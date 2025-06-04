Tarzlarıyla Ön Plana Çıkan ve İddialı Kombinlerle Göz Dolduran Ünlü İsimlerden Senin Favorin Hangisi?
Moda dünyasında anında dengeleri değiştirebilen sihirli bir güç varsa, o kesinlikle ünlülerin stilleri! Onların bir ceketi giymesiyle mağazalar boşalıyor, taktıkları bir gözlük bir anda herkesin radarına giriyor. Giydikleri kıyafetten yaptıkları makyaja, saç modellerinden ayakkabı tercihlerine kadar her detay adeta birer ilham panosu.
Biz de o “vay be!” dedirten stilleri sizin için bir araya getirdik.
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