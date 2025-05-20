onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Marshall Major V Kulaklık'tan Philips Lumea'ya 20 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Marshall Major V Kulaklık'tan Philips Lumea'ya 20 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 17:31

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 20 Mayıs 2025 tarihinde piyasada hangi fırsatlar var diye merak ediyorsanız, sizin için birkaç önerimiz var. Öncelikle, Marshall Major V Kulaklık, müzik severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Öte yandan, Philips Lumea, güzellik ve bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak bir ürün. Bu ürünler ve daha fazlası bugün indirimde. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişinizi hemen yapın!

Bu içerik 20.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Amazon’da indirim yakalayın: Hawk Gaming Chair FAB V5 ile oyun konforunuzu zirveye taşıyın!

1. Amazon’da indirim yakalayın: Hawk Gaming Chair FAB V5 ile oyun konforunuzu zirveye taşıyın!

Uzun oyun maratonlarında rahatlık arıyorsanız, Hawk Gaming Chair FAB V5 tam size göre! Ergonomik tasarımı ve şık kumaşıyla konforu zirveye taşıyan bu oyuncu koltuğu, Amazon’da indirimde. Hem sırtınızı destekliyor hem de odanıza havalı bir dokunuş katıyor. Hemen sepetinize ekleyin!

Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu

2. Amazon’da fırsat sizi bekliyor: Smeg ECF01CREU ile retro şıklığı ve enfes espressoyu keşfedin!

2. Amazon’da fırsat sizi bekliyor: Smeg ECF01CREU ile retro şıklığı ve enfes espressoyu keşfedin!

Kahve tutkunları, bu fırsat kaçmaz! Smeg ECF01CREU Kahve Makinesi, retro tasarımı ve mükemmel espresso performansıyla mutfağınıza şıklık katıyor. Amazon’daki indirimle bu şık makineye uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Sabah kahveleriniz artık daha keyifli!

Smeg ECF01CREU Kahve Makinesi

3. Amazon indirimde: Calvin Klein Sclupted çanta ile tarzınızı tamamlamaya hazır olun!

3. Amazon indirimde: Calvin Klein Sclupted çanta ile tarzınızı tamamlamaya hazır olun!

Stil sahibi kadınlar, Calvin Klein SCULPTED EW CAMERA BAG ile şıklığı yakalayın! Kompakt ama kullanışlı bu çanta, Amazon’da indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Günlük kombinlerinize modern bir dokunuş için bu fırsatı kaçırmayın.

Calvin Klein SCULPTED EW CAMERA BAG Çanta Kadın

4. Amazon’da indirim zamanı: Calvin Klein Classic Cupsole ile şıklığı ve spor tarzı birleştirin!

4. Amazon’da indirim zamanı: Calvin Klein Classic Cupsole ile şıklığı ve spor tarzı birleştirin!

Spor ve şıklık bir arada! Calvin Klein Classic Cupsole Low Laceup Lth spor ayakkabı, deri kalitesi ve minimalist tasarımıyla her tarza uyum sağlıyor. Amazon’daki indirim sayesinde bu havalı ayakkabıyı uygun fiyata kapabilirsiniz. Sokak modasında fark yaratın!

Calvin Klein Classic Cupsole Spor Ayakkabı

5. Amazon’da kaçmaz fırsat: Shark FlexStyle 5-in-1 ile kuaför kalitesinde saçlar sizleri bekliyor!

5. Amazon’da kaçmaz fırsat: Shark FlexStyle 5-in-1 ile kuaför kalitesinde saçlar sizleri bekliyor!

Saçlarınızı kuaför etkisiyle şekillendirmek ister misiniz? Shark FlexStyle 5-in-1, kurutma ve şekillendirme özellikleriyle tam bir oyun değiştirici! Amazon’da indirimli fiyatıyla sunulan bu cihaz, Coanda teknolojisiyle zahmetsiz bukleler vadediyor. Hemen deneyin, saçlarınız parlasın!  

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi - HD440EU, Siyah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Amazon indirimiyle: Marshall Major V Bluetooth kulaklıkla müziğin tadını doyasıya çıkarın!

6. Amazon indirimiyle: Marshall Major V Bluetooth kulaklıkla müziğin tadını doyasıya çıkarın!

Müzik tutkunları buraya! Marshall Major V Bluetooth kulaklık, ikonik tasarımı ve güçlü ses performansıyla sizi mest edecek. Amazon’da indirimde olan bu kahverengi güzellik, uzun pil ömrüyle her an yanınızda. Şıklığı ve kaliteyi bir arada yaşamak için acele edin!

Marshall Major V Bluetooth, OE, Brown

7. Hepsiburada’da indirim fırsatını yakalayın: Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Velvet Teddy ile dudaklarınızda kadifemsi bir şıklık yaratın!

7. Hepsiburada’da indirim fırsatını yakalayın: Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Velvet Teddy ile dudaklarınızda kadifemsi bir şıklık yaratın!

Makyaj tutkunları, Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick - Velvet Teddy ile tanışın! Nemlendirme etkili bu ruj, yoğun renk verirken dudaklarınızı yumuşacık tutuyor. Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla bu ikonik nude tonunu kapmak için acele edin. Her tene uyum sağlayan bu ruj, makyaj çantanızın favorisi olacak!

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Velvet Teddy

8. Hepsiburada’da kaçmaz fırsat sizleri bekliyor: Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı ile sofralarınıza pembe bir dokunuş katın!

8. Hepsiburada’da kaçmaz fırsat sizleri bekliyor: Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı ile sofralarınıza pembe bir dokunuş katın!

Kahvaltı keyfinizi Schafer Sunny 4 Kişilik 10 Parça Kahvaltı Takımı ile renklendirin! Pembe tasarımıyla sofralarınıza neşe katan bu set, Hepsiburada’da indirimde. Kaliteli malzemesi ve şık görünümüyle misafirlerinizi büyülemek için hemen sepetinize ekleyin!

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

9. Hepsiburada indirimiyle pürüzsüz cilde kavuşun: Philips Lumea BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı ile tüy derdine son verin!

9. Hepsiburada indirimiyle pürüzsüz cilde kavuşun: Philips Lumea BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı ile tüy derdine son verin!

Pürüzsüz bir cilt için Philips Lumea BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı tam size göre! Yüz, vücut ve hassas bölgelerde kablolu/kablosuz kullanım sunan bu cihaz, Hepsiburada’da indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Kolay kullanımı ve etkili sonuçlarıyla tüy derdine son verin!

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı Yüz+Vücut+Hassas Bölge Kullanımı,Kablolu/Kablosuz Kullanım

10. Hepsiburada’da indirim zamanı geldi: Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3’lü Tava Seti ile mutfakta ustalaşmaya hazır olun!

10. Hepsiburada’da indirim zamanı geldi: Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3’lü Tava Seti ile mutfakta ustalaşmaya hazır olun!

Mutfakta sınırları zorlamak isteyenler, Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3’lü Tava Seti ile tanışın! Çizilmeye dayanıklı yapışmaz kaplamasıyla yemek yapmayı keyfe dönüştüren bu set, Hepsiburada’da indirimde. 20/24/28 cm boyutlarıyla her tarife uygun bu tavaları kaçırmayın!

Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti 20/24/28 Cm

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Trendyol’da indirim fırsatını yakalayın: Bilge Karga Aralık Black Green Degrade Güneş Gözlüğü ile tarzınızı zirveye taşıyın!

11. Trendyol’da indirim fırsatını yakalayın: Bilge Karga Aralık Black Green Degrade Güneş Gözlüğü ile tarzınızı zirveye taşıyın!

Mega Mayıs Devam Ediyor. Tüm ürünlerde %50'ye varan indirim ve Kupon Fırsatı

Bilge Karga Aralık Black Green Degrade Güneş Gözlüğü

12. Trendyol’da kaçmaz fırsat sizleri bekliyor: Derimod Kadın Bej Tokalı Taşlı Deri Babet ile şıklığı ve konforu ayaklarınıza getirin!

12. Trendyol’da kaçmaz fırsat sizleri bekliyor: Derimod Kadın Bej Tokalı Taşlı Deri Babet ile şıklığı ve konforu ayaklarınıza getirin!

Ayakkabı &. Çantalarda ilk ürüne %10 ikinciye %44 indirim, ceketlerde ilk ürüne %20 ikinciye %37 indirime ek ayakkabı ve çantalarda 500 TL, ceketlerde 1500 TL kupon!

Derimod Kadın Bej Tokalı Taşlı Deri Babet

13. Trendyol indirimiyle sağlıklı atıştırmalık keyfini yaşayın: Waspco Protein Bar Karma Kutu ile enerjinizi her an yüksek tutun!

13. Trendyol indirimiyle sağlıklı atıştırmalık keyfini yaşayın: Waspco Protein Bar Karma Kutu ile enerjinizi her an yüksek tutun!

Tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler. Artı olarak kuponlar, flaşlar çeşitli indirimler.

Waspco Protein Bar Karma Kutu 40g X 10 Adet (5 ÇEŞİT)

14. Trendyol’da indirim zamanı geldi: adidas Originals Gazelle Indoor Kahverengi Spor Ayakkabı ile sokak stilinizi yeniden şekillendirin!

14. Trendyol’da indirim zamanı geldi: adidas Originals Gazelle Indoor Kahverengi Spor Ayakkabı ile sokak stilinizi yeniden şekillendirin!

adidas Originals Gazelle Indoor Unisex Kahverengi Spor Ayakkabı ile retro havasını yakalayın! Hem rahat hem de şık bu ayakkabı, Trendyol’da indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Günlük stilinize cool bir dokunuş için bu efsane modeli sepetinize ekleyin!

adidas Originals Gazelle Indoor Unisex Kahverengi Spor Ayakkabı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın