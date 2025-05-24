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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 19:45

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 24.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hem mutfak hem ev gereçlerinde haftanın favori ürünleri bir araya geldi. Estetik ve işlevselliği buluşturan ürünler dikkat çekiyor.

Zorlayıcı anlarda işinizi kolaylaştıracak ürünler tek listede toplandı. Hem fiziksel hem zihinsel destek sağlayan seçenekler öne çıkıyor.

Sebamed’in dermatolojik olarak test edilmiş güneş kremleri BİM raflarında yerini alıyor. Yaz aylarında cilt koruması için etkili ve ekonomik bir seçenek.

Bu hafta hem kült eserler hem de yeni çıkan kitaplar okuyuculardan yoğun ilgi gördü. Kitap kurtları için güncel öneriler bir araya getirildi.

Kalitesiyle bilinen Samsonite valizler A101'in internet özel kampanyasında satışta olacak. Seyahat sezonuna hazırlık için kaçırılmayacak bir fırsat.

Hem kedi hem köpek sahiplerinin işini kolaylaştıran bu otomatik mama kabı, zaman ayarlı besleme özelliğiyle öne çıkıyor. Hem fonksiyonel hem teknolojik bir çözüm sunuyor.

Miniklerin bahçede veya parkta keyifle sürebileceği Pilsan traktör, uygun fiyatla ŞOK raflarında olacak. Eğlence ve hareket bir arada sunuluyor.

Terleme sorununa pratik çözümler sunan bu ürünler, gün içinde konfor arayanlar için ideal. Giysiden aksesuara kadar çeşitli önerilerle terlemeyi yönetmek mümkün.

Islak ve kuru temizliği aynı anda yapabilen bu süpürge, kullanıcı yorumlarıyla da desteklenen güçlü performans sunuyor. İncelemede fiyat-performans dengesi detaylıca ele alınıyor.

Evin havasını değiştiren bu küçük ama etkili ürünler, dekorasyon severlerin favorisi olabilir. Hem estetik hem işlevsellik sunan öneriler öne çıkıyor.

İki dev konsolun performans, grafik gücü ve donanım detayları mercek altına alındı. Hangi oyuncular için hangi model daha avantajlı, net şekilde ortaya konuyor.

Renkli ve konforlu Crocs terlikler, her tarza hitap eden seçenekleriyle yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Listede hem klasik hem yeni modeller var.

Kalıcılığı, etkisi ve kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan bu güzellik ürünleri adeta efsane statüsünde. Rutinlerde uzun vadeli yer edinebilecek öneriler sunuluyor.

Güzellik ve bakım alanında hem teknoloji odaklı hem klasik ürünler satış rekorları kırdı. Cilt bakımından saç kurutma makinelerine kadar geniş bir yelpaze var.

Hafifliği ve yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken FreeBuds 6, günlük kullanımda büyük konfor sunuyor. Estetik tasarımıyla da kullanıcı beğenisini topluyor.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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