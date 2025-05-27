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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 21:18

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Eviniz için şık bir parça!

Eviniz için şık bir parça!

Evde bitkileriniz varsa güzel saksılar şart. Bu dalga desenli saksı metal. Eskitme model olan saksı 21,5x24,5x21,5 cm boyutlarında. Ayaklı saksı ile bitkileriniz çok daha güzel görünecek. Evinize hoş bir dokunuş olması için bu saksıyı düşünebilirsiniz.

1.060 TL olan saksı Temu'da 1.153 TL.

Herdekora Ayaklı Saksı

Dekoratif Saksı Seti

Dekoratif Saksı Seti

3 katlı bu saksı setine birçok bitki sığıyor. İçine sukulent ya da kaktüs koyabileceğiniz saksılarla güzel bir düzenleme yapabileceksiniz. Bu set 26.5x26.6 cm boyutlarında. Balkon için uygun saksı seti ile sevdiğiniz bitkileri yetiştirebileceksiniz.

Fırsat ürünü olan saksı seti %50 indirimde. İndirimli fiyatı ise 499 TL, Temu'da benzeri 1.229 TL.

Dekoratif Saksı Seti

Yazın ferahlatacak bir havuz.

Yazın ferahlatacak bir havuz.

Yaz havuzsuz ya da denizsiz geçmiyor. Bu havuz sayesinde evinizde rahatça ferahlayacaksınız. Dikdörtgen şeklindeki havuz 211x132x46 cm boyutlarında. Aile boyu olarak geçen havuzda doyasıya eğlenebileceksiniz. Dayanıklı olduğu için gönül rahatlığıyla havuza girebiliyorsunuz. 

Sağlam ve büyük uzun zamandır kullanıyorum sorun yaşamadım

1.199 TL olan havuz Temu'da 1.229 TL.

Bestway Jumbo Dikdörtgen Havuz

Naturehike Katlanabilir Tabure

Naturehike Katlanabilir Tabure

Bu minik tabure çok kullanışlı. Katlanabilir yapısı sayesinde istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Kamp yaparken ya da balığa çıktıysanız kullanabileceğiniz tabure kılıfıyla birlikte geliyor. Su geçirmez ve aşınmaya dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar yanınızda olacak bir tabure!

Çok beğendim. Kaliteli bir tabure. Çok hafif. Hiç yer kaplamıyor.Açması ve katlaması çok kolay. Oturması da rahat. Hafif ve yer kaplamayan tabure. Özellikle Sırt çantasıyla kamp yapanlar kesinlikle almalı. Yetişkinler için uygun. Çok fazla kilolu değilseniz rahatlıkla oturmaya uygun... Satıcı paketlemeyi çok itinalı yapmış. Kapalı,  açılmamış, bantlı kutusunda geldi. Sorunsuz bir alışveriş oldu.

913 TL olan tabure Temu'da 950 TL.

Naturehike Katlanabilir Tabure

Saksılarınız bu setle çok daha güzel görünecek!

Saksılarınız bu setle çok daha güzel görünecek!

El yapımı bu hasır saksılar 3'lü şekilde geliyor. 3 farklı boydaki saksı setleri suya karşı korumalı. Yuvarlak saksılıklar kulplu model. Örgü bu saksılarla eviniz çok daha güzel görünecek. Her tasarıma uyan saksı setini kaçırmayın deriz! Bu üç saksıların boyutları şöyle:

  • 33x28 cm

  • 30x25 cm

  • 26x22 cm

1.199 TL olan set Temu'da 1.227 TL.

Deconox Doğal Hasır Saksı Seti

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TITA-DONG Bahçe Sinekliği

TITA-DONG Bahçe Sinekliği

Bahçede rahat oturmak için bu sineklik şart. Fermuar ile açıp kapatabileceğiniz bu sineklik su geçirmiyor. Bu sineklik sayesinde bahçede rahat rahat oturmanız mümkün oluyor. Açık havada uyumak için bu cibinlik sinekliği kullanabilirsiniz.

950 TL olan sineklik Temu'da 1.180 TL.

TITA-DONG Bahçe Sinekliği

Eviniz için güzel bir dekor önerisi!

Eviniz için güzel bir dekor önerisi!

2 tane gelen teneke sürahi nostaljik bir parça. Evinizde vazo ya da başka amaçlarla kullanmak istiyorsanız bu sürahileri alabilirsiniz. Evinize rustik bir hava katacak sürahinin içine yapay ya da gerçek bitki koyabilirsiniz. 

571 TL olan sürahiler Temu'da 760 TL.

DECHOUS Teneke Saksı

ToXA Ixora Plastik Saksı

ToXA Ixora Plastik Saksı

Balkonda çiçek bakanlar için bu saksılar ideal. 4 tane gelen saksılar plastik. Balkon demirine takıp kullanabileceğiniz saksılar çift askılı, bu yüzden oldukça güvenli. İçine en sevdiğiniz çiçekleri koyarak balkonuzu güzelleştirebilirsiniz. 

Çok kaliteli, oldukça büyük.kargo hızlı , süper.

899 TL olan saksılar Temu'da 1.121 TL.

ToXA Ixora Plastik Saksı

HH-LIFE 2PCS Yuvarlak Besleyici

HH-LIFE 2PCS Yuvarlak Besleyici

Kuşları beslemek istiyorsanız bu besleyiciyi alabilirsiniz. Yuvarlak kapla kuşlar rahatça yemek yiyebiliyor. Dış mekana uygun kuş besleyici 21.5 cm çapında. İçine kuşlar için yiyecek koyabileceğiniz kap oldukça kullanışlı. 

Ürünler çok kaliteli bir kutuda sapasağlam ulaştı, Siyah renk sepetler ve zincir aksamları hafif olduğu kadar kaliteliler, Bahçedeki yerlerini en kısa zamanda alacaklar, teşekkürler Amazon.com.tr

371 TL olan besleyici kap Temu'da 393 TL.

HH-LIFE 2PCS Yuvarlak Besleyici

Busstier Bahçe Sulama Tabancası

Busstier Bahçe Sulama Tabancası

Bahçeniz varsa sulamak için bu sulama tabancasına ihtiyacınız var. Ayarlanabilir olduğu için istediğiniz şekilde sulama yapabiliyorsunuz. 8 ayrı fonksiyonu olan sulama tabancasıyla bahçenizi istediğiniz fonksiyonu kullanarak sulayabiliyorsunuz. Bu tabancanın yanında hortum bağlantı aparatı da geliyor. 

%10 indirimli sulama tabancası 223 TL, Temu'da ise 242 TL.

Busstier Bahçe Sulama Tabancası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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