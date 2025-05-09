onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 21:03

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinizin hem dekoruna uyacak hem de size yer açacak bir tabure.

Evinizin hem dekoruna uyacak hem de size yer açacak bir tabure.

İçi depolama alanı olan bu tabure 300 kiloya kadar taşıyabiliyor. 38x38x38 cm boyutlarındaki tabure şık bir parça. Odanız için dekoratif bir parça olacak bu tabure aynı zamanda iyi bir depolama alanı. Beyaz olduğu için her odaya uygun.

Beyaz tabure şu an %10 indirimde, indirimli fiyatı 1.167 TL, Temu'da benzeri 1.200 TL.

Songmics Depolama Alanlı Tabure

Doğrular Perilla Fit's Tigi Kurutmalık

Doğrular Perilla Fit's Tigi Kurutmalık

3 katlı kurutmalık çok kullanışlı. Tekerlekli yapısı olduğu için her yere taşıyabiliyorsunuz. Çamaşırlarınızı kuruturken bu kurutmalık şart. Evde az yeriniz varsa o zaman bu dikey kurutumalık sizin için iyi olabilir.

Dikey oluşu fazla yer kaplamamsı beğendim.

%7 indirime giren kurutmalık 1.070 TL, Temu'da ise 1.156 TL.

Doğrular Perilla Fit's Tigi Kurutmalık

Giysi Çantası

Giysi Çantası

Giysilerinizi saklamak için bu çantalar şart. Ekstra büyük model bu çantalara birçok kıyafet sığıyor. Fermuarlı yapısı olan çanta su geçirmez yapıda. Kabanları, elbiseleri, ceketleri saklarken bu çanta size yardımcı oluyor.

392 TL olan çanta Temu'da 473 TL.

Giysi Çantası

Organizerler evde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden.

Organizerler evde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden.

Petek şeklindeki bu organizer çekmeceler için tasarlanmış. Çekmecenizi çok kullanışlı hale getirecek organizere her şeyi koymak mümkün. 8 bölmeli organizer plastik.

Fırsat ürünü olan organizer 179 TL, Temu'da benzeri 342 TL.

AEE Plastik Petek Düzenleyici

Family Co. Vakumlu Hurç Seti

Family Co. Vakumlu Hurç Seti

Vakumlu hurçlar en çok ihtiyaç duyulanlardan. 5 tane gelen vakumlu hurçların 3 farklı boyu var. 2 tane 50x70 cm hurç, 2 tane 60x80 cm hurç ve 1 tane 80x100 cm gelen hurçlarla evde eşyalar ortadan kalkıyor.

Hem farklı boyut, hem de kalite açısından iyi. Parasını hak ediyor.

%10 indirimde olan hurç seti 350 TL. Temu'da ise 474 TL.

Family Co. Vakumlu Hurç Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatak altı düzenleyici size yer açıyor!

Yatak altı düzenleyici size yer açıyor!

Yatağın altına koyulabilen bu düzenleyici ile birçok eşyanız toparlanıyor. Etrafı düzenleyen bu saklama kutusu 5 bölmeli. Kullanmadığınız zaman katlayarak saklayabilirsiniz. Şeffaf pencereli olduğu için içindekileri görebiliyorsunuz.

518 TL olan yatak altı düzenleyicinin benzeri Temu'da 1.208 TL.

JuZi Store Yatak Altı Saklama Çantası

Bölmeli Çekmece Organizer

Bölmeli Çekmece Organizer

3 katlı organizerle eşyalarınızı kolayca düzenleyebiliyorsunuz. 3 ayrı raf olduğu için her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman katlayıp kaldırabiliyorsunuz. Çoraplar, iç çamaşırlar ve daha başka şeyler için uygun organizer dolap içine koyulabiliyor.

259 TL olan organizer Temu'da 627 TL.

Bölmeli Çekmece Organizer

Dekoratif Takı Standı

Dekoratif Takı Standı

Takılarınızı koyabileceğiniz bu takı düzenleyiciye her şeyinizi koyabiliyorsunuz. 3 parçalı olduğu için çok kullanışlı. Kolye, bilezik, yüzük için uygun stantla takılarınızı çok daha güzel şekilde saklayabiliyorsunuz.

499 TL olan stant Temu'da 683 TL.

Dekoratif Takı Standı

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

Çamaşırları ayırmak zor geliyorsa bu çamaşırlık ideal. 100 litre kapasiteli çamaşırlığın dışı bambu model. Çift bölmeli olduğu için çok kullanışlı. İçindeki çamaşır torbası çıkarılabiliyor.

799 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 1.259 TL.

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

SONGMICS Ayakkabı Rafı

SONGMICS Ayakkabı Rafı

6 katlı bu ayakkabılık çok ayakkabısı olanlar için ideal. Metal olduğu için oldukça dayanıklı. 12-15 çift ayakkabı sığan raf 30x450106 cm. Koridor ve kapı önü için uygun ayakkabılıkla artık ayakkabılarınız daha düzgün duruyor.

671 TL olan raf Temu'da 972 TL.

SONGMICS Ayakkabı Rafı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın