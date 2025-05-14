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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 20:27

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Promosyonca Kamp Çadırı

Promosyonca Kamp Çadırı

4 kişilik çadırla kamp yaparken rahat ediyorsunuz. Kaliteli çadır oldukça dayanıklı. Su geçirmediği için yağmurlu havalardan korkmanıza gerek yok. 200 cm genişliğindeki çadırla eğlenceli kamp hatıralarınız olacak! 

1.249 TL olan çadır Temu'da 1.259 TL.

Promosyonca Kamp Çadırı

Schafer Kitchenhouse Termos

Schafer Kitchenhouse Termos

2 litrelik bu termosla her yerde istediğinizi içebiliyorsunuz. Çift duvarlı olduğu için oldukça kullanışlı. Dayanıklı malzemesiyle hep yanınızda olacak termosla sahilde çay keyfiniz hiç bitmeyecek.

Tam bir fiyat performans ürünü enflasyona meydan okuyor resmen. Saatlerce sıcak tutması gibi bir beklentide değilseniz pikniğe sahile kahvaltıya giderken ideal ürün.

649 TL olan termos Temu'da 1.203 TL.

Schafer Kitchenhouse Termos

DeFactoFit Slim Fit Kapüşonlu Mont

DeFactoFit Slim Fit Kapüşonlu Mont

Kışın vazgeçilmezi olan montla rahat edeceğiniz kesin. Rüzgara karşı dayanıklı montla özellikle soğuk havalarda üşümeden dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Dış mekan için ideal mont aynı zamanda su geçirmez. Kışın sizi kuru ve konforlu tutacak mont yağmura karşı da koruyor. 

1.189 TL olan mont Temu'da 1.209 TL.

DeFactoFit Slim Fit Kapüşonlu Mont

FreeCamp Ashford JNR Uyku Tulumu

FreeCamp Ashford JNR Uyku Tulumu

Dışarıda ya da evde uyumak için bu uyku tulumu çok güzel değil mi? Yeşil rengiyle çok tatlı uyku tulumu soğuklarda sizi sıcak tutmaya yarıyor. 170x170 cm olan uyku tulumu 850 gram ağırlığında. Yumuşak uyku tulumunun kendi askılı taşıma çantası da var.

904 TL olan tulum Temu'da 1.124 TL.

FreeCamp Ashford JNR Uyku Tulumu

Arsimo Katlanır Kamp Sandalyesi

Arsimo Katlanır Kamp Sandalyesi

Yazın en güzel yanı dışarıda oturmak. Bu katlanır sandalye ile istediğiniz her yerde oturup kahvenizi içebileceksiniz. Katlanır olduğu için az yer kaplıyor. Yeşil rengiyle şık sandalyeyi kamplarda, pikniklerde ve istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bardaklığı olduğu için çok kullanışlı.

999 TL olan sandalye Temu'da 1.259 TL.

Arsimo Katlanır Kamp Sandalyesi

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Avessa Pilastik Dambıl Set

Avessa Pilastik Dambıl Set

Evde spor yaparken dambıllar çok işe yarıyor. Mor renkli dambılların rengi çok tatlı. Evde hem rahat hem konforlu şekilde spor yapabilmek için bu dambılları alın deriz! Bu dambılların her biri 3 kg. Çok satanlarda 1. sırada yer alan dambıl setinin farklı renk ve kiloda olanları da var.

Sağlam geldi ucuza aldım daha ne olsun.

303 TL olan set Temu'da 1.196 TL.

Avessa Pilastik Dambıl Set

KOMBIUDA Şnorkel ve Palet Seti

KOMBIUDA Şnorkel ve Palet Seti

Yüzerken rahat etmek istiyorsanız bu set tam sizlik. İçinde şnorkel seti ve palet olan seti ile çok daha güzel şekilde yüzebiliyorsunuz. Gözlük ve şnorkelle dalabilir, paletle çok daha hızlı gidebilirsiniz. Gözlükler buğulanmıyor ve su geçirmiyor.

929 TL olan set Temu'da 1.259 TL.

KOMBIUDA Şnorkel ve Palet Seti

INTEX FIBER-TECH KLASIK YATAK

INTEX FIBER-TECH KLASIK YATAK

Rahat hava yatağı 99x191x25 cm boyutlarında. Çok kullanışlı yatağı evde misafirler için kullanabilirsiniz. Bu şişme yatak çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Kolayca açıp şişirebileceğiniz yatağı rahatça silmek mümkün.

999 TL olan yatak Temu'da 1.099 TL.

INTEX FIBER-TECH KLASIK YATAK

Çevik Ticaret 3 Tekerlekli Çocuk Bisikleti

Çevik Ticaret 3 Tekerlekli Çocuk Bisikleti

Ebeveyn kontrolünde çocukların bisiklet kullanması için bu bisiklet ideal. 3 tekerlekli olduğu için güvenilir bir bisiklet. Mavi, lacivert ve kırmızı renkleri de olan bisiklet ev içinde ya da dışında kullanılabilir. Bu bisikletin taşıma kapasitesi 30 kg.

1.100 TL olan bisiklet Temu'da 1.129 TL.

Çevik Ticaret 3 Tekerlekli Çocuk Bisikleti

Alba Star Viper Kıyı Olta Seti

Alba Star Viper Kıyı Olta Seti

Balık tutmayı seviyorsanız ya da öğrenmek istiyorsanız o zaman bu olta setini alabilirsiniz. 210 cm olan olta ile en güzel balıkları siz tutacaksınız. Bu set tam bir set olduğu için hemen balık tutmaya başlayabiliyorsunuz.

1.033 TL olan olta seti Temu'da 1.052 TL.

Alba Star Viper Kıyı Olta Seti

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mulan
mulan
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