  • Geriye dönük uyumluluk: Xbox 360 ve One oyunlarını desteklemesiyle nostalji dolu bir oyun arşivi.

  • Game Pass desteği: Game Pass ile yüzlerce oyuna sınırsız erişim… Forza Horizon, Starfield, Halo Infinite gibi özel yapımları da unutmamak gerek.

  • DirectX Ray Tracing: Işıklandırma, yansıma ve gölgelerde müthiş bir gerçekçilik sunuyor. Dolby Vision HDR desteği de cabası.

  • Hızlı ve Sessiz Soğutma: Gelişmiş soğutma sistemi sayesinde konsol yüksek performansla çalışırken sessizliğini koruyor. Uzun oyun seanslarında bile ısınma sorunu yok.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

5 yıldır Xbox serilerinin farklı konsollarını kullandım geçen ay bu konsolu aldım zaten gamepass üyeliğim var bu konsola geçme amacım eğer ertelenmezse bu sene çıkması düşünülen gta6'yı rahat şekilde oynamak herhangi bir sorunu yok memnunum.

Genel olarak cihaza denecek bir şey yok inanılmaz hızlı inanılmaz akıcı senelerce bilgisayar kullanarak kendime eziyet etmişim bunu fark ettim. Xbox’ın rahatlığı hızı akıcılığı kalitesi inanılmaz iyi bu sefer başarmışlar gerçekten.

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PlayStation 5 Pro, oyun sadece eğlence değil, bir atmosfer, bir hikâye, bir sinema diyenler için bu hissi zirveye taşıyor.

PlayStation 5 Pro, oyun sadece eğlence değil, bir atmosfer, bir hikâye, bir sinema diyenler için bu hissi zirveye taşıyor.

“Artık daha ne yapabilirler ki?” dediğimiz her seferde Sony, ağzımızı açık bırakacak bir hamleyle geliyor. 4K’da 60 FPS’yi standart hâline getirip 120 FPS’lik akıcılıkla adeta zamanı büküyor. Işıklar, yansımalar, gölgeler… Her şey sanki gerçekmiş gibi gözüküyor.

İster tek başına bir hikâyeye dal, ister arkadaşlarınla arenaya atıl, PS5 Pro her anı daha akıcı, daha net ve daha etkileyici yaşatmak için hazır bekliyor. Yeni nesil grafik gücü, hız ve detay tutkunları için “işte bu!” dedirten bir deneyim vaat ediyor.

İster tek başına bir hikâyeye dal, ister arkadaşlarınla arenaya atıl, PS5 Pro her anı daha akıcı, daha net ve daha etkileyici yaşatmak için hazır bekliyor. Yeni nesil grafik gücü, hız ve detay tutkunları için “işte bu!” dedirten bir deneyim vaat ediyor.

  • Gerçek 4K oyun performansı: AMD Zen 2 mimarili işlemci ve 12 TFLOPS GPU gücüyle 4K 60FPS standart, 120FPS destekli oyun deneyimi sunuyor.

  • 2 TB yüksek hızlı NVMe SSD: Hızlı yükleme süreleri ve Quick Resume ile çoklu oyun arasında geçiş kolaylığı sağlıyor.

  • Geriye dönük uyumluluk: PS4 oyunlarını destekleyerek favori eski oyunlarını yeni nesilde daha akıcı ve güzel grafiklerle oynamanı sağlıyor.

  • PlayStation Plus desteği: PlayStation Plus aboneliğiyle yüzlerce oyuna erişim, özel oyunlar ve bulut oyun desteği seni bekliyor.

  • DirectX Ray Tracing: Gerçekçi ışıklandırma, yansıma ve gölge efektleri

  • HDR ve 4K Ultra HD görüntü kalitesi: HDR desteğiyle renkler daha canlı, detaylar daha net. 4K çözünürlükte oyun keyfi bambaşka.

  • 3D Tempest ses teknolojisi: Yeni nesil 3D ses teknolojisi ile oyun atmosferini tam anlamıyla hissediyorsun. Sesler etrafından geliyor gibi.

  • Gelişmiş soğutma sistemi: Yüksek performansa rağmen konsol uzun oyun seanslarında bile serin ve sessiz çalışıyor.

  • Ultra HD Blu-ray sürücü: Yüksek çözünürlüklü film ve diziler için 4K Ultra HD Blu-ray sürücü ile eğlence sadece oyunla sınırlı kalmıyor.

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Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Ps5 proya Ps4 prodan geçtim. Makine sessiz çalışıyor. Alacaklara tavsiyem içleri rahat olsun.

Cihazda herhangi bir sorun yok gayet güzel çalışıyor. 65 inch ve üzeri oled tv ile kullanmanızı tavsiye ederim görüntü kalitesi ps5 göre fark ediliyor.

PlayStation 5 Pro, görsel kaliteyi ve dalgınlığı yeni zirvelere taşımak isteyen oyuncular için etkileyici bir yükseltme. 8K'ya kadar TV'ler için tasarlanan PS5 Pro'nun donanım geliştirmeleri, uyumlu ekranlarda gerçekten öne çıkan çarpıcı görseller sunuyor.

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İster rekabetin göbeğinde olun, ister hikâye tabanlı bir oyunda kaybolun, her iki konsol da sizi oyunun tam ortasına ışınlamaya hazır. Bu teknoloji harikaları sadece birer cihaz değil; bambaşka dünyalara açılan kapılar!

İster rekabetin göbeğinde olun, ister hikâye tabanlı bir oyunda kaybolun, her iki konsol da sizi oyunun tam ortasına ışınlamaya hazır. Bu teknoloji harikaları sadece birer cihaz değil; bambaşka dünyalara açılan kapılar!

  • Performans: Xbox Series X, 12 TFLOPS GPU gücü ve AMD Zen 2 mimarili işlemcisiyle yüksek performans sunarken; PS5 Pro, geliştirilmiş RDNA 3 GPU’su ve daha yüksek saat hızlarıyla özellikle 4K 60FPS ve 120FPS deneyiminde çıtayı yukarı taşıyor.

  • Grafik ve Görsellik: Xbox DirectX Ray Tracing ve Dolby Vision ile ışık-gölge gerçekçiliğini artırırken; PS5 Pro, yeni nesil Ray Tracing motoru ve PSSR teknolojisiyle upscale edilmiş 4K performansında grafik kalitesini daha da ileri taşıyor.

  • Depolama ve Hız: Her iki konsol da 1 TB SSD ile geliyor. Xbox, Quick Resume gibi özelliklerle hızlı geçiş imkânı sunarken; PS5 Pro, geliştirilmiş SSD’siyle daha kısa yükleme süreleri vadediyor.

  • Uyumluluk ve Ekosistem: Xbox, geriye dönük uyumlulukta öne çıkarak Xbox 360 ve One oyunlarını destekliyor. PS5 Pro ise PS4 oyunlarını oynatabiliyor ve özel yapımlarıyla sadık kitlesini beslemeye devam ediyor.

  • Özel Oyunlar: Xbox Game Pass ile yüzlerce oyuna sınırsız erişim sunuyor. Forza Horizon, Halo, Starfield gibi dev yapımları içeriyor. PS5 Pro ise God of War, Spider-Man, The Last of Us gibi ikonik özel oyunlarla güçlü bir vitrin sunuyor.

  • Ses ve Görüntü Teknolojileri: Xbox Dolby Atmos ve Dolby Vision desteğiyle sinema tadında bir deneyim sunarken; PS5 Pro, Tempest 3D AudioTech ile kulaklıkla oyun deneyimini daha da derinleştiriyor.

  • Geleceğe Hazırlık: İki konsol da HDMI 2.1 desteği, 120Hz ekran uyumluluğu ve yeni nesil teknolojilerle uzun yıllar kullanım için tasarlanmış durumda.

Sonuç olarak, hem Xbox Series X hem de PlayStation 5 Pro, yeni nesil oyun deneyimini zirveye taşıyan, güçlü ve iddialı konsollar. Her iki model de sundukları teknik özellikler ve ekosistem avantajlarıyla oyunculara uzun yıllar boyunca tatmin edici bir performans vaat ediyor.

Sonuç olarak, hem Xbox Series X hem de PlayStation 5 Pro, yeni nesil oyun deneyimini zirveye taşıyan, güçlü ve iddialı konsollar. Her iki model de sundukları teknik özellikler ve ekosistem avantajlarıyla oyunculara uzun yıllar boyunca tatmin edici bir performans vaat ediyor.

PlayStation 5 Pro, gelişmiş grafik motoru, yükseltilmiş işlem gücü ve özel oyun kütüphanesiyle görselliğe ve sinematik anlatıma önem veren oyuncular için etkileyici bir deneyim sunuyor. PSSR teknolojisiyle upscale edilmiş 4K performansı ve Ray Tracing iyileştirmeleri, gerçekçiliği bir adım öteye taşıyor.

Xbox Series X ise Game Pass hizmeti, geriye dönük uyumluluk, güçlü donanımı ve Quick Resume gibi kullanıcı dostu özellikleriyle çok yönlü bir oyun merkezi olarak öne çıkıyor. Özellikle geniş oyun arşivi ve hizmet tabanlı yapısıyla sürekli keşif peşinde koşan oyuncular için ideal bir tercih.

Hangisini tercih edeceğin; ne tür oyunlar oynadığın, hangi ekosisteme daha yakın hissettiğin ve uzun vadede ne beklediğinle ilgili. PS5 Pro, teknik gücüyle PlayStation dünyasını daha da cazip hâle getirirken; Xbox Series X, servis odaklı yapısıyla “oyun odaklı bir yaşam tarzı” sunuyor. İki tarafta da oyun keyfi garanti.

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Derya Akalan
Derya Akalan
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