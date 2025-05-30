onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 31 Mayıs - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 31 Mayıs - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.05.2025 - 18:31

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Mayıs - 7 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 349,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 349,50 TL
onedio.com

  • Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 3 Litre 645 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 109,90 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 149,90 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 109,50 TL

  • Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı 72,50 TL

  • Doğanay / Serfresh Şalgam Suyu 1 Litre 29,50 TL

  • Nivea Mini Roll-On Deodorant 25 ml 48 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 145 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79,90 TL

  • Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329,50 TL

  • Mis Arap Sabunu 1 Litre 49,50 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 149 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Torku Tereyağı 1 Litre 395 TL

Torku Tereyağı 1 Litre 395 TL
onedio.com

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109 TL

  • Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 160 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 24 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 29 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 135 TL

  • Söke Gelenek Tam Buğday Unu 2 Kg 59,50 TL

  • Söke Gelenek Buğday Unu 2 Kg 49,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 169,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 57,50 TL

  • Türkşeker Toz Şeker 3 Kg 115 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 80 TL

  • Piliç Salam 850 gr 65 TL

  • Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 139 TL

  • Jacobs Cronat Gold Kahve 100 gr 149 TL

  • Tchibo Gold Selection Kahve 100 gr 135 TL

Dr Oetker ürünleri

Dr Oetker ürünleri
onedio.com

Colgate ürünleri

Colgate ürünleri
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 275 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 245 TL 

  • Privacy Kadın / Erkek Deodorant 200 ml 99 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 99 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

A101 Bitmeden Al'da 1 alana 1 bedava

A101 Bitmeden Al'da 1 alana 1 bedava
onedio.com

A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al
onedio.com

3 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL
onedio.com

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

  • HP Kablosuz Mouse 579 TL

Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
onedio.com

  • RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Kumtel Midi Fırın 2.750 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

  • Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL

  • Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL

  • Homend El Mikseri 799 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL

Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL
onedio.com

  • Emsan Çaydanlık 949 TL

  • LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Alya Çay Seti 249 TL

  • LAV Duo Kapaklı Saklama Kabı 39 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 159 TL

  • Baton Kek Kalıbı 159 TL

  • Rakle Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Rakle Renkli Bambu Kapaklı Sürahi 129 TL

  • Güveç Tencere 24 cm 109 TL

  • Dolma Kapağı 21 cm 49 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL

  • Decolove Altın Rimli Cam Vazo 229 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 139 TL

  • Tek Fiyat Sebze Bıçağı Çeşitleri 55 TL

  • Pirge Soyacak 129 TL

Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL

Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL
onedio.com

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 99 TL

  • Sarımsak Ezici 39 TL

  • Finehome Metal Askılı Ayaklı Meyvelik 159 TL

  • Finehome Dikdörtgen Organizer 159 TL

  • Manuel Su Pompası 59 TL

  • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 25 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 139 TL

  • 15 Bölmeli Organizer 55 TL

  • Kapı Arkası Askılık 129 TL

  • Kaydırmaz Askı Seti 49 TL

  • Poşet Sepeti 32 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
onedio.com

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL

Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL
onedio.com

  • Altınyıldız Classic Erkek Cüzdan 239 TL

  • Altınyıldız Classic Erkek Kemer 149 TL

  • Erkek Şort 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Oyuncaklar

Oyuncaklar
onedio.com

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu
onedio.com

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu
onedio.com

ŞOK 31 Mayıs - 7 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bagaj Filesi 249 TL,

Bagaj Filesi 249 TL,
onedio.com

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL, 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası Seti 100 TL,

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL, 

  • Araç Çöp Kovası 75 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Ayna 29,95 TL,

  • Balık Yüzgeci Anten 75 TL,

  • Otopark Numaratör Fosforlu 34,95 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 100 TL, 

  • Oto Gözlük Tutucu 25 TL, 

  • Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL, 

  • Oto Bardak Tutucu 39,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu Çok Fonksiyonlu 100 TL,

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Oto Yıkama Seti 75 TL, 

  • 5 litre Yazlık Cam Suyu 50 TL,

  • 2'li Torpido Bakım Seti 50 TL,

  • litre Cilalı Oto Şampuanı 50 TL, 

  • 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 50 TL, 

  • 300 gram Pasta Cila 50 TL, 

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 75 TL, 

  • 500 ml Fren Balata Temizleme Spreyi 75 TL, 

  • Oto Yıkama Bezi 75 TL, 

  • 450 ml Konsantre Cam Suyu Mango 50 TL, 

  • 500 ml Yazlık Bakım Ürünleri 50 TL, 

  • 500 ml Motor Temizleme Spreyi 100 TL,

  • 3,2 litre Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 499 TL

Kompresör 599 TL,

Kompresör 599 TL,
onedio.com

  • Oto Şarjlı Yıkama Tabancası 799 TL, 

  • Saplı Oto Büyük Yıkama Mopu 799 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 50 TL, 

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 199 TL, 

  • Saplı Oto Yıkama Mopu 249 TL, 

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL, 

  • Seyahat Boyun Yastığı 50 TL, 

  • Cırcırlı Kriko 499 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 129 TL,

  • Araç İçi Şişme Yatak 899 TL,

  • Bel Desteği 75 TL, 

  • Oto Şemsiye Güneşlik 249 TL, 

  • Oto Minderi 199 TL, 

  • Oto Güneşlik Brandası 299 TL,

Kasa arkası ürünleri:

  • 1852 ml Bingo Oksijen Çamaşır Suyu 69 TL, 

  • 2470 ml Omo Sıvı Deterjan Sık Yıkananlar 179 TL,

  • 6x330 ml Sarıyer Kola 95 TL,

  • 250 gram Ülker Hobby Fındıklı Bar 50 TL,

  • 168 gram Ülker Caramio Finger 89 TL

5 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 İki Kapaklı Erzak Dolabı 5.799 TL

A101 İki Kapaklı Erzak Dolabı 5.799 TL
onedio.com

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Gıda ve hijyen ürünleri

Gıda ve hijyen ürünleri
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A101 gıda ve hijyen ürünleri

A101 gıda ve hijyen ürünleri
onedio.com

A101 Aldın Aldın Kataloğu indirimli gıda ürünleri

A101 Aldın Aldın Kataloğu indirimli gıda ürünleri
onedio.com

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

A101 Aldın Aldın Kataloğu atıştırmalıklar

A101 Aldın Aldın Kataloğu atıştırmalıklar
onedio.com

A101 benzinli motosiklet

A101 benzinli motosiklet
onedio.com

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

A101 Bestway botlar ve kano setleri

A101 Bestway botlar ve kano setleri
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A101 plaj ürünleri

A101 plaj ürünleri
onedio.com

Bestway plaj ürünleri

Bestway plaj ürünleri
onedio.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam