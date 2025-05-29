BİM'e 3 Tekerlekli Elektrikli Motor Geliyor! 3 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
3 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL
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Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL
Hazneli Spreyli Cam Silici 119 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
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Altınyıldız Classic Polo Pike Erkek T-Shirt 339 TL
Oyuncaklar
3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu
3 Haziran Bim Haftanın Önerileri Kataloğu
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