onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Bu Paraya Değer mi? Cybex gb Pockit Plus Bebek Arabasını İnceledik!

etiket Bu Paraya Değer mi? Cybex gb Pockit Plus Bebek Arabasını İnceledik!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 13:20

Dünyanın en küçük katlanan kabin boy bebek arabasıyla tanışalım; Cybex gb Pockit Plus!  Ultra kompakt tasarımı, hafifliği ve pratik kullanımıyla özellikle sık seyahat eden ebeveynlerin favorisi olmaya aday. Peki bu şık ve minik seyahat arabası, günlük hayatı gerçekten kolaylaştırıyor mu? Bu paraya gerçekten değer mi? Haydi birlikte kullanıcı deneyimlerini, artılarını ve eksilerini inceleyelim.

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cybex gb Pockit Plus, dünyanın en küçük katlanan kabin boy bebek arabası unvanıyla dikkat çeken; özellikle sık seyahat eden, minimal yaşam tarzını benimseyen veya şehir içinde pratiklik arayan ebeveynler için tasarlanan seyahat arabasıdır. Peki avantajları nelerdir?

Cybex gb Pockit Plus, dünyanın en küçük katlanan kabin boy bebek arabası unvanıyla dikkat çeken; özellikle sık seyahat eden, minimal yaşam tarzını benimseyen veya şehir içinde pratiklik arayan ebeveynler için tasarlanan seyahat arabasıdır. Peki avantajları nelerdir?

  • Ultra kompakt katlanma özelliği: Sadece birkaç saniyede katlanıyor, katlandığında 32 x 20 x 38 cm boyutlarına geliyor.

  • Son derece hafif: Yaklaşık 5.6 kg, tek elle taşınabilecek kadar hafif.

  • Uçak kabin boyutlarına uygun: Çoğu havayolu el bagajı kısıtlamalarına uyumluluk sağlıyor.

  • Yatış pozisyonu ayarı: Daha konforlu uyku ve oturma pozisyonları için sırt kısmı ayarlanabiliyor.

  • 360 derece dönebilen ön tekerlekler: Manevra kabiliyeti yüksek, şehir içinde rahat kullanım sunuyor.

  • 5 noktalı emniyet kemeri: Güvenlikten taviz verilmiyor.

  • Genişletilebilir güneşlik (sun canopy): Güneşli havalarda ekstra koruma sağlıyor.

  • 22 kg’a kadar taşıma kapasitesi: Bebeklikten 4 yaşa kadar kullanılabiliyor.

Değerlendirirken göz önünde bulundurman gereken yönleri var mı?

Değerlendirirken göz önünde bulundurman gereken yönleri var mı?

  • Tekerlekler şehir içi kullanım için ideal ama engebeli zeminlerde dikkat gerektirebilir: Kaldırım taşları ya da çok bozuk yollar biraz sarsıntılı olabilir, ancak düz zeminlerde oldukça akıcı bir sürüş sunuyor.

  • Alt sepet temel ihtiyaçlar için yeterli: Büyük alışveriş çantaları ya da hacimli bebek eşyaları için sınırlı olabilir ama günlük birkaç eşya taşımak için yeterli alan sunuyor.

  • Sırt kısmı ayarlanabilir, ancak tamamen düz değil: Bebekler için rahat bir dinlenme açısı sağlasa da yenidoğanlar için tam yatış pozisyonu arıyorsan ekstra destek gerekebilir.

  • Katlama işlemi zamanla alışkanlık haline geliyor: İlk başta biraz pratik gerektirse de birkaç denemeden sonra tek elle bile rahatça katlanabilir hâle geliyor.

Bu paraya GB Pockit Plus Bebek Arabası alınır mı?

Bu paraya GB Pockit Plus Bebek Arabası alınır mı?

Eğer bol bol seyahat ediyor, dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek, hafif ve pratik bir bebek arabası arıyorsan bu model günlük hayatını kolaylaştırabilir. Çünkü katlandığında neredeyse bir sırt çantasına sığacak kadar küçülüyor ve uçak kabinine el bagajı olarak alınabiliyor.

  • Yer kaplamaz: Katlandığında küçük bir çanta boyutuna geliyor. Otobüste, uçakta, kafede bile yanında rahatça duruyor.

  • Seyahat dostu: Uçakla seyahat edenler için ideal. Kabin bagajına girdiği için bagaja verme derdi yok.

  • Şehir yaşamına uygun: Metro, otobüs, dar asansörler gibi zor alanlarda kolayca taşınıyor.

  • Hafif ama sağlam: Gövdesi hafif olsa da sağlam bir taşıma kapasitesi sunuyor.

  • Estetik ve şık tasarım: Modern, sade çizgileri ve renk seçenekleriyle tarz sahibi ebeveynlerin hoşuna gidiyor.

Cybex gb Pockit Plus nasıl kullanılır?

Cybex gb Pockit Plus nasıl kullanılır?

  • Açması Çok Kolay: Arabayı çantasından ya da taşıma pozisyonundan çıkarıyorsun. İki yanından hafifçe çektiğinde zaten kendini bırakıp açılıyor, 'pat' diye oturuyor yerine. Oturma alanı ve sırt kısmı düzgünce açıldığında bebeğini yerleştirip kemerini takman yeterli. Her şey yerine kilitleniyor, sen de hazır hissediyorsun!

  • Kapatması Pratik, Birkaç Denemeye Bakar: Önce sırt kısmını dikleştiriyorsun (bunu unutmayın). Sonra gövdeyi hafifçe öne doğru itiyorsun. Altta küçük bir kilit var, onu açınca araba kendi üzerine minnoş gibi kapanıyor. Kapanınca eline çanta gibi alabileceğin bir şekle geliyor. Cidden bu kadar!

  • Taşımak Çocuk Oyuncağı: Sadece 5,6 kilo! Kolunda, omzunuzda ya da valiz gibi yanında taşıyabiliyorsun. Uçakla mı gidiyorsunuz? Kabin bagajına sığıyor, bagaja verme derdi yok. Seyahat dostu resmen.

  • Temizlik ve Bakım: Kirlenirse nemli bezle silmen yeterli. Tekerlekler istersen çıkarılabiliyor, temizleyip takabilirsin. Uzun süre kullanmayacaksan katlı halde sakla, evde hiç yer kaplamıyor.

Sonuç olarak diyebiliriz ki;

Sonuç olarak diyebiliriz ki;

Cybex gb Pockit Plus, ultra kompakt yapısıyla bebek arabası konforu günlük hayatına taşıyor. Dünyanın en küçük katlanan kabin boy bebek arabası olarak, seyahat eden ebeveynler için ciddi anlamda konfor ve pratiklik sunuyor. Hafifliği, kolay taşınabilir oluşu ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Bu ürünün “bu paraya değer mi?” sorusunun cevabı biraz senin yaşam tarzına ve beklentilerine bağlı. Eğer az yer kaplayan, seyahat dostu ve pratik bir çözüm arıyorsan, gb Pockit Plus gerçekten hayatını kolaylaştırabilir.

Hepsiburada’dan incelemek için: Cybex gb Pockit Plus

Amazon’dan incelemek için: Cybex gb Pockit Plus

Tüm Cypex ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada'daki tüm bebek arabalarına buradan ulaşabilirsin.

Amazon'daki tüm bebek arabalarına buradan ulaşabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Alın, aldırın. Harika ötesi, kusursuz, inanılmaz. Tüm seyahati çocukla sırt çantanızla yapabilecek durumda olmanız ve bebek arabasının uçakta koltuk altına sığması acayip güzel!

Tek kelime ile harika. Kesinlikle tavsiye ederim. Kapanınca boyutu mükemmel, açılınca konforu on numara yani kısacası beş beş. Yatış pozisyonu çok başarılı. Parasını son kuruşuna kadar hak eden bir bebek arabası.

Çok pratik konforlu hafif minimal bir alan kaplıyor tam aranan bebek arabası 22kg a kadar kullanımı çok iyi, bebek ağırlaştıkça sıradan bebek arabalarını itmekte bir o kadar güç oluyor bu açıdan kilo aldıkça da rahat kullanım sağlamaya devam ediyor.

Hepsiburada’dan incelemek için: Cybex gb Pockit Plus

Amazon’dan incelemek için: Cybex gb Pockit Plus

Tüm Cypex ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada'daki tüm bebek arabalarına buradan ulaşabilirsin.

Amazon'daki tüm bebek arabalarına buradan ulaşabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın