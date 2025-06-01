onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Versace'den Kerastase'a Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

etiket Versace'den Kerastase'a Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 13:03

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Montblanc Explorer For Men EDP Erkek Parfüm 100 ml

1. Montblanc Explorer For Men EDP Erkek Parfüm 100 ml

Montblanc Explorer For Men, keşif ruhunu yansıtan modern ve sofistike bir erkek parfümüdür. 100 ml’lik şişesinde deri, bergamot ve vetiverin uyumu öne çıkarak kalıcı bir etki yaratır. Her sıktığınızda sizi yeni maceralara davet eden bu koku, stilini kokusuyla tamamlamak isteyen erkekler için birebir.

2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence 100 ml

2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence 100 ml

Cosrx Snail 96 Mucin Essence, cildi onaran ve nem dengesini sağlayan eşsiz salyangoz özü içeriğiyle öne çıkıyor. Yüzde 96 oranında salyangoz filtratı içeren bu esans, cilt bariyerini güçlendirip doğal ışıltısını geri kazandırıyor. Kore cilt bakımının yıldız ürünüyle tanışmanın tam zamanı!

3. Kerastase Chroma Absolu Saç Maskesi 200 ml

3. Kerastase Chroma Absolu Saç Maskesi 200 ml

Kerastase Chroma Absolu Maske, boyalı saçların gözenekli yapısını hedef alarak yoğun bakım sağlıyor. Saç tellerini pürüzsüzleştirirken renk solmalarını azaltarak daha parlak bir görünüm kazandırıyor. Lüks saç bakımı arayanların banyosunda yerini hak ediyor.

4. Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 Epilasyon Cihazı

4. Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 Epilasyon Cihazı

Braun IPL Silk·expert Pro 5, evde profesyonel tüy alma deneyimi sunan güçlü bir IPL cihazıdır. 2 başlığı, taşıma çantası ve Venus tıraş makinesiyle birlikte gelir, kişiselleştirilmiş uygulama sunar. Cilt tonunuza göre otomatik ayarlanan ışık yoğunluğu sayesinde hassas ve etkili sonuçlar sağlar.

5. eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı, Bluetooth, Siyah

5. eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı, Bluetooth, Siyah

eufy Eufy C1 Akıllı Baskül, 12 farklı vücut verisini takip eden gelişmiş Bluetooth bağlantısıyla kilo kontrolünü teknolojiyle buluşturuyor. Siyah şık tasarımı banyolara modern bir dokunuş katarken, mobil uygulama desteğiyle veriler elinizin altında. Sağlık hedeflerine ulaşmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Babyliss Rose Quartz 25mm Tong Saç Maşası, C451E

6. Babyliss Rose Quartz 25mm Tong Saç Maşası, C451E

Babyliss Rose Quartz 25 mm saç maşası, ışıltılı dalgalar yaratmak isteyenler için ideal bir saç şekillendirici. Quartz seramik kaplama sayesinde saçı yıpratmadan şekillendirir ve uzun süre kalıcı bukleler sunar. Estetik tasarımı ve performansıyla evde profesyonel sonuçlar mümkün!

7. Bioderma Atoderm Intensive Balm 200 ml

7. Bioderma Atoderm Intensive Balm 200 ml

Bioderma Atoderm Intensive Balm, çok kuru ve atopiye yatkın ciltler için geliştirilmiş yatıştırıcı bir nem bombasıdır. Cilt bariyerini güçlendirerek kaşıntı ve tahrişin önüne geçer. Bebeklerden yetişkinlere kadar herkesin güvenle kullanabileceği etkili bir onarıcı.

8. Mac M·A·Cxımal Silky Matte Lipstick – Kinda Sexy

8. Mac M·A·Cxımal Silky Matte Lipstick – Kinda Sexy

Mac Kinda Sexy Silky Matte Lipstick, ikonik mat yapısıyla dudaklara ipeksi bir renk bırakırken aynı zamanda nem desteği de sunar. Doğal ve şık bir nude ton olan Kinda Sexy, günlük makyajın joker rujlarından biri. Kalıcılığı ve konforlu hissiyle favori olmaya aday.

9. Skin401 Tranexamic Acid + Retinol Eye Contour Cream 20 ml

9. Skin401 Tranexamic Acid + Retinol Eye Contour Cream 20 ml

Skin401 Göz Kremi, traneksamik asit ve retinolün gücünü birleştirerek koyu halka ve ince çizgilere savaş açıyor. 20 ml’lik formülü, hassas göz çevresinde aydınlatıcı ve gençleştirici bir etki sunar. Göz altı bakımında fark yaratmak isteyenler için bilimsel ve etkili bir çözüm.

10. Versace Crystal Noir Edp 90 ml Set (Edp + Body Lotion + Shower Gel + Mini Parfüm)

10. Versace Crystal Noir Edp 90 ml Set (Edp + Body Lotion + Shower Gel + Mini Parfüm)

Versace Crystal Noir Set, sofistike ve gizemli kadınlar için hazırlanan baştan çıkarıcı bir koku deneyimi sunar. 90 ml EDP parfüm, vücut losyonu, duş jeli ve mini parfümle birlikte tam boyutlu bir lüks yaşatır. Zengin oryantal ve çiçeksi notalarla her kullanımda etkileyici bir iz bırakır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yasomi S1 Pro 7 in 1 Saç Şekillendirici

11. Yasomi S1 Pro 7 in 1 Saç Şekillendirici

Yasomi S1 Pro, 110.000 rpm motor gücü ve 3 farklı hız kademesiyle saç şekillendirmede çok yönlü bir performans sunar. 7 farklı başlığı sayesinde düzleştirmeden bukleye, hacimlendirmeden kurutmaya kadar her şeyi tek cihazda bulabilirsiniz. Evde kuaför etkisi için güçlü ve pratik bir yardımcı.

12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, saç, sakal ve vücut için tüm ihtiyaçları karşılayan 7’si 1 arada bir çözümdür. Dayanıklı bıçak teknolojisiyle uzun ömürlü kullanım sunarken kablosuz tasarımı sayesinde özgürce hareket sağlar. Kapsamlı ve zahmetsiz bakım arayan erkekler için tam donanımlı bir set.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın