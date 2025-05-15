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Bu Sene Bahar Temizliği Daha Kolay Geçsin Diye 15 Pratik Ürün

etiket Bu Sene Bahar Temizliği Daha Kolay Geçsin Diye 15 Pratik Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 16:18

Kış kapandı, camlar açıldı, o klasik bahar havası içeri dolduysa… temizlik zamanı gelmiş demektir. Ama bu yıl işler biraz daha kolay olabilir. Evin her köşesi için tasarlanmış, işinizi hızlandıran, temizlikle arayı düzelten ürünleri listeledik. Bahar temizliği bu kez yormayacak!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici

1. Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici

Kimyasal kullanmadan hijyen sağlamak isteyenler için Fakir Alina Clean buharlı temizleyici birebir. Seramikten parkeye, halıdan mutfağa kadar birçok yüzeye uygun, güçlü buharıyla kiri ve mikrobu aynı anda söküyor. Üstelik aparatlarıyla birlikte geliyor, bir üründe birkaç çözüm birden sunuyor.

2. Vileda Turbo 2in1 Temizlik Seti

2. Vileda Turbo 2in1 Temizlik Seti

Temizlik deyince akla ilk gelen isimlerden biri. Vileda Turbo 2in1, üçgen başlığıyla köşelere rahatça girerken, pedalı sayesinde el değmeden sıkma imkanı sunuyor. Sapı uzuyor, kova dönüyor, siz sadece yön veriyorsunuz.

3. OXIRU Mikrofiber Temizlik Bezleri

3. OXIRU Mikrofiber Temizlik Bezleri

Toz almak, cam silmek, mutfağı parlatmak… Hepsi için ayrı bez derdi artık yok. OXIRU mikrofiber temizlik bezleri, yüksek emiciliği ve iz bırakmayan yapısıyla her yüzeyde güvenle kullanılabiliyor. Renk renk geliyor, görev bölüştürmek kolay.

4. Vileda Comfort & Care Eldiven

4. Vileda Comfort & Care Eldiven

Sünger elden kayıyor, deterjan kurutuyor derken temizlik eziyete dönüşüyorsa, Vileda’nın doğal lateks eldiveni çözüm olabilir. İç kısmındaki pamuk astarıyla terletmeyen, dışı kaymayan yapısıyla tüm işleri daha rahat hallediyorsunuz.

5. Sır Derz Temizleyici

5. Sır Derz Temizleyici

Duşta, mutfakta, lavabo kenarında… zamanla kararan derz araları can sıkıcı hale gelir. Sır Derz Temizleyici, fırçayla uğraşmadan sık-ovala-durula kolaylığında çalışıyor. Beyazlatıyor, ilk günkü gibi görünmesini sağlıyor.

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6. Eco Ahududu Sirkesi Banyo Temizleyici

6. Eco Ahududu Sirkesi Banyo Temizleyici

Sirke temizlikte işe yarar ama kokusuyla mutfağı sarar. Eco Ahududu Sirkesi Temizleyici, doğallığını korurken ahududu aromasıyla ferahlık hissi veriyor. Duş kabini, lavabo, klozet... hepsi için tek şişe yeterli.

7. Tursil Matik Power Jel Leylak Bahçesi

7. Tursil Matik Power Jel Leylak Bahçesi

Kıyafetler yıkanıyor, ev mis gibi kokuyor. Tursil Power Jel, 33 yıkamalık bu şişede hem güçlü temizlik hem de leylak bahçesi etkisi sunuyor. Renklilerde de beyazlarda da etkili; yumuşatıcısız bile yeterli diyeni var.

8. Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı

8. Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı

Kırmızı şarap, kahve, evcil hayvan lekesi… Halıya dökülen ne varsa, Dr. Beckmann halı temizleyici onu hedef alıyor. Ucundaki fırça başlığı sayesinde ekstra fırça aramıyorsunuz; dök-sür-oval-durula kadar kolay.

9. Scotch Brite Extreme Sünger

9. Scotch Brite Extreme Sünger

Scotch Brite Extreme bulaşık süngeri, tırnak koruyucu formu sayesinde bulaşık yıkarken elleri koruyor. Zor kirleri çıkarırken çizmeden temizliyor. Özellikle cam, seramik ya da kaplama yüzeylerde fark yaratıyor.

10. Cif Power Shine Mutfak Temizleyici

10. Cif Power Shine Mutfak Temizleyici

Ocak, tezgah, aspiratör… yağlanan ne varsa hepsini çözen bir sprey. Cif Power Shine, yağ çözücü etkisini temiz bir koku eşliğinde veriyor. Cleanboost teknolojisiyle güçlü ama yüzeye zarar vermeyen formül sunuyor.

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11. Domol Oxi Güç Leke Çıkarıcı

11. Domol Oxi Güç Leke Çıkarıcı

Kıyafetteki lekeyi yıkamadan önce fark ettiyseniz, Domol Oxi Leke Çıkarıcı Sprey’i sıkın, rahatlayın. Kuru ya da ıslak kumaş fark etmiyor; işlem sonrası normal yıkamayla çıkması kolaylaşıyor. Renkli çamaşırlarda da rahatlıkla kullanılıyor.

12. Electrolux Hygenic 800 Dikey Süpürge

12. Electrolux Hygenic 800 Dikey Süpürge

Kablolarla uğraşmadan güçlü bir süpürge isteyenler için Electrolux Hygienic 800, yüksek çekim gücü ve sessizliğiyle öne çıkıyor. Şarjlı yapısı sayesinde evi baştan aşağı tek bataryayla temizleyebilirsiniz. Tasarımı da evde göze batmıyor.

13. Domol Cam Temizleme Köpüğü

13. Domol Cam Temizleme Köpüğü

Cam silip ardından havluyla izleri almakla uğraşmaya gerek yok. Domol cam temizleme köpüğü, sprey değil köpük formuyla yüzeye tam tutunuyor, akmadan temizliyor. Cam, ayna, parlak yüzeyler... Hepsi pırıl pırıl.

14. Vernel Max Taze Lavanta Yumuşatıcı

14. Vernel Max Taze Lavanta Yumuşatıcı

Yumuşatıcının işi sadece yumuşatmak değil, kokusuyla kalmaksa, Vernel Max Lavanta bunu başarıyor. Uzun süre kalıcı kokusu, düşük dozda etkili formülüyle 60 yıkama boyunca lavanta tazeliği dolapta sizinle.

15. Tiny Mini Art Katlanır Kova

15. Tiny Mini Art Katlanır Kova

Klasik kovalar gibi dolapta dev bir yer kaplamaz. Tiny Mini Art katlanabilir kova, gerektiğinde açılıyor, iş bitince katlanıp yerine sığıyor. Yanında maşrapası da var; kompakt, taşınabilir ve çok pratik.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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