Bu Sene Bahar Temizliği Daha Kolay Geçsin Diye 15 Pratik Ürün
Kış kapandı, camlar açıldı, o klasik bahar havası içeri dolduysa… temizlik zamanı gelmiş demektir. Ama bu yıl işler biraz daha kolay olabilir. Evin her köşesi için tasarlanmış, işinizi hızlandıran, temizlikle arayı düzelten ürünleri listeledik. Bahar temizliği bu kez yormayacak!
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Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici
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2. Vileda Turbo 2in1 Temizlik Seti
3. OXIRU Mikrofiber Temizlik Bezleri
4. Vileda Comfort & Care Eldiven
5. Sır Derz Temizleyici
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6. Eco Ahududu Sirkesi Banyo Temizleyici
7. Tursil Matik Power Jel Leylak Bahçesi
8. Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı
9. Scotch Brite Extreme Sünger
10. Cif Power Shine Mutfak Temizleyici
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11. Domol Oxi Güç Leke Çıkarıcı
12. Electrolux Hygenic 800 Dikey Süpürge
13. Domol Cam Temizleme Köpüğü
14. Vernel Max Taze Lavanta Yumuşatıcı
15. Tiny Mini Art Katlanır Kova
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