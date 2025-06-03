onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Tatil Dönüşünde Muhteşem Görünmeni Sağlayacak Yeni Sezon Giyim Önerileri

etiket Tatil Dönüşünde Muhteşem Görünmeni Sağlayacak Yeni Sezon Giyim Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 21:06

Tatilden döndünüz, bronz tenin hâlâ ışıl ışıl, ama şehir hayatına geri dönmek biraz mı zor geliyor? 😅 Merak etmeyin, 2025’in en havalı yeni sezon parçalarıyla hem ofiste hem sokakta tüm gözleri üstüne çekeceksiniz! Hepsiburada’dan seçtiğimiz ürünlerle, tatil enerjisini şehre taşıyacak kombin parçaları önerileri hazırladık. Minimalist, cesur ya da bohem, hangi tarz sizin ruhunu yansıtıyorsa, burada kendinize uygun bir şeyler bulacaksınız. Hazır mısınız? Hadi, dolabınızı yenileyelim! 🚀

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu Vogue güneş gözlüğü, tatil bronzluğunu öne çıkaracak şık bir tamamlayıcı!

1. Bu Vogue güneş gözlüğü, tatil bronzluğunu öne çıkaracak şık bir tamamlayıcı!

Bej çerçevesi ve kahverengi camlarıyla hem modern hem zamansız bir vibe veriyor. UV 400 koruması sayesinde gözlerini güneşten korurken, hafif yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Şehirde kahve içmeye giderken ya da arkadaşlarla buluşmada bu gözlükle havalı bir dokunuş katabilirsin.

Kombin Önerisi: Çiçek desenli elbiseyle ya da ekru jeanle kombinleyerek tatil havasını devam ettir.

Vogue 5582-S 316773 53-0 Güneş Gözlüğü

2. Lacivert keten pantolon, tatil dönüşü için hem rahat hem de sofistike bir seçim!

2. Lacivert keten pantolon, tatil dönüşü için hem rahat hem de sofistike bir seçim!

Beli lastikli tasarımıyla gün boyu konfor sağlarken, keten kumaşı ferah bir his veriyor. 2025’in doğal doku trendine tam uyuyor. Ofiste veya akşamüstü gezmelerinde şıklığı garantiliyor.

Kombin Önerisi: Siyah asimetrik yaka tişörtle ve karamel babetlerle cool bir görünüm yakala.

Suud Collection Lacivert Zoe Beli Lastikli Keten Pantolon

3. Bu asimetrik yaka tişört, sade ama havalı bir parça arayanlar için biçilmiş kaftan!

3. Bu asimetrik yaka tişört, sade ama havalı bir parça arayanlar için biçilmiş kaftan!

Siyah rengi her şeye uyum sağlıyor, asimetrik yaka detayı da sıradanlıktan uzaklaştırıyor. Tatil dönüşü şehirde cool ve minimalist bir stil için ideal.

Kombin Önerisi: Lacivert keten pantolonla veya ekru jeanle kombinle, üstüne Vogue güneş gözlüğünü tak, hazırsın!

Grimelange Rehınga Kadın Asimetrik Yaka Regular Kısa Kol Siyah T-Shirt

4. Çiçek desenli halter yaka elbise, tam bir tatil enerjisi bombası!

4. Çiçek desenli halter yaka elbise, tam bir tatil enerjisi bombası!

2025’in bohem trendlerine göz kırpan bu elbise, hem rahat hem de feminen bir görünüm sunuyor. Hafif kumaşıyla şehirde yaz havasını devam ettirmek isteyenler için harika.

Kombin Önerisi: Beyaz Aldo topuklu sandaletlerle ve Calvin Klein çantayla kombinleyerek davet şıklığı yarat.

Suud Collection Renkli Sasha Halter Yaka Elbise Çiçek Desenli

5. Butter yellow saten palazzo pantolon, 2025’in en trend renk ve kesimlerinden!

5. Butter yellow saten palazzo pantolon, 2025’in en trend renk ve kesimlerinden!

Bu ipeksi ve bol kesim pantolon, tatil sonrası şehirde sofistike bir hava katmak için mükemmel. Hem rahat hem de göz alıcı, tam bir statement parça.

Kombin Önerisi: Siyah keten bluzla ve karamel babetlerle kombinleyerek elegan bir stil oluştur.

Mango Saten Palazzo Pantolon Butter Yellow Rengi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu Calvin Klein çanta, tatil dönüşü şıklığını tamamlayacak minimalist ama havalı bir aksesuar!

6. Bu Calvin Klein çanta, tatil dönüşü şıklığını tamamlayacak minimalist ama havalı bir aksesuar!

Jakarlı logo detayı ve ayarlanabilir askısıyla hem spor hem şık kombinlere uyum sağlıyor. Şehirde koştururken tüm ihtiyaçlarını taşıyacak kadar pratik.

Kombin Önerisi: Çiçek desenli elbise veya ekru jeanle kullan, Vogue güneş gözlüğünü tak, hazırsın!

Calvin Klein Jakarlı Logo Baskılı Ayarlanabilir Askılı Çanta

7. Beyaz topuklu sandaletler, tatil dönüşü şıklığını bir üst seviyeye taşıyor!

7. Beyaz topuklu sandaletler, tatil dönüşü şıklığını bir üst seviyeye taşıyor!

2025’in zarif ayakkabı trendlerine uyan bu sandalet, hem rahat hem de feminen. Gece dışarı çıkarken ya da özel bir davette tüm gözleri üzerine çekeceksin.

Kombin Önerisi: Çiçek desenli halter yaka elbiseyle veya saten palazzo pantolonla kombinle.

ALDO Enchantıng Sandalet Topuklu Terlik - Beyaz

8. Karamel babetler, tatil sonrası şehir hayatında hem şık hem rahat olmak isteyenler için ideal!

8. Karamel babetler, tatil sonrası şehir hayatında hem şık hem rahat olmak isteyenler için ideal!

Kemer detayıyla sıradan babetlerden sıyrılıyor, mat dokusuyla da 2025’in doğal trendlerine uyum sağlıyor. Ofisten kahve molasına her yere yakışır.

Kombin Önerisi: Lacivert keten pantolon ve siyah asimetrik tişörtle harika bir günlük stil yarat.

Nişantaşı Shoes Jeremi Karamel Kırışık Mat Kemer Detay Düz Taban Kadın Babet

9. Bu siyah keten bluz, tatil dönüşü için hem ferah hem de elegan bir seçenek!

9. Bu siyah keten bluz, tatil dönüşü için hem ferah hem de elegan bir seçenek!

Bağlamalı detayıyla bohem bir dokunuş katıyor, keten kumaşıyla da sıcakta bile rahat ettiriyor. 2025’in doğal doku trendine tam uyum sağlıyor.

Kombin Önerisi: Butter yellow palazzo pantolonla veya ekru jeanle kombinle, üstüne Calvin Klein çanta ekle.

Suud Collection Siyah %100 Keten Minnie Bağlamalı Bluz

10. Ekru jean, tatil bronzluğunu öne çıkaran bir klasik!

10. Ekru jean, tatil bronzluğunu öne çıkaran bir klasik!

2025’te nötr tonlar revaçta, bu jean de her kombine uyum sağlayacak bir joker parça. Hem rahat hem de şık, şehirde tatil havasını sürdürmek için birebir.

Kombin Önerisi: Kırmızı yarasa kol bluzla ve karamel babetlerle kombinleyerek enerjik bir stil yarat.

Mavi Sky Classic Denim Ekru Jean

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kırmızı keten bluz, tatil enerjisini şehre taşımanın en cesur yolu!

11. Kırmızı keten bluz, tatil enerjisini şehre taşımanın en cesur yolu!

Yarasa kol detayıyla hem rahat hem de havalı bir görünüm sunuyor. 2025’in canlı renk trendlerine tam uyum sağlıyor, bronz tenine de çok yakışacak!

Kombin Önerisi: Ekru jeanle veya lacivert keten pantolonla kombinle, Vogue güneş gözlüğünü ekle, hazırsın!

Suud Collection Kırmızı Jaylen Yarasa Kol Keten Bluz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın