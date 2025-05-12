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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 17:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Beyove Bluz

Beyove Bluz

Bu bluz çok şık bir parça. Lacivert renkli bluzun başka renkleri de var. Uzun kollu bu bluzu şık etkinliklerde ya da işe giderken giyebilirsiniz. Saten gömlekle çok şık kombinler yapacağınız kesin! Kaliteli bluzu pantolonlar ya da eteklerle kombinlemek mümkün.

409 TL olan bluz Temu'da 460 TL.

Beyove Bluz

Koton Kısa Kollu Gömlek

Koton Kısa Kollu Gömlek

Kısa kollu gömlek yaz için ideal. İster ceket olarak ister gömlek olarak tercih edebileceğiniz gömleğin deseni de çok tatlı. Üzerindeki köpeklerle şeker bu gömleği şort, pantolon ya da eteklerle kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Rahat kesimi olan gömleği severek giyeceksiniz.

%25 indirimdeki gömlek 238 TL. Temu'da başka tür baskılısı 320 TL.

Koton Kısa Kollu Gömlek

DeFacto Kadın Midi Elbise

DeFacto Kadın Midi Elbise

Keten görünümlü elbise gömlek yaka. Gömlek elbise yaz için ideal. Siyah olduğu için her şeye uyuyor. Midi boydaki elbise tam giy-çık modellerden. Ayağınıza bir sandaletle bu elbiseyi kombinleyebilirsiniz. Bu elbisenin 3 farklı rengi daha var.

Kumaşı, modeli, rengi çok güzel. Annem çok beğendi. Normalde 40 beden giyiyor fakat yorumlara bakarak 38 aldım üstüne dikilmiş gibi tam oldu

343 TL olan elbisenin Temu'da farklı modeli 636 TL.

DeFacto Kadın Midi Elbise

Fabrika Ekose Gömlek

Fabrika Ekose Gömlek

Ekoseli gömlekler en güzellerinden. Her şeyle yakışacak gömlek siyah-beyaz renkli. Siyah pantolonla çok yakışacak gömlek kışın giyilebilir. Eteklerle ya da taytlarla da giymek mümkün.

374 TL olan gömlek Temu'da 396 TL.

Fabrika Ekose Gömlek

Koton Gömlek

Koton Gömlek

Cep detaylı gömlek çok şık değil mi? Mavi rengiyle özellikle kotlarla çok yakışıyor. Lacivert etekle de kombinlenebilecek gömleği ister spor şekilde isterseniz daha şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz. 

Güzel rahat bir gömlek normal gömleklere göre biraz kısa

326 TL olan gömlek Temu'da 354 TL.

Koton Gömlek

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Koton Gömlek Elbise

Koton Gömlek Elbise

Gabardin kumaştan üretilen elbise çok şık bir parça. Tek başına giyilebilecek elbiseyi tunik olarak da giymek mümkün. Uzun kollu elbise kış için ideal. Etekleri pileli elbise pamuklu kumaştan üretilmiş. 

kumaşı çabuk kırışıyor oda pamuklu olduğu için sanırım. Onun dışında kalıbı tam güzel ürün fiyatına göre

336 TL olan gömlek elbise Temu'da farklı modeli 435 TL.

Koton Gömlek Elbise

KOTON V Yaka Bluz

KOTON V Yaka Bluz

Koton'un bu bluzu kısa kollu. Yaz için ideal bluzu ceketler altına giyebilirsiniz. Şık bluz beyaz renk olduğu için her şeye uyuyor. V yaka bluzun önünde küçük bir aksesuarı var.

%10 indirimli bluz 291 TL'ye düşmüş. Temu'da ise benzer bir bluz 321 TL.

KOTON V Yaka Bluz

Grimelange Kalani Body

Grimelange Kalani Body

Bodyler son zamanlarda en sık kullanılanlardan. Hem kış hem yaz giyilebilen bodyler en kullanışlı parçalardan. V yakalı body önden düğmeli. Uzun kollu body ceket altı için de uygun. Beyaz, kahverengi, yeşil renkleri de olan bodyi en güzel şekilde kombinleyeceğinize eminiz!

230 TL olan body Temu'da 333 TL.

Grimelange Kalani Body

DeFacto Kadın Uzun Kollu Elbise

DeFacto Kadın Uzun Kollu Elbise

Uzun kollu gömlek elbise hem şık hem rahat. Rengi ile yaza da uygun. Sandaletlerle çok yakışacak elbise uzun kollu. Ama kollarını kıvırarak kullanmanız mümkün. Tunik olarak da uygun elbise önden düğmeli. 

Keten olması çok iyi,ürünü beğendim. Bol kalıp ama bence hoş duruyor. Yalnız ürünü ilk olarak elde yıkamanız iyi olacaktır çünkü baya bir boya verdi.

493 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 703 TL.

DeFacto Kadın Uzun Kollu Elbise

Koton Crop Bluz

Koton Crop Bluz

Croplar yazın en rahatlarından. Balon kollu bluz çiçek desenli. Beyaz renkli olduğu için her şeyle uyuyor. Kot şortlar ya da pantolonlarla bu bluzun çok güzel olacağına eminiz. Tabii ki bu bluz eteklerle de çok hoş olur!

384 TL olan bluz Temu'da başka desenlisi 391 TL.

Koton Crop Bluz

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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