Ünlülerin Sokak Stilinden Davet Şıklığına Olay Yaratan Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Moda dünyasında olup biteni anında değiştirebilen bir güç varsa, o da ünlülerin stilleri! Giydikleri ceket bir anda mağazalarda tükeniyor, taktıkları bir gözlük bile trend oluyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saçlarından ayakkabılarına kadar her detay ilham kaynağı.Biz de “vay be!” dedirten o stilleri sizin için derledik. Kimi zaman sınırları zorlayan iddialı görünümler, kimi zaman ise “tam benlik” dedirten sade ama etkileyici seçimler…
Peki senin tarzını en çok etkileyen, “Ben de böyle giyinmek isterim” dediğin o ünlü hangisi?
Bu içerik 28.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Hande Erçel, bir kez daha bizi büyüleyici tarzıyla etkiliyor. Geniş paça jean pantolonunu, saten bir bluz ile birleştirerek, zarif ve çarpıcı bir stil yaratmış.
Bu sezonun trendlerinden biri olan çizgili gömlek, Demet Özdemir tarafından mükemmel bir şekilde yorumlandı. Özdemir, çizgili gömleğini içerisine giydiği beyaz body ile birleştirerek göz alıcı bir kombin oluşturmuş.
Ayça Turan'ın stilini beğendiniz mi?
Özge Yağız'ın tercih ettiği etek ve bikini detaylarına sahip büstiyer takımı, onun zarif ve çekici görünümünü bir adım öteye taşımış.
Yaz mevsiminin kapılarını sonuna kadar açan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, siyah bikinisi ve hasır çantasıyla göz kamaştırdı. Esmersoy'un bu şık ve rahat kombini, bizim kalbimizi çalmayı başardı. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?
Nesrin Cavadzade'nin derin dekolteli dantel elbisesini beğendiniz mi?
Duygu Özaslan, zarif bir moda anlayışını yansıtan topuk detaylı taytıyla göz dolduruyor. Bu taytın üzerine tercih ettiği çizgili gömlek, şıklığını bir üst seviyeye taşımış. Sivri burun ayakkabıları, bu kombinasyonu daha da çekici kılıyor ve ikonik çantası ise tüm görünümü mükemmel bir şekilde tamamlamış.
Güzel şarkıcı Melike Şahin'in sahne tarzını beğendiniz mi?
Sıcak yaz aylarında bile şıklığından ödün vermeyen Sibil Çetinkaya, rahat ve konforlu bir stil oluşturmayı başarmış. Şortunu, zarif bir crop top ile birleştirerek, hem hafif hem de göz alıcı bir kombin oluşturmuş. Kombinini ise sofistike bir kemerle tamamlayarak, basit ama etkileyici bir görünüm elde etmiş.
Yetenekli oyuncu Sıla Türkoğlu'nun sokak stilini nasıl buldunuz?
Bu sezonun en gözde trendlerinden biri korseler. Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, bu trendi kendi tarzıyla birleştirerek zarif bir korse tasarımını, şık bir uzun etekle harmanlamış.
Burcu Güneş'in sahne stilini beğendiniz mi?
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