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ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak Geliyor! 31 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak Geliyor! 31 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.05.2025 - 11:51

ŞOK 31 Mayıs - 7 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Mayıs - 7 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bagaj Filesi 249 TL,

Bagaj Filesi 249 TL,

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL, 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası Seti 100 TL,

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL, 

  • Araç Çöp Kovası 75 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Ayna 29,95 TL,

  • Balık Yüzgeci Anten 75 TL,

  • Otopark Numaratör Fosforlu 34,95 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 100 TL, 

  • Oto Gözlük Tutucu 25 TL, 

  • Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL, 

  • Oto Bardak Tutucu 39,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu Çok Fonksiyonlu 100 TL,

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Oto Yıkama Seti 75 TL, 

  • 5 litre Yazlık Cam Suyu 50 TL,

  • 2'li Torpido Bakım Seti 50 TL,

  • litre Cilalı Oto Şampuanı 50 TL, 

  • 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 50 TL, 

  • 300 gram Pasta Cila 50 TL, 

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 75 TL, 

  • 500 ml Fren Balata Temizleme Spreyi 75 TL, 

  • Oto Yıkama Bezi 75 TL, 

  • 450 ml Konsantre Cam Suyu Mango 50 TL, 

  • 500 ml Yazlık Bakım Ürünleri 50 TL, 

  • 500 ml Motor Temizleme Spreyi 100 TL,

  • 3,2 litre Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 499 TL

Kompresör 599 TL,

Kompresör 599 TL,

  • Oto Şarjlı Yıkama Tabancası 799 TL, 

  • Saplı Oto Büyük Yıkama Mopu 799 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 50 TL, 

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 199 TL, 

  • Saplı Oto Yıkama Mopu 249 TL, 

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL, 

  • Seyahat Boyun Yastığı 50 TL, 

  • Cırcırlı Kriko 499 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 129 TL,

  • Araç İçi Şişme Yatak 899 TL,

  • Bel Desteği 75 TL, 

  • Oto Şemsiye Güneşlik 249 TL, 

  • Oto Minderi 199 TL, 

  • Oto Güneşlik Brandası 299 TL,

Kasa arkası ürünleri:

  • 1852 ml Bingo Oksijen Çamaşır Suyu 69 TL, 

  • 2470 ml Omo Sıvı Deterjan Sık Yıkananlar 179 TL,

  • 6x330 ml Sarıyer Kola 95 TL,

  • 250 gram Ülker Hobby Fındıklı Bar 50 TL,

  • 168 gram Ülker Caramio Finger 89 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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