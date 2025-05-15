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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 08:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hasır Sepet

Hasır Sepet

Piknik yaparken kullanabileceğiniz bu sepet hasırdan yapılmış. Piknik malzemelerinizi içine koyarak istediğiniz yere götürebileceğiniz hasır sepet fotoğraflarda çok güzel gözükecek!

683 TL olan hasır sepet Temu'da 824 TL.

Hasır Sepet

CATPOWER Cam Kavanoz

CATPOWER Cam Kavanoz

2 galonluk kurabiye kavanozu ekstra büyük modellerden. Cam olduğu için sağlıklı. İçine kurabiye koyabileceğiniz cam kavanozun kapağı vidalı. Yani sıkıca kapatıp içindekilerin havayla bağlantısını kesiyorsunuz. Paslanmaz çelik kapağı ile oldukça kullanışlı bir kavanoz.

523 TL olan kavanoz Temu'da 1.126 TL.

CATPOWER Cam Kavanoz

Mokernali Dambıl Rafı

Mokernali Dambıl Rafı

Evdeki dambılları koymak için bu stand çok iyi. 3 katlı rafa 6 tane dambıl koyulabiliyor. Toplamda 20 kg taşıyabilen raf ile dambıllarınızı güvenli şekilde saklayabilirsiniz. Sağlam tasarımı ile düşme ve kayma riskini ortadan kaldırıyor.

pratik, sağlam, ucuz, iş görüyor.

427 TL olan raf Temu'da 470 TL.

Mokernali Dambıl Rafı

2 Bölmeli Plastik Bez Dolap

2 Bölmeli Plastik Bez Dolap

Plastik bu dolap evlerde birçok eşyayı ortadan kaldırıyor. 2 bölmesi olan plastik dolabın bez örtüsü var. Ayakkabılar ya da kıyafetler için uygun dolap kolayca kurulup kullanılabiliyor. Toplam 14 rafı olan dolap size yer açıyor. 

Gayet kullanışlı.

Fırsat ürünü olan dolap 764 TL. Temu'da benzer bir dolap 1.148 TL.

2 Bölmeli Plastik Bez Dolap

Blelsa Bitki Standı

Blelsa Bitki Standı

Bitkilerinizi koyacak bir stand arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 2 katlı olan stand ahşap. Evde ya da balkonda kullanabileceğiniz standla bitkileriniz çok daha güzel duracak. Evinize bitki köşesi yapmak için bu standı kaçırmayın deriz!

1.148 TL olan stand Temu'da 1.259 TL.

Blelsa Bitki Standı

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RETODESİGN Yuvarlak Tabure

RETODESİGN Yuvarlak Tabure

Yuvarlak şekilli tabure hem şık hem kaliteli. 34 cm çapında olan tabure evde ihtiyaç duyulan parçalardan biri. 44 cm yüksekliğinde olan tabure sağlam yapıda. 120-130 kg taşıma kapasitesi olan taburenin şık tasarımı evinize tarz katacak!

Gayet kullanışlı bir ürün. Güzel paketleme ve kaliteli malzeme.

399 TL olan taburenin Temu'da karesi 755 TL.

RETODESİGN Yuvarlak Tabure

DoMyfit Bambu Salata Kasesi

DoMyfit Bambu Salata Kasesi

Salatalar için ideal bu salata kasesinin yanında servis için kaşık-çatal geliyor. Ahşap olduğu için çok şık duruyor. Yuvarlak salata kasesi ile salata sunumlarınıza herkes bayılacak. Tabii bu kase sadece salatalar için değil, meyveler için de kullanabilirsiniz.

522 TL olan salata kasesi Temu'da 785 TL.

DoMyfit Bambu Salata Kasesi

Kütahya Porselen Pretty Tabak Seti

Kütahya Porselen Pretty Tabak Seti

4 parça gelen tabaklar 19 cm. Her biri farklı modeldeki tabaklar sunum için ideal. Porselen tabaklar servis tabağı olarak kullanılabiliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen tabaklar aynı zamanda mikrodalga fırına da girebiliyor. 

Ürünün kalınlığı gayet iyi, ebat olarak da görüntü olarak da gayet güzel.

431 TL olan tabakların farklı modeli Temu'da 1.091 TL.

Kütahya Porselen Pretty Tabak Seti

SGerste Akasya Ahşap Kek Standı

SGerste Akasya Ahşap Kek Standı

Kek ya da pastalarınızı koyabileceğiniz standın kapağı da var. Bu sayede içindekini tozdan koruyabiliyorsunuz. Yuvarlak kek fanusu servis yapmak için de ideal. Ahşap model kek standı 246x155 mm. 15 mm kalınlığı olan kek standının cam kapağı 225x155 mm.

708 TL olan kek standı Temu'da 1.259 TL.

SGerste Akasya Ahşap Kek Standı

Vivido Abajur

Vivido Abajur

Abajurlar evleri güzelleştiren parçalar. Modern yapısı olan lambayı salon, oturma odası ya da yatak odası için düşünebilirsiniz. Siyah ayaklı lambanın abajuru krem renkte. 

459 TL olan abajurun farklı modellisi Temu'da 696 TL.

Vivido Abajur

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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