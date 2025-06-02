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Bugün İndirimde Neler Var? Acer Dizüstü Bilgisayar'dan Mac'in Rujlarına 2 Haziran 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Acer Dizüstü Bilgisayar'dan Mac'in Rujlarına 2 Haziran 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 11:46

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 2 Haziran 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Acer'ın son teknoloji dizüstü bilgisayarlarından, Mac'in büyüleyici rujlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın. İ

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Amazon’da bugün indirimde olan ViewSonic VX2479-HD-PRO, oyuncular için harika bir seçim!

1. Amazon’da bugün indirimde olan ViewSonic VX2479-HD-PRO, oyuncular için harika bir seçim!

24 inç Full HD IPS ekranı, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle akıcı ve net görseller sunuyor. FreeSync ve HDR10 desteği sayesinde oyun keyfinizi zirveye taşıyabilirsiniz. Bu monitörü kaçırmayın, hemen sepetinize ekleyin!

VIEWSONIC 24' VX2479-HD-PRO FULLHD 1MS 180HZ IPS HDMI DP FREESYNC HDR10 SUPERCLEAR GAMING MONITOR

2. Amazon’da indirimde olan Acer TravelMate P2, Ryzen 5 5650U işlemcisi ve 512 GB SSD’siyle performanstan ödün vermiyor.

2. Amazon’da indirimde olan Acer TravelMate P2, Ryzen 5 5650U işlemcisi ve 512 GB SSD’siyle performanstan ödün vermiyor.

15.6 inç Full HD ekranı ve 8 GB DDR4 RAM’i ile iş ve günlük kullanım için ideal. FreeDOS işletim sistemiyle dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu fırsat fiyatıyla güçlü bir laptop arayanlar için tam zamanı!

Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62) Dizüstü Bilgisayar

3. Amazon’da bugün indirimde olan Oral-B Pro Series 1 ikili paket, ağız bakımınızı bir üst seviyeye taşıyor!

3. Amazon’da bugün indirimde olan Oral-B Pro Series 1 ikili paket, ağız bakımınızı bir üst seviyeye taşıyor!

Siyah ve mavi renkleriyle şık bir tasarıma sahip bu elektrikli diş fırçaları, 2 başlık ile geliyor. Braun kalitesiyle dişlerinizi daha sağlıklı ve parlak tutmak için bu fırsatı değerlendirin.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket, Siyah ve Mavi Elektrikli Diş Fırçaları

4. Amazon’da indirimde olan Exception dikey postacı çantası, 13-14 inç laptoplarınız için şık ve pratik bir çözüm sunuyor.

4. Amazon’da indirimde olan Exception dikey postacı çantası, 13-14 inç laptoplarınız için şık ve pratik bir çözüm sunuyor.

Dayanıklı yapısı ve modern tasarımıyla hem iş hem de günlük kullanım için ideal. Bu hafif ve kullanışlı çantayı uygun fiyata kapmak için acele edin!

Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

5. Amazon’da bugün indirimde olan Stanley Quencher termos bardak, 1.18 litrelik hacmiyle içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutuyor.

5. Amazon’da bugün indirimde olan Stanley Quencher termos bardak, 1.18 litrelik hacmiyle içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutuyor.

Pipetli tasarımı kullanım kolaylığı sağlarken, dayanıklı yapısıyla her an yanınızda! Bu şık ve fonksiyonel termosu uygun fiyata almak için hemen tıklayın.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

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6. Hepsiburada’da indirimde olan Mac M·a·cxımal Silky Matte Ruj, Kinda Sexy tonuyla dudaklarınızda çarpıcı bir etki yaratıyor!

6. Hepsiburada’da indirimde olan Mac M·a·cxımal Silky Matte Ruj, Kinda Sexy tonuyla dudaklarınızda çarpıcı bir etki yaratıyor!

Nemlendirici formülü ve mat bitişiyle hem konforlu hem de uzun süre kalıcı. Bu ruju uygun fiyata sepetinize ekleyerek makyajınıza renk katabilirsiniz!

Mac M·a·cxımal Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

7. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Tefal Ingenio 12 Parça Tava ve Tencere Seti, mutfakta geçirdiğiniz zamanı keyfe dönüştürüyor!

7. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Tefal Ingenio 12 Parça Tava ve Tencere Seti, mutfakta geçirdiğiniz zamanı keyfe dönüştürüyor!

Titanyum kaplama ve çıkarılabilir sapıyla dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sunuyor. Tüm ocaklarla uyumlu bu seti uygun fiyata almak için hemen harekete geçin!

Tefal Yeni L76390 Ingenio Titanyum 6X Excellence Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça - 2100125490

8. Hepsiburada’da indirimde olan Estee Lauder Advanced Night Repair, cildinizi gece boyunca yenileyerek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor!

8. Hepsiburada’da indirimde olan Estee Lauder Advanced Night Repair, cildinizi gece boyunca yenileyerek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor!

Yaşlanma karşıtı bu serum, ince çizgileri azaltır ve cildi nemlendirir. 20 ml’lik bu harika ürünü uygun fiyata denemek için acele edin!

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu - Advanced Night Repair Onarıcı Gece Serumu - 20 ml

9. Hepsiburada’da indirimde olan Ray-Ban RB4441D Kadın Güneş Gözlüğü, tarzınızı tamamlayacak şık bir aksesuar!

9. Hepsiburada’da indirimde olan Ray-Ban RB4441D Kadın Güneş Gözlüğü, tarzınızı tamamlayacak şık bir aksesuar!

UV korumalı lensleri ve modern tasarımıyla hem gözlerinizi koruyor hem de her kombine uyum sağlıyor. Bu fırsatı kaçırmayın, uygun fiyata Ray-Ban kalitesini yakalayın!

Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

10. Trendyol’un marka indirimlerinde NIVEA SUN SPF50 Vücut Spreyi, cildinizi güneşin zararlı UVA/UVB ışınlarından korurken 48 saat nemlendirme sağlıyor!

10. Trendyol’un marka indirimlerinde NIVEA SUN SPF50 Vücut Spreyi, cildinizi güneşin zararlı UVA/UVB ışınlarından korurken 48 saat nemlendirme sağlıyor!

Hızlı emilen, suya dayanıklı formülüyle yapışkan his bırakmadan ferah bir kullanım sunuyor. Plajda veya günlük yaşamda cildinizi korumak için bu fırsatı değerlendirin!

Sepette 500 TL'ye 150 TL indirim!

NIVEA SUN SPF50 Yüksek Güneş Koruyucu ve Nemlendirici Vücut Spreyi 200ml, UVA UVB Koruması, Suya Dayanıklı

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11. Trendyol’da marka indirimleriyle Maybelline Lash Sensational Intense Black Maskara, kirpiklerinize ekstra siyah ve yelpaze etkisiyle çarpıcı bir görünüm katıyor!

11. Trendyol’da marka indirimleriyle Maybelline Lash Sensational Intense Black Maskara, kirpiklerinize ekstra siyah ve yelpaze etkisiyle çarpıcı bir görünüm katıyor!

Özel fırçası sayesinde kirpikleri ayırarak hacim ve uzunluk sağlıyor. Gün boyu kalıcı bu maskarayı uygun fiyata kapmak için acele edin!

SURPRIZ100 koduyla takipçilerine özel 700 TL'ye 100 TL indirim kodu! Sepette 1500 TL'ye 300 TL indirim! Hepsini birleştirip kullanın!

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah

12. Trendyol’un marka indirimlerinde Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, bebeklerin hassas cildi için SPF 50+ koruma sunuyor!

12. Trendyol’un marka indirimlerinde Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, bebeklerin hassas cildi için SPF 50+ koruma sunuyor!

Bitkisel formülüyle leke karşıtı ve antioksidan özellikleriyle cildi nemlendiriyor, UVA/UVB ışınlarına karşı güvenilir koruma sağlıyor. Bu doğal ve güvenli ürünü uygun fiyata sepetinize ekleyin!

Siveno'da 2. 3. 4. ürün (%10,%20 ve %30) İndirimli!

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi Leke Karşıtı Antioksidan Nemlendirici Bitkisel UVA UVB SPF 50+ 50 ml

13. Trendyol’da marka indirimleriyle Jumbo Modena 8 Parça Çelik Tencere Seti, mutfağınıza şıklık ve dayanıklılık katıyor!

13. Trendyol’da marka indirimleriyle Jumbo Modena 8 Parça Çelik Tencere Seti, mutfağınıza şıklık ve dayanıklılık katıyor!

Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, her türlü yemeği kolayca hazırlamanıza olanak tanıyor. Bu kaliteli seti indirimli fiyatla almak için hemen tıklayın!

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Jumbo Modena 8 Parça Çelik Tencere Seti

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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