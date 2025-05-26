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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 12:24

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Karyola Spiral Oyuncak

Karyola Spiral Oyuncak

Bebeğinizi oyalayacak bu oyuncak çok eğlenceli. Yatağa, koltuğa ya da sarılabilecek her yere koyabileceğiniz oyuncakla bebeğiniz oyalanıyor. Üzerinde sallanan 3 oyuncak ve bir tane sarılan oyuncak olan bu ürün yumuşak kadife kumaştan yapılmış.

542 TL olan oyuncak Temu'da 591 TL.

Karyola Spiral Oyuncak

Çocukların eğlenerek oynacağı bir ahşap oyuncak.

Çocukların eğlenerek oynacağı bir ahşap oyuncak.

Ahşap oyuncaklar çok kullanışlı oluyor. Çeşitli yapbozların olduğu bu oyuncak çocuklarınızı çok eğlendirecek. Rengarenk şekillerden oluşan oyuncak çocuğunuzun gelişimine destek oluyor. Yuvarlak, dikdörtgen, üçgen ve kare şekilleri doğru yere yerleştirmeye çalışan çocuğunuz hem eğleniyor hem öğreniyor.

450 TL olan oyuncak Temu'da 895 TL.

J Robin Ahşap Oyuncak

Arabayı koruyan koltuk arkası örtüsü ile arabanız kirlenmiyor.

Arabayı koruyan koltuk arkası örtüsü ile arabanız kirlenmiyor.

Çocuklar arabaya bindiğinde her yeri çamur yapabiliyor. Ayaklarını özellikle koltuk arkalarına süren çocuklar için bu örtü şart diyebiliriz. Şeffaf model koruyucuyu temizlemek de çok kolay. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen koltuk arkası örtüsü ile arabanız artık hiç kirlenmeyecek!

Beklediğimden biraz daha kalın. Kalın olduğu için de çocuk ayağı ile biraz hışırtı yapıyor. Sonuç olarak işimi görüyor. Koltuk temiz kalıyor. Keşke daha önce alsaydım dedim.

179 TL olan koruyucu Temu'da 207 TL.

Babyjem Oto Koltuk Arkası Koruyucu

Pipetli bardakla çocuğunuzun su içmesi artık çok kolay!

Pipetli bardakla çocuğunuzun su içmesi artık çok kolay!

Wee Baby'nin bu pipetli bardağı ile çocuklar çok güzel şekilde su içebiliyor. Sarı renkli olduğu için çocukların çok hoşuna gidiyor. Boyuna asılabilen askısı ile çocuklar kendileri de taşıyabiliyor. 6 ay ve üzeri bebekler için uygun pipetli bardak özellikle anaokuluna giden çocukların kullanımına uygun.

Bu fiyata bu ürün harika teşekkürler amazon.

174 TL olan bardak Temu'da 193 TL.

Wee Baby Pipetli Bardak

OneChois Çocuk Klozet Oturağı

OneChois Çocuk Klozet Oturağı

Katlanarak her yere taşıyabileceğiniz oturakla çocuklarınız rahat ediyor. Özellikle seyahatlerde çok işinize yarayacak oturak küçük çocuklar için ideal. Yanında saklama torbası ile gelen oturak 1-6 yaş arası çocuklar için uygun. Kaymaz yapısıyla çocuklarınız rahat ediyor. 

%37 indirime giren oturak 433 TL, Temu'da ise 473 TL.

OneChois Çocuk Klozet Oturağı

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Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

Bebeğinizin altını değiştirirken kullanabileceğiniz bu minder sıvı geçirmiyor. Bu sayede çok kullanışlı. Kapitone kumaştan üretilen minder yıkanabilir. Bebeğinizin istediğiniz yerde bezini değiştirirken bu minderi kullanabiliyorsunuz. Hem bebeğiniz rahat ediyor hem de her yerde bez değiştirebiliyorsunuz. 

Kesinlikle alın.

219 TL olan minder Temu'da 337 TL.

Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

Araba aynası, arabada çocuğu takip etmek isteyen herkese lazım!

Araba aynası, arabada çocuğu takip etmek isteyen herkese lazım!

Araba kullanırken çocuğunuzu görmek için bu ayna şart. Bebeğinizi yansıtarak ne durumda olduğunu görmenize yardımcı olan aynayı arka koltuğa koyarak çocuğunuzu yol boyu izleyebiliyorsunuz. 360 derece dönebilen aynayı kolayca kurup çıkartabiliyorsunuz. 

329 TL olan ayna Temu'da 384 TL.

Abaobao Ayna

Çocukları eğlendirecek bir aktivite kitabı.

Çocukları eğlendirecek bir aktivite kitabı.

Çocukların eğleneceği ve öğreneceği bu kitap onların dikkatini çekmek için özel tasarlanmış. İçinde hayvanlar olan kitap sayesinde çocuğunuz hayvanları öğrenebiliyor. Parlak renkler ve farklı dokuları ile bebeğinizin görsel ve dokunsal duyularını geliştiriyor. Her yere asılabilen kitapla bebeğiniz istediğiniz yerde oynayabilecek.

449 TL olan kitap Temu'da 472 TL.

Carnival Baby&Kids Bebek Aktivite Kitabı

Babyjem Silikon Beslenme Seti

Babyjem Silikon Beslenme Seti

Çocuğunuzun rahatça yemek yemesi için bu seti alabilirsiniz. Silikon malzemeden üretilen beslenme setinde önlük, tabak ve bardak var. Bu set sayesinde çocuğunuz kendi yemeğini kendi yiyebiliyor. Başka renkleri de olan beslenme seti günlük kullanıma uygun. Yumuşak yapısı sayesinde her yere yanınızda götürebilirsiniz.

Bebeğime dünyaca ünlü bir yapı marketin tabaklarından aldım ancak daha ilk saniyesinde oyun amaçlı ele alınıp yere atıldı. Şu en meşhur silikon bebek ürünleri üreten marka ile bu markayı incelediğimde; sade vatandaş olarak çok bir fark gözlemleyemedim. Yarı fiyatına olduğu dolayısı ile sipariş ettim ve az önce yıkadım. Gayet güzel yapışıyor, denedim. Tavsiye ederim.

439 TL olan beslenme seti Temu'da 482 TL.

Babyjem Silikon Beslenme Seti

Çocuğunuzun yerde rahatça oynası için oyun matı.

Çocuğunuzun yerde rahatça oynası için oyun matı.

Üzerinde dünya haritası olan bu mat sayesinde çocuğunuz istediği gibi yerde oynayabilecek. 150x150 cm olan matın yüzeyi yumuşacık. Katlanabilir olduğu için rahatça kaldırabiliyorsunuz. Tabanı kaymaz olduğu için çocuğunuz güvenle oynayabiliyor.

694 TL olan mat Temu'da 1.190 TL.

Hamur Dünya Haritası Oyun Matı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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