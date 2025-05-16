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BİM'e Sebamed Güneş Kremi Çeşitleri Geliyor! 20 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Sebamed Güneş Kremi Çeşitleri Geliyor! 20 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.05.2025 - 10:56

20 Mayıs ile 20 Mayıs 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24.75 TL

İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24.75 TL

  • Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg, 159,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL

  • Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg, 87,50 TL

  • Banvit Piliç Baget 1000 gr 69.90 TL

  • Namet Dana Kangal Sucuk 500 gr 199,50 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 129 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 gr 179 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 85 TL

  • Aynes Tereyağı 1000 gr 299,50 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 129 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 99.50 TL

  • Pınar Açık Büfe Hindi Salam 50 gr 9,75 TL

  • AsPiliç Piliç Schnitzel 1000 gr 79 TL

  • HasTavuk Piliç Döner 500 gr 89,50 TL

  • Danone Kakaolu Süt 6x180 ml, 57,50 TL

  • Danone Çilekli Süt 6x180 ml, 57,50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 49,50 TL

  • Yörükoğlu Ayran 170 ml 5 TL

  • Iff’s Dilim Çilek 350 gr 76 TL

  • Bravo Hindistan Cevizli, 55 TL

  • Akdo İtalyan Karamel& Meyveli Sakız 680 ml 135 TL

  • Fair Gold Karamel Rüyası 900 ml 139,50 TL

Temizlik ve bebek ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL

  • Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL

  • Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL

  • Filiz Sebzeli Burgu Makarna 350 gr 22,75 TL

  • Pek Food Burgu Erişte 500 gr 32,50 TL

  • Tada Mısır Konservesi 400 gr 15 TL

  • Yayla Haşlanmış Ürün Çeşitleri 700 gr 27,50 TL

  • Efsane Tam Buğday Un 2 kg 49,50 TL

  • Birma Paket Margarin 4x250 gr 67,50 TL

  • Lokman Reçel Çeşitleri 77,50 TL

  • Tat Bezelye 680 gr 27,50 TL

  • Çiçek Acı Biber Sosu 350 gr 28,50 TL

  • Burcu Rendelenmiş Domates 685 gr 26,50 TL

  • Tukaş Kahvaltılık Sos 300 gr 29,50 TL

  • Chef Seasons Çeşni Çeşitleri 22,50 TL

  • Seres Sos Çeşitleri 280-300 gr 54,50 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 49,50 TL

  • Tat Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 gr 25 TL

  • Zel Hazır Yemek Yaprak Sarma Kuş Üzümlü 200 gr 39,50 TL

  • Burcu Hazır Yemek Tavuk Salatası Çeşitleri 150 gr 47,50 TL

  • Unlüx Lavaş Ekmek Tortilla Tam Buğday 840 gr 47,50 TL

  • Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre 25 TL

  • Kappadokia Greçka 500 gr 27,50 TL

  • Kappadokia Keten Tohumu 350 gr 27,50 TL

  • Güzin Sumak 100 gr 19,75 TL

  • Greenlife Limon Tuzu 100 gr 14,50 TL

Krema Fiskobirlik 800 gr 95 TL

Krema Fiskobirlik 800 gr 95 TL

  • Züber Meyve Bar Çeşitleri 40 gr 27 TL

  • Züber Kakao Parçacıklı Protein Bar 35 gr 29,50 TL

  • Züber Granola Bar Elma&Tarçınlı 16,50 TL

  • Züber Fıstık Ezmesi 315 gr 175 TL

  • Züber Hurma Topu Çeşitleri 96 gr 59,50 TL

  • Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 39,50 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 90 gr 84,50 TL

  • Simbat Tuzlu Mısır Kavurgası 200 gr 29,50 TL

  • Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi 130 gr 19,50 TL

  • Dido Ülker Paket 3x35 gr 48 TL

  • Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı Mevsim Yeşillikli Kraker 120 gr 27,50 TL

  • Milka Kakao Kremalı Bisküvi 156 gr 99 TL

  • Kek Kinder Pingui Çikolata Kaplı Sütlü Kek 4x30 gr 56 TL

  • Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 3x60gr 29,50 TL

  • Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 124,50 TL

  • Seksüt Soğuk Kahve Çeşitleri 330 ml 35 TL

  • Ülker Halley Bitter Çikolatalı Marshmallowlu Bisküvi 7x30 gr 62,50 TL

  • Ülker Çilek Aromalı Çikolata 215 gr 110 TL

  • Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 4x35 gr 69 TL

  • Nestle Damak Ala Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 30 gr 25 TL

  • Eti Gong Taco Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 39 TL

  • Kuki Kültür Polonya Şekeri 23 gr 7,50 TL

  • Aktürk Vanilyalı Kutu Gofret 1000 gr 89 TL

  • Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 180 gr 36 TL

  • Ülker Mini 8Kek 28’li 28x18 gr 79 TL

  • Kurabiyecizade Kurabiye Çeşitleri 250 gr 59 TL

Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL

Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL

  • Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek&Çocuk 100 ml 50 SPF 389 TL

  • Sebamed Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL

  • Nivea Sun Güneş Spreyi Çocuk 200 ml 50+ SPF 539 TL

  • Nivea Sun Bronzluk Arttırıcı Güneş Spreyi 200 ml 50+ SPF 525 TL

  • Nivea Sun Güneş Losyonu 200 ml 50+ SPF 499 TL

  • Nivea Sun Güneş Losyonu Çocuk 50+ SPF 389 TL

  • Garnier Ambre Solaire Güneş Koruyucu Sprey 150 ml 50+ SPF 425 TL

  • Garnier Ambre Solaire Güneş Koruyucu Sprey Çocuk 150 ml 50+ SPF 425 TL

  • Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey SPF 50+ 399 TL

  • Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Bebek&Çocuk SPF 50+ 399 TL

  • Sinoz Cica Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF 229 TL

  • Sinoz Güneş Koruyucu Yüz Kremi Çeşitleri 50 SPF 149 TL

  • Sinoz Leke Karşıtı Güneş Koruyucu SPF 50+ 149 TL

  • Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Krem 50 SPF 179 TL

  • Tokalon Güneş Koruyucu Krem 50 SPF 179 TL

  • Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 60 ml 129 TL

  • Hawaiian Tropic Bronzlaştırıcı Yağ 200 ml 285 TL

  • Urban Summer Glow Aşamalı Renk Açıcı Sprey 150 ml 129 TL

  • Dermokil Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 159 TL

  • Dermokil Sprey Güneş Koruyucu 200 ml 229 TL

  • Dermokil Güneş Kremi 75 ml 169 TL

  • Dermokil Stick Yüz&Vücut Güneş Koruyucu Çeşitleri 225 TL

  • Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu 200 ml 50 SPF 225 TL

  • Dermokil Güneş Sonrası Jel 100 ml 59 TL

  • Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 129 TL

  • Nivea Q10 Yüz Bakım Kremi 50 ml 159 TL

  • WeMara Saç Bakım Kapsülü 6'lı 75 TL

  • WeMara Cilt Bakım Kapsülü 7'li 89 TL

  • Newgen Saç Kremi 75 TL

  • Newgen Şampuan 300 ml 75 TL

  • Newgen Sıvı Saç Kremi 79 TL

  • Newgen Saç Yağı 100 ml 99 TL

  • Claderm Aloe Vera Jel 300 ml 79 TL

  • Vaseline Vücut Losyonu 200 ml 109 TL

  • Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 55 TL

  • Signal Diş Fırçası Seyahat Seti 65 TL

  • Gilette Venus Breeze Tıraş Bıçağı Kadın 1 Sap + 2 Başlık 279 TL

  • Gilette Blue 3 Hybrid Tıraş Bıçağı 1 Sap + 9 Başlık 199 TL

  • Okey Prezervatif Ekstra Zevk 109 TL

  • Emotion Blade 2'li Deodorant Set 2x150ml 155 TL

  • Elseve Saç Serumu Çeşitleri 119 TL

  • Sinoz Vücut Peelingi 200 ml 149 TL

  • Rosfloa Kordon İp Makyaj Çantası 149 TL

  • Naturalove Renkli Seyahat Seti 159 TL

  • Eq Deco Saç Şekillendirici Taşıma Çantası 229 TL

  • Naturalove Aynalı Mini Seyahat Boy Makyaj Fırça Seti 199 TL

  • Bade Natural Papatya Suyu 100 ml 179 TL

  • Sabun Thalia Lifli 59 TL

  • Dushy Duş Jeli 1 L 59 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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