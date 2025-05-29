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BİM'e 3 Tekerlekli Elektrikli Motor Geliyor! 3 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e 3 Tekerlekli Elektrikli Motor Geliyor! 3 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
29.05.2025 - 15:52 Son Güncelleme: 29.05.2025 - 15:54

3 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

  • HP Kablosuz Mouse 579 TL

Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

  • RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Kumtel Midi Fırın 2.750 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

  • Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL

  • Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL

  • Homend El Mikseri 799 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL

Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL

  • Emsan Çaydanlık 949 TL

  • LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Alya Çay Seti 249 TL

  • LAV Duo Kapaklı Saklama Kabı 39 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 159 TL

  • Baton Kek Kalıbı 159 TL

  • Rakle Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Rakle Renkli Bambu Kapaklı Sürahi 129 TL

  • Güveç Tencere 24 cm 109 TL

  • Dolma Kapağı 21 cm 49 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL

  • Decolove Altın Rimli Cam Vazo 229 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 139 TL

  • Tek Fiyat Sebze Bıçağı Çeşitleri 55 TL

  • Pirge Soyacak 129 TL

Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL

Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 99 TL

  • Sarımsak Ezici 39 TL

  • Finehome Metal Askılı Ayaklı Meyvelik 159 TL

  • Finehome Dikdörtgen Organizer 159 TL

  • Manuel Su Pompası 59 TL

  • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 25 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 139 TL

  • 15 Bölmeli Organizer 55 TL

  • Kapı Arkası Askılık 129 TL

  • Kaydırmaz Askı Seti 49 TL

  • Poşet Sepeti 32 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL

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Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL

Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL

  • Altınyıldız Classic Erkek Cüzdan 239 TL

  • Altınyıldız Classic Erkek Kemer 149 TL

  • Erkek Şort 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Oyuncaklar

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3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

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3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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