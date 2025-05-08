onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 17:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rengarank yapısıyla çok güzel bir gece lambası.

Rengarank yapısıyla çok güzel bir gece lambası.

Bu gece lambası özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Tabii sadece çocukların değil, yetişkinlerin de hoşuna gidecek bir lamba. USB ile şarj edilen lambasının farklı renkleri var. İster evde ister kampta kullanabileceğiniz lamba uygun fiyatıyla da tam fiyat-performans ürünü.

230 TL olan lamba Temu'da 385 TL.

Teknosepetim Gece Lambası

Hareket sensörleri evde en büyük ihtiyaçlardan.

Hareket sensörleri evde en büyük ihtiyaçlardan.

Hareket sensörü olan lambalar evde çok işe yarıyor. Geceleri hareket edince yandığı için düşme riskini azaltıyor. Özellikle çocuklu evler için gerekli lambayı her yere takabilirsiniz. Şarj edilebildiği için rahatça kullanmak mümkün. Bu lambanın tek, ikili veya daha çoklu paket seçenekleri var. Lambanın 0-3 metre algılama mesafesi bulunuyor.

Sensörü gayet iyi çalışıyor. Şarj oluncaya kadar kırmızı ışık yanıyor şarj bitince sönüyor. Bu bakımdan kullanışlı. Isigi hafif aydınlatma icin yeterli. Ben dolap için için bir tane daha alacagim

%11 indirime giren lamba 160 TL, Temu'da 224 TL.

Amber LED Gece Lambası

Buffer Kitap Okuma Işığı

Buffer Kitap Okuma Işığı

Kitap okurken ihtiyaç duyabileceğiniz okuma ışığı ile oda karanlık bile olsa siz kitabınızı okuyabileceksiniz. Bükülebilir yapısıyla istediğiniz şekle sokabileceksiniz. Mandallı ışığı kitaplara kolayca sabitleyebilirsiniz. Pilli okuma ışığı ile gece boyu istediğiniz gibi kitap okumanız mümkün olacak!

Daha önce çok başka ürünleri daha kullandım ama hiçbirinden memnun kalmadım. Bu ürünü alırken de biraz tereddütlerim vardı. Ürün elime ulaşınca bütün tereddütlerim çekti. Gerçekten ihtiyacınızı sonuna kadar karşılıyor. Bu tarz bir aydınlatmaya ihtiyacı olanlar gönül rahatlığı ile alabilirler. Ayrıca belirmek isterim ki güzel paketleme ve hızlı kargo için de çok teşekkür ederim.

184 TL olan ışık Temu'da 224 TL.

Buffer Kitap Okuma Işığı

Evde böyle bir neon tabela çok güzel durmaz mı?

Evde böyle bir neon tabela çok güzel durmaz mı?

Neon tabelalar evler için ideal dekor ürünlerinden. Gece lambası olarak da kullanılabilen lamba ile evinizde şık bir köşe tasarlayabilirsiniz. Evin her odasına uyacak lamba 26x15 cm boyutlarında. Bu lamba USB ile çalışıyor. Bu lambayı partiler için de kullanabilirsiniz.

481 TL olan ışıklı tabela Temu'da 568 TL.

LED Neon Tabela

RGB LED Ampul

RGB LED Ampul

Kumandası olan ampul 10 Watt gücünde. Kumandası ile oturduğunuz yerden ışığı değiştirmeniz mümkün. Farklı renkleri olan ampulle her güne başka bir renk yapabilirsiniz. Her oda için uygun ampulden birden fazla alarak tüm evi renklendirebilirsiniz.

Yaklaşık 2 aydan fazladır sorunsuz çalışıyor. Fiyat performans harika.

199 TL olan ampul Temu'da 212 TL.

RGB LED Ampul

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dalarken ışıksız çok zor!

Dalarken ışıksız çok zor!

Ama bu dalgıç ışığı ile yüzerken rahat edeceğiniz kesin. Yüksek güçlü ışıkla daldığınızda denizin içini rahatça görebiliyorsunuz. Su geçirmez yapısıyla dalarken hep yanınızda. 45 metreye kadar su geçirmediği için kullanışlı. Dalış yaptığınızda mükemmel videolar çekmek için bu ışık size şart!

313 TL olan dalış ışığının benzeri Temu'da 359 TL.

Suptig Dalış Işığı

XVZ Kristal Lamba

XVZ Kristal Lamba

Kristal masa lambası çok şık bir parça. Bu lamba her odaya uygun. Birkaç tane alarak eviniz için dekor yapabilirsiniz. Kablosuz olduğu için etrafta kablo kirliliği yapmıyor. Dokunmatik kumanda yardımıyla ışığı açıp kapatabiliyor ve renk tonlarını değiştirebiliyorsunuz. 

303 TL olan lamba Temu'da 330 TL.

XVZ Kristal Lamba

Evinize modern bir dokunuş olacak BA-ER Masa Lambası

Evinize modern bir dokunuş olacak BA-ER Masa Lambası

Her yere koyabileceğiniz bu masa lambası odanızın havasını değiştirecek bir parça. 3 seviye parlaklığı ile odanın atmosferini kendini ayarlıyorsunuz. Şarj edilebilir bataryası var. 24 saate kadar kullanabiliyorsunuz. 

Ahşap yemek masama dekoratif ürün olarak almıştım ama çocuklar çok sevdi çalışma masalarına da istedi. Şarjlı olduğu için balkon bahçe vb dış mekanlar için ideal aslında, ışığı elini dokundurunca değişiyor. Kargo 24 saatte teslim oldu.

336 TL olan masa lambasının benzeri 564 TL.

BA-ER Masa Lambası

YIQAN LED Ayna Işığı

YIQAN LED Ayna Işığı

Aynanızda bir lamba yoksa bunu alabilirsiniz. Ayna önünde makyaj yaparken bu ışık çok işinize yarayacak. Her şeyi görmenizi sağlayacak ışık 30 cm uzunluğunda. Monte etmesi 5 dakika süren ışık banyo için ideal ışıklardan.

299 TL'lik bu ayna ışığı Temu'da 676 TL.

YIQAN LED Ayna Işığı

Kitap okurken zorlanmaya son!

Kitap okurken zorlanmaya son!

Gece karanlıkta kitap okumak istiyorsunuz ama lamba kapalı olduğu için okuyamıyorsanız bu ışık tam sizlik. Boynunuza takıp kitabınızı rahatça okuyabiliyorsunuz. Elleriniz serbest şekilde kitap okumanıza imkan veren okuma ışığı ile gece kitap okuma keyfiniz hiç bitmeyecek!

262 TL olan okuma ışığı Temu'da 314 TL.

Atc® Boyun Kitap Okuma Işığı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın