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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 11:16

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vigo Wood Çok Amaçlı Raf Kitaplık

Vigo Wood Çok Amaçlı Raf Kitaplık

Çok amaçlı bu kitaplık masa üstü için uygun. Dayanıklı ahşaptan üretilen kitaplığın 2 rafı var. Kitap ve aksesuarların koyulabileceği kitaplığı evde ya da ofiste kullanmak mümkün. Modern ve şık tasarımı olan kitaplık evinize ve ofisinize çok yakışacak!

Masaüstü dağınıklığını toplamak için ideal. Kaliteli ürün.

419 TL olan kitaplık Temu'da 735 TL.

Vigo Wood Çok Amaçlı Raf Kitaplık

GBC Inspire+ A4 Laminatör

GBC Inspire+ A4 Laminatör

Ev ya da ofis kullanımı için uygun bu laminatör sayesinde belgelerinizi korunaklı hale getirebileceksiniz. Birçok boy kağıt için uygun laminatör makinesiyle evde kolayca her şeyi lamine edebileceksiniz. Bu makinenin ısınma süresi 5 dakika. Kimlik kartından A4 kağıda kadar her evrakı lamine ediyor. 

Sadece bir kere kullanma fırsatım oldu ama gayet başarılı ve kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre performansı yüksek bile diyebilirim. Umarım gelecekte bir sıkıntı çıkmaz.

1.034 TL olan laminatör Temu'da 1.066 TL.

GBC Inspire+ A4 Laminatör

Mithra Life Beyaz Raf

Mithra Life Beyaz Raf

6 katlı bu rafı evde her yerde kullanabilirsiniz. Mutfaktan banyoya kullanabileceğiniz rafı kitaplık olarak da kullanabilirsiniz. Plastikten üretilen raf oldukça kullanışlı. Beyaz dışında gri, kahverengi ya da siyah renkleri de olan raf eve şıklık katıyor. 

899 TL olan raf Temu'da 925 TL.

Mithra Life Beyaz Raf

FITUEYES Çift Monitör Standı

FITUEYES Çift Monitör Standı

Masanın düzenini sağlayacak bu standa çift monitör sığabiliyor. Uzatılabilir standın bölmeleri de var. Ahşap stand 97x23,5x15,5 cm boyutlarında. Bilgisayar ve eşyalarınız bu stand sayesinde çok daha düzgün duruyor.

923 TL olan stand Temu'da 1.208 TL.

FITUEYES Çift Monitör Standı

Irmak Mobilya Tidy Kitaplık

Irmak Mobilya Tidy Kitaplık

Masa üstü kitaplık modellerinden olan bu kitaplıkla masanızı daha organize bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayarlanabilir kitaplığa ister okuma kitaplarınızı ister ders kitaplarınızı koyabilirsiniz. Kitaplık yanında kalemlik gibi aksesuarlar için de bu kitaplığı kullanabilirsiniz.

584 TL olan kitaplık Temu'da 1.621 TL.

Irmak Mobilya Tidy Kitaplık

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2K 414-4 Sekreter Notluğu

2K 414-4 Sekreter Notluğu

Sekreterlik dosyası olarak geçen bu dosya birçok belgeyi saklamak için ideal. Fermuarlı yapısıyla çok kullanışlı. Evrakları içine koyup her yerde yanınızda götürebiliyorsunuz. Birçok evrakı olan kişiler için bu notluk şart!

Avukat bi arkadaşıma aldım Beğendi kullanışlı güzel ürün

%8 indirime giren sekreter notluğu 599 TL, Temu'da ise 941 TL.

2K 414-4 Sekreter Notluğu

PİLLOWART Ortopedik Oturma Simidi

PİLLOWART Ortopedik Oturma Simidi

Ortopedik bu oturma simidi uzun süre sandalye üstünde oturanlar için gerekli. Oturduğunuz süre boyunca rahat ve konforunuzu sağlayacak minderin hafızalı köpüğü var. Çalışırken rahatlık arıyorsanız bu oturma simidini alın deriz!

599 TL olan oturma simidi Temu'da 613 TL.

PİLLOWART Ortopedik Oturma Simidi

Vigo Wood Minderli Laptop Sehpası

Vigo Wood Minderli Laptop Sehpası

Laptopla yatakta ya da kanepede otururken bu sehpa çok işinize yarayacak. Minderli olduğu için kullanışlı ve çok konforlu. Masada kullanmak için de uygun laptop sehpası evden çalışanlar için gerekli bir ürün. Bu sehpanın eğimi ayarlanabiliyor. Mouse koyacak özel bir yeri de var.

Hem kademeli hem de içine kablo vb. Aksesuarlar koyabiliyorsunuz. İster otururken çalışın ister yatarak çok rahat edeceksiniz. Sağ yan tarafımdan mouse’u kullanabileceğiniz içine gizlenmiş, dilediğinizde çekip çıkartabileceğiniz cep tepsi var. Ben trackpad’i kullanıyorum. Yan tepsime de içeceğimi yerleştiriyorum. Kutu içerisinden hediye olarak ahşap bardak altı çıktı, firmaya teşekkür ederim. Malzemesi kaliteli olduğu kadar, umarım sağlam da çıkar. Bunu da kullandıkça göreceğiz.

849 TL olan sehpa Temu'da 1.229 TL.

Vigo Wood Minderli Laptop Sehpası

HYZUO Bilgisayar Kılıfı

HYZUO Bilgisayar Kılıfı

Macbook Pro için tasarlanan kılıf bilgisayarını koruyor ve rahat taşınmasını sağlıyor. 13,3-14 inç bilgisayarlar için uygun kılıf pembe rengiyle çok tatlı. 10 tane daha rengi olan kılıfın stand özelliği de var. Yırtılmaya, kire ve suya dayanıklı kılıfla bilgisayarınız korunuyor.

Ürün sorunsuz elimize ulaştı. Malzeme kalitesi, ölçüsü ve dokusu herşeyi kullanışlı ve güzel

759 TL olan kılıf Temu'da 1.172 TL.

HYZUO Bilgisayar Kılıfı

Classone PR-R300 Modena Laptop Sırt Çantası

Classone PR-R300 Modena Laptop Sırt Çantası

Bilgisayar taşımak için sırt çantaları sıklıkla kullanılıyor. Siyah bu çanta çok kullanışlı. Bilgisayarınızı istediğiniz her yere götürebileceğiniz çanta 15.6 inç bilgisayarlar için uygun. Su geçirmez kumaşı sayesinde bilgisayarınızı koruyor. Siyah olduğu için her şeye uyuyor. Bu çantayı ister sırtınızda ister elinizde taşıyabiliyorsunuz.

599 TL olan sırt çantası Temu'da 1.050 TL.

Classone PR-R300 Modena Laptop Sırt Çantası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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