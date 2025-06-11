En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
Moda dünyasında anında dengeleri değiştirebilen sihirli bir güç varsa, o kesinlikle ünlülerin stilleri! Onların bir ceketi giymesiyle mağazalar boşalıyor, taktıkları bir gözlük bir anda herkesin radarına giriyor. Giydikleri kıyafetten yaptıkları makyaja, saç modellerinden ayakkabı tercihlerine kadar her detay adeta birer ilham panosu.
Biz de o “vay be!” dedirten stilleri sizin için bir araya getirdik.
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Hande Erçel, zarif bir beyaz etekle şık bir görünüm elde etmiş. Bu eteği, polo yaka renkli bir üstle kombine ederek stilini daha da zenginleştirmiş. Kıyafetini tamamlayan ayakkabı modeli ise kombinasyonunu bir üst seviyeye taşımış.
Demet Özdemir,sırt dekoltesiyle dikkat çeken bluzunu, aynı renk ve kumaşa sahip bol bir pantolonla birleştirerek şık bir kombin oluşturmuş. Bu canlı ve pembe renkteki kombin, onun enerjik ve canlı kişiliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Güzel şarkıcı Demet Akalın'ın sahne stilini beğendiniz mi?
Tatil sezonunun kapılarını aralayanların başında gelen Müjde Uzman, geniş ve konforlu giysileriyle son derece rahat bir stil oluşturmuş.
Elçin Sangu'nun elbisesini beğendiniz mi?
Sibil Çetinkaya, basit bir siyah elbiseyi altın aksesuarlar ve minik bir çanta ile birleştirerek, zarif fakat gösterişli bir görünüm elde etmiş.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin tatil stilini nasıl buldunuz?
Duygu Özaslan, zarif beyaz elbisesini ikonik babetleriyle tamamlayarak sofistike bir stil oluşturmuş. Bu kombinasyon, onun zarafetini ve şıklığını ön plana çıkarırken, aynı zamanda kişisel tarzını da yansıtıyor.
Burcu Esmersoy'da tatil sezonunu açanlardan. Şık siyah bikinisi ve pareosu Esmersoy'a çok yakışmış.
Özge Yağız'ın üzerindeki çiçek motifleriyle süslenmiş ve dantel detaylarla zenginleştirilmiş bu elbisesi, bizim kalbimizi çalmayı başardı.
Defne Samyeli'nin tatil stilini nasıl buldunuz?
Şebnem Bozoklu, çiçek desenli elbisesini, spor ayakkabılarıyla birleştirerek, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunmuş. Peki, siz bu stil karışımını beğendiniz mi?
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