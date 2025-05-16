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2025 Yazının Trend Terlik Modelleri

etiket 2025 Yazının Trend Terlik Modelleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 10:00

Yaz geldi, havalar ısındı, ayaklar özgürlük istiyor! Bu sezonun en trend terlik modelleri şimdiden sokaklarda boy göstermeye başladı bile. İster sahil kenarında yürüyüşe çık, ister şehirde tarzını konuştur… 2025 yaz koleksiyonunda her stile, her bütçeye uygun bir terlik mutlaka var! Hem rahat, hem şık, hem de “Nereden aldın?” sorusunu garanti edecek kadar iddialı modellerle karşındayız. Hazırsan, ayaklarına bayram ettirecek o efsane tasarımlara birlikte bakalım!

Bu içerik 16.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Bu terlikte rahatlık desen var, tarz desen o da var. Crocs’un efsane konforu bu kez topuklara minik bir dokunuşla geliyor. Her kombine göz kırpan bu terlikler, yaz boyunca “yürü be” dedirtiyor. Üstelik suya dayanıklı oluşuyla sahilde de şehirde de tam bir joker parça.

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Ziya Kadın Hakiki Deri Terlik

Ziya Kadın Hakiki Deri Terlik

Yumuşacık hakiki deri, zarif tasarım ve gün boyu konfor bir arada! “Şık olayım ama ayaklarım da bayram etsin” diyorsan, bu model tam senlik. Hem yaz kombinlerine cuk oturuyor hem de kaliteyi ilk adımda hissettiriyor. Annene alsan bayılır, kendin giysen çıkarmak istemezsin. Gerçekten klas bir yaz seni bekliyor.

Ziya Kadın Hakiki Deri Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

adidas Adilette Platform Kadın Terlik

adidas Adilette Platform Kadın Terlik

Bu terlik platform tabanıyla hem rahatlığı zirveye çıkarıyor, hem de sokak stiline minik bir “ben buradayım” dokunuşu yapıyor. Spor giyinmeyi seviyorsan ama havalı detaylardan da ödün veremem diyorsan, bingo! Tatilde, yürüyüşte, şehirde… Nerede olursan ol, bu terlikle ayakların da ruhun da yüksekte olacak.

adidas Adilette Platform Kadın Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Muya Anny Anatomik Taban Kadın Terlik

Muya Anny Anatomik Taban Kadın Terlik

Muya Anny, anatomik taban konforunu zarif bir tasarımla buluşturuyor. Yani hem saatlerce giy rahat et, hem de her adımda şıklığını konuştur. Yaz sıcaklarında ayaklar nefes alsın, stilinden ödün vermesin istiyorsan bu terlik tam sana göre!

Muya Anny Anatomik Taban Kadın Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Puma Unisex Leadcat Terlik

Puma Unisex Leadcat Terlik

Hem unisex hem ultra rahat; ayağı sarıyor, tarzı konuşturuyor. Spor şıklığı ayağına getiren bu modelle ister plaja git, ister markete uğra, hatta direkt buluşmaya! Her yerde cool, her yerde konforlu. Minimal tasarımıyla sade ama iddialı, tam da “ben çabasız havalıyım” diyenler için.

Puma Unisex Leadcat Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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BLUE Ortopedik Sabo Terlik

BLUE Ortopedik Sabo Terlik

Bu Airmax tabanlı, tam ortopedik sabo terlik; hastanede, mutfakta, ayakta geçen her yerde ayaklara “oh be!” dedirtiyor. Doktor, hemşire, aşçı fark etmez; bu terlik hem senin hem de etrafındakilerin enerjisini yükseltecek kadar konforlu. Airmax desteğiyle adeta yastık üstünde yürür gibi, üstelik saatlerce! Rahatlığın ve rengin bu kadar yakıştığı başka bir terlik var mı gerçekten? Hadi ayaklarına hak ettiği ilgiyi gösterelim.

BLUE Ortopedik Sabo Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Birkenstock Barbados Eva Unisex Terlik

Birkenstock Barbados Eva Unisex Terlik

Ultra hafif yapısı, suya dayanıklı Eva malzemesi ve ayağı saran ergonomik tasarımıyla ister havuzda, ister şehirde, ister market köşesinde… Her yerde seninle!

Birkenstock Barbados Eva Unisex Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Ceyo Siyah Kadın Terlik

Ceyo Siyah Kadın Terlik

Bu terlik sade ama etkili! Ceyo’nun yıllardır değişmeyen kalitesiyle buluşan bu siyah model, “Ben hem şık olayım hem de ayaklarım rahat etsin” diyen kadınların yeni favorisi olmaya aday. Topuk desteği, ayak anatomisine uyumu ve hafifliğiyle saatlerce giy, gram rahatsızlık hissetmiyorsun. Bu terlik, “Ayağım rahat ama tarzımdan da ödün vermem” diyen kadınların gönlünü fetheder.

Ceyo Siyah Kadın Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Birkenstock Arizona SFB Cuir Suede

Birkenstock Arizona SFB Cuir Suede

Hem spor hem şık, hem klasik hem trend... Ayaklarını saran anatomik tabanıyla gün boyu konfor, dış görünüşüyle de tam bir stil ikonu! Kumsalda, şehirde, doğada… Nerede giyersen, o anın yıldızı sen olursun. Bir kere giysen, vazgeçemeyeceksin.

Birkenstock Arizona SFB Cuir Suede

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Crocs Classic Crush Clog Unisex Terlik

Crocs Classic Crush Clog Unisex Terlik

Bu terlik tam anlamıyla “Giy ve parılda!” dedirtiyor. Üstelik Jibbitz’lerle süsleyip bembeyaz tabanı kendi tarzınla renklendirebilirsin. Yaz gardırobunun jokeri belli oldu: Bu terliği giyen “Ben yazın modasını biliyorum” der gibi yürüyor.

Crocs Classic Crush Clog Unisex Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Superga Slides Clear Siyah Unisex Terlik

Superga Slides Clear Siyah Unisex Terlik

Bu sade ama cool terliğin hem klasik hem modern bir havası var, üstelik unisex! Yani sevgilinle çift terlik kombini yapman da mümkün, hadi itiraf et tatlı fikir :) Plajda, havuz başında ya da evin önünde “şık ama çabasız” bir görünüm arıyorsan, bu terlik tam senlik.

Superga Slides Clear Siyah Unisex Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Birkenstock Arizona Bf Unisex Terlik

Birkenstock Arizona Bf Unisex Terlik

Arizona Bf, o klasik iki tokalı tasarımıyla zamana meydan okuyor. Ayağını saran konforlu tabanı ve sağlam yapısıyla “Yaz boyunca beni bırakma!” dedirtiyor. İster sahilde, ister şehirde; her adımda stilinden ve rahatlığından ödün vermeyenler için ideal.

Birkenstock Arizona Bf Unisex Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

SHOEROKEE Sabo Aır Taban Terlik

SHOEROKEE Sabo Aır Taban Terlik

Gün boyu ayakta kalanlar çok iyi bilir, doğru terlik hayat kurtarır. Bu terliğin yumuşacık iç yapısı, ayağa konforlu sarılışı ve hava yastığı etkisiyle her adımda “Ohh mis!” dedirtiyor. İster hastanede, ister mutfakta, ister ofiste kullan; bu terlik rahatlığı ciddiye alıyor ama şıklığı da asla unutmuyor. Rutin koşuşturman bu terlikle bir tık daha keyifli, bir tık daha havalı.

SHOEROKEE Sabo Aır Taban Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Hammer Jack Kadın Terlik

Hammer Jack Kadın Terlik

Bu terlik adeta “Her adımda güven veririm” diyor. Şık tasarımıyla göz doldururken, sağlam yapısıyla gün boyu konfor sağlıyor. Ne plaj terliği kadar hafif, ne sokak ayakkabısı kadar ciddi; tam ortasını bulmuş, dengeli ve havalı! Hem gündelik kombinlerine uyum sağlar, hem de “Beni yormasın ama şık dursun” diyen ayaklara ilaç gibi gelir. Bir terlikten fazlasını arayanlardansan, bu modeli kaçırma derim.

Hammer Jack Kadın Terlik

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Merrell Hydro Moc

Merrell Hydro Moc

“Yazın hem rahat hem canlı renkli olmalı” diyenler için birebir! Suya dayanıklı yapısı, kaymaz tabanı ve nefes alan tasarımıyla plajdan yürüyüşe, bahçe partilerinden şehir turlarına kadar her yerde yanında. 

Merrell Hydro Moc

Tüm terlik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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