Versace'den Kerastase'a Haftanın En Çok Satan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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Bu içerik 01.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Montblanc Explorer For Men EDP Erkek Parfüm 100 ml
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2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence 100 ml
3. Kerastase Chroma Absolu Saç Maskesi 200 ml
4. Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146 Epilasyon Cihazı
5. eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı, Bluetooth, Siyah
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6. Babyliss Rose Quartz 25mm Tong Saç Maşası, C451E
7. Bioderma Atoderm Intensive Balm 200 ml
8. Mac M·A·Cxımal Silky Matte Lipstick – Kinda Sexy
9. Skin401 Tranexamic Acid + Retinol Eye Contour Cream 20 ml
10. Versace Crystal Noir Edp 90 ml Set (Edp + Body Lotion + Shower Gel + Mini Parfüm)
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11. Yasomi S1 Pro 7 in 1 Saç Şekillendirici
12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada
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