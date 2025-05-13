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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 13:16

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Under Armour Spor Ayakkabı

Under Armour Spor Ayakkabı

Spor ayakkabılar olmadan olmuyor. Özellikle uzun süreli ayakta kalanlar için iyi bir spor ayakkabı şart. Siyah ayakkabı her şeyin altına uyuyor. Ama renkli sevenler için birçok farklı rengi var. Nefes alabilen üst kısmı yürürken rahat etmenizi sağlıyor.

Ürün çok güzel, bir numara büyük almak gerekiyor bence. Şık, rahat ve dışındakş kumaş oldukça dayanıklı ve leke tutmaz, kolay temizlenebilir gibi duruyor.

852 TL olan ayakkabının farklı markalısı Temu'da 1.259 TL.

Under Armour Spor Ayakkabı

adidas Erkek Spor Ayakkabı

adidas Erkek Spor Ayakkabı

Kaliteli ve şık bir ayakkabı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Beyaz renkli ayakkabı yandaki şeritleriyle çok tarz. Kombinlerinizin altına çok yakışacak adidas spor ayakkabının farklı renkleri de var.

Ayakkabıyı gayet konforlu buldum. Zira derisi yumuşak, tabanı yumuşak ve bu anlamda ayak hareketlerini zorlayıcı değil. Ayağın hareketine uygun esneyen bir ayakkabı. Sert ayakkabılara nazaran tercih ettiğim bir tür. Yaz ayları için ideal bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Beyazını da aldım.

1.130 TL olan ayakkabıya benzer bir sneaker Temu'da 1.259 TL.

adidas Erkek Spor Ayakkabı

Dagoster Beyaz Kadın Ayakkabı

Dagoster Beyaz Kadın Ayakkabı

Yaz demek düğün sezonu demek. Eee düğünde topuklu giymemiz gerekiyor. Bu sandalet ayakkabı topuklu yapısıyla düğünler için vazgeçilmeziniz olacak. Kalın topuklu ayakkabı klasik bir model. Beyaz olduğu için her kıyafete uyuyor. 

769 TL olan ayakkabı Temu'da 1.259 TL.

Dagoster Beyaz Kadın Ayakkabı

JACK & JONES Bot

JACK & JONES Bot

Erkekler için tasarlanan bot kış için ideal. Hem rahat hem sıcak tutan ayakkabı ile kışın artık ayaklarınız üşümüyor. Siyah rengi de olan botla kombinleriniz çok daha şık olacak! Tarzınızı tamamlayacak bot ayağınızda ağırlık yapmıyor. 

Şu an %45 indirime giren bot 1.233 TL. Temu'da ise benzer bir bot 1.259 TL.

JACK & JONES Bot

Hammer Jack Linda Kadın Sandalet

Hammer Jack Linda Kadın Sandalet

Yaz sandaletsiz geçmiyor. Bu sandaletler rahat olduğu için istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Pembe renkli sandaletler günlük giymek için ideal. Sandalet seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin! 

870 TL olan sandalet Temu'da 1.259 TL.

Hammer Jack Linda Kadın Sandalet

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Öztürk Erkek Ayakkabı

Öztürk Erkek Ayakkabı

Bağcıksız model kundura ayakkabılardan olan bu ayakkabı takım elbise altları için ideal. Kahverengi olan ayakkabı şık modellerden biri. Kışın giyilebilen ayakkabı ile hem tarz hem rahat olacaksınız!

Fırsat ürünü olan ayakkabı 1.214 TL, Temu'da ise 1.259 TL

Öztürk Erkek Ayakkabı

Slazenger Gıma Kadın Sneaker Ayakkabı

Slazenger Gıma Kadın Sneaker Ayakkabı

Yüksek topuklu spor ayakkabılar son zamanlarda çok moda. Hem rahat hem de güzel görünen ayakkabılardan olan bu beyaz ayakkabı kombinlerin en güzel parçalarından oluyor. Günlük giyecek rahat bir ayakkabı arıyorsanız bu ayakkabı tam sizlik olabilir.

1.199 TL olan ayakkabı Temu'da 1.229 TL.

Slazenger Gıma Kadın Sneaker Ayakkabı

Benetton Erkek Espadril

Benetton Erkek Espadril

Espadriller de yazın en sevilenlerinden. Lacivert renkli olan ayakkabı kombinlere kolayca uyuyor. Kot şortlar ya da pantolonlarla yakışacak espadrilin ucunda ve üstünde beyazlıklar var. Güzel bir indirimi olan espadril kaçırılmayacak bir fırsat! 

%60 indirime giren ayakkabı 1.000 TL, Temu'da 1.259 TL.

Benetton Erkek Espadril

Ayakmod Gümüş Taşlı Kadın Terlik

Ayakmod Gümüş Taşlı Kadın Terlik

Gümüş taşlı bu terlik çok güzel değil mi? Şıngır şıngır olmayı sevenler için bu terlik kaçmaz. Kıyafetlerinizin en güzel tamamlayıcısı olacak terliğin topuğu 2 cm. Ev içinde giymek için alabileceğiniz terliği gören herkes terliğinize bayılacak! 

999 TL olan terlik Temu'da 1.259 TL.

Ayakmod Gümüş Taşlı Kadın Terlik

Ghattix Yulo Erkek Günlük Sandalet

Ghattix Yulo Erkek Günlük Sandalet

Yazın erkekler de sandaletleri sıklıkla kullanıyor. Cırtlı model sandaletin giyip çıkarması çok kolay. Tabanı rahat sandaletlerle yürümek de çok kolay. Günlük olarak giyilebilen sandaletin kalıbı tam kalıp!

799 TL olan sandalet Temu'da 1.259 TL.

Ghattix Yulo Erkek Günlük Sandalet

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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