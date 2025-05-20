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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 13:50

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Arzum AR1101 Shake'N Take Joy Kişisel Blender – Okyanus

Arzum AR1101 Shake'N Take Joy Kişisel Blender – Okyanus

Arzum Shake'N Take Joy kişisel blender, sabahları enerji dolu smoothie'ler hazırlamak için mutfağınızda tam bir kurtarıcı. Güçlü motoru ve pratik taşınabilir şişesi sayesinde zamandan tasarruf ediyorsunuz. Temu'da benzerleri var ama bu modelin motor gücü ve kolay temizlenebilir yapısı bir adım önde. Renk seçeneği olan “okyanus” tonuyla da mutfağınıza tazelik katıyor.

OBEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu Vantilatör Klima – Metal Mini Vantilatör

OBEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu Vantilatör Klima – Metal Mini Vantilatör

OBEV mini vantilatör, yazın masa başında ter içinde kalmaya son veriyor. Metal gövdesiyle hem dayanıklı hem de oldukça şık duruyor. USB girişi sayesinde bilgisayara bağlayıp anında serinleyebiliyorsunuz.

FDM Yanmaz Yapışmaz Ütü Teflonu – Ütü Altlığı

FDM Yanmaz Yapışmaz Ütü Teflonu – Ütü Altlığı

FDM ütü teflonu, özellikle hassas kumaşları ütülerken içinizin rahat etmesini sağlıyor. Yanmaz ve yapışmaz yapısıyla kıyafetlerinizi parlatmadan pürüzsüz hale getiriyor. Ütü tabanına kolayca takılarak pratiklik sunuyor.

ROBEVE Taşınabilir Elle Tutulabilir Dijital Göstergeli Vantilatör

ROBEVE Taşınabilir Elle Tutulabilir Dijital Göstergeli Vantilatör

ROBEVE taşınabilir dijital vantilatör, cep boyunda ama performans olarak şaşırtıcı derecede güçlü. Beş kademeli hız ayarı ve dijital ekranıyla teknolojik bir esinti sunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde çantada taşınabilirliği de mükemmel.

AEE® Cam Kesme Tahtası Panosu 25x35 cm

AEE® Cam Kesme Tahtası Panosu 25x35 cm

AEE cam kesme tahtası, mutfakta hijyen ve estetiği bir araya getiriyor. Isıya ve çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla yıllarca ilk günkü gibi kalıyor. Hem kesim hem de servis için şık bir çözüm arayanlara birebir.

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Baker Home Borosilikat Çift Cidarlı 2’li Kupa Bardak, 250 ml

Baker Home Borosilikat Çift Cidarlı 2’li Kupa Bardak, 250 ml

Baker Home’un borosilikat çift cidarlı kupa bardakları, çay ve kahve keyfini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Elleri yakmadan sıcak içeceklerin tadını çıkarmanıza olanak tanıyor. Şeffaf ve zarif duruşuyla sunumlarda da fark yaratıyor.

NIUTRENDZ Sevimli İnek Apple Kalem Kutusu – Kahverengi

NIUTRENDZ Sevimli İnek Apple Kalem Kutusu – Kahverengi

NIUTRENDZ’in sevimli inek desenli Apple kalem kılıfı, teknolojiyi tatlı bir detayla buluşturuyor. Silikon yapısı sayesinde darbelere karşı ekstra koruma sağlıyor. Özellikle öğrenciler ve not tutmayı sevenler için eğlenceli bir aksesuar.

Minesk MagSafe Uyumlu 360° Dönebilen Vakumlu Telefon Tutucu

Minesk MagSafe Uyumlu 360° Dönebilen Vakumlu Telefon Tutucu

Minesk'in MagSafe uyumlu vakumlu telefon tutucusu, sürüş esnasında maksimum konfor ve güvenlik sunuyor. 360 derece dönebilen yapısıyla istediğiniz açıyı kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Temu’da benzer modeller var ama bu ürünün vakum gücü ve sabitliği açık ara fark yaratıyor. Yüksekliği de ayarlanabildiği için uzun yolculuklarda bile rahat kullanım sağlıyor.

Philips Tüy Toplama Makinesi GC026/80

Philips Tüy Toplama Makinesi GC026/80

Philips GC026/80 tüy toplama makinesi, kazakları ve polarları yenilemek isteyenlerin vazgeçilmezi. Tüm kumaş türleriyle uyumlu olup, hassas giysilerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Kutudan çıkan pillerle hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz – Kırmızı

COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz – Kırmızı

COSORI 5.5 litrelik sıcak hava fritözü, mutfağınızda hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerin kapısını aralıyor. 11 farklı programı sayesinde patates kızartmasından tavuğa her şey tek tuşla hazır. 100 tariflik kitapçığıyla da mutfakta ilham kaynağı oluyor.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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