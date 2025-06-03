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Apple iPad Air 11'' ve Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tabletlerini Karşılaştırıyoruz!

etiket Apple iPad Air 11'' ve Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tabletlerini Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 11:06

Bir tarafta Apple’ın şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken iPad Air 11 inç, diğer yanda Samsung’un sağlam donanımı ve android dünyasının özgürlüğünü sunan Galaxy Tab S9 FE+ var. “Not mu alacağım, videoları mı izleyeceğim, yoksa çizim mi yapacağım?” diye düşünenler için bu karşılaştırma ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki dev markanın en çok konuşulan tablet modellerini tüm detaylarıyla karşılaştırıyoruz. Tasarımından ekranına, kalem performansından pil ömrüne kadar her şeyi inceledik. “Tablet alacağım ama hangisi?” diye sorusuna bu karşılaştırma cevap veriyor. Gel birlikte keşfedelim.

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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iPad Air 11", performans ve taşınabilirlikteki ustalığını gözler önüne seriyor. Ekranıyla göz alıcı ve ince tasarımıyla her an yanında taşımak isteyeceğin bir teknoloji harikası.

iPad Air 11", performans ve taşınabilirlikteki ustalığını gözler önüne seriyor. Ekranıyla göz alıcı ve ince tasarımıyla her an yanında taşımak isteyeceğin bir teknoloji harikası.

Apple A16 çipli iPad, 11 inç Liquid Retina ekranıyla görsel şölen sunarken, 128 GB depolama alanı ve Wi-Fi 6 bağlantısıyla hızdan ödün vermiyor. 12 MP ön ve arka kameraları, Touch ID güvenliği ve tüm gün süren pil ömrüyle hem iş hem de eğlence anlarında kusursuzca sana eşlik ediyor.

Yeni nesil tablet deneyimi artık sadece ekranda değil; hızda, hafiflikte ve çok yönlülükte saklı. İster not al, ister çizim yap, ister video düzenle bu iPad, taşınabilirliğin sınırlarını zorlarken profesyonel gücü yanında taşıyor.

Yeni nesil tablet deneyimi artık sadece ekranda değil; hızda, hafiflikte ve çok yönlülükte saklı. İster not al, ister çizim yap, ister video düzenle bu iPad, taşınabilirliğin sınırlarını zorlarken profesyonel gücü yanında taşıyor.

  • Kamera: iPad Air 11'', hem ön hem arka kamerada 12 MP çözünürlük sunarak görüntülü aramalarda, belge taramalarda ve video kayıtlarında netlikten ödün vermiyor. Ultra geniş ön kamerası sayesinde FaceTime görüşmeleri daha keyifli, Center Stage özelliğiyle kadrajda hep merkezdesin.

  • İşlemci: Apple’ın güçlü A16 çipi sayesinde uygulamalar ışık hızında açılıyor, video düzenleme gibi yoğun işler bile pürüzsüz ilerliyor. Hem enerji verimli hem de süper hızlı.

  • Ekran: 11 inç Liquid Retina ekranı, True Tone ve P3 geniş renk yelpazesiyle birlikte her görüntüyü canlı ve doğal yansıtıyor. İster dizi izle ister çizim yap, ekran her senaryoda büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.

  • Ekran: 11 inç Liquid Retina ekranı, True Tone ve P3 geniş renk yelpazesiyle birlikte her görüntüyü canlı ve doğal yansıtıyor. İster dizi izle ister çizim yap, ekran her senaryoda büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.

  • Tasarım: Sadece 6.1 mm inceliğinde ve alüminyum gövdesiyle hem hafif hem dayanıklı. iPad Air, zarif bir görünüm sunarken Apple Pencil ve Magic Keyboard uyumuyla çok yönlü bir kullanım vadediyor.

  • Yazılım: iPadOS ile gelen Air 11'', çoklu görev desteği, sürükle-bırak özellikleri ve masaüstü seviyesinde uygulamalarla üretkenlikte çıtayı yükseltiyor. İster öğrenci ol, ister yaratıcı bir profesyonel bu iPad seninle her yerde uyum içinde çalışıyor.

  • Pil: Tüm gün süren pil ömrü sayesinde şarj endişesi olmadan uzun saatler boyunca film izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya çalışabiliyorsun. Enerji verimli A16 çip ile performans ve pil ömrü arasında mükemmel denge sağlanıyor.

  • iPadOS ve Uygulamalar: iPadOS, bu iPad’i sadece bir tablet değil, üretken bir iş arkadaşı haline getiriyor. Aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilir, Apple Pencil ile çizim yapabilir, fotoğrafları düzenleyip paylaşabilirsin. Safari’den Keynote’a, Mesajlar’dan Dosyalar’a kadar temel Apple uygulamaları yerleşik olarak gelirken; App Store’daki bir milyondan fazla uygulamayla iPad deneyimi tamamen sana özel hale geliyor.

  • Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio Desteği: Apple Pencil (USB-C), iPad Air’i yaratıcılar için dijital bir tuvale, öğrenciler içinse sınıfın en iyi not defterine dönüştürüyor. Magic Keyboard Folio ise çıkarılabilir klavyesi ve mıknatıslı arka paneliyle hem yazı yazmayı kolaylaştırıyor hem de cihazı her açıdan koruyor. Üstelik Apple Pencil 1. nesil ile de uyumlu!

  • Touch ID: Üst düğmeye entegre Touch ID sayesinde iPad Air’inizin kilidini hızlıca açabilir, uygulamalara güvenle giriş yapabilirsin. Güvenlik parmak ucunda!

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Not tutmak, PDF dosyalarınızı okumak ve üzerinde değiştirmeler yapmak istiyorsanız ve molalarınızda bir şeyler izlemek istiyorsanız hiç düşünmeden alın. Ekran çözünürlüğü, hızı süper ve bataryası bir günü fazlası ile geçirebiliyor.

iPad kalitesine diyecek laf yok zaten. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi tablet hiç düşünmeyin!

Ürün gerçekten güzel, dokunuşu hissiyatı süper. Apple kalitesi tartışmaya gerek yok, her zaman yanında taşıyabileceğin hafif bir ürün.

Hepsiburada’dan incelemek için; Apple iPad Air 11''

Amazon’dan incelemek için: Apple iPad Air 11''

Tüm iPad ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, geniş ekranı ve güçlü performansıyla fark yaratıyor. Şık tasarımı ve taşınabilirliğiyle, hem işte hem eğlencede yanından ayırmak istemeyeceğin ideal bir tablet.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, geniş ekranı ve güçlü performansıyla fark yaratıyor. Şık tasarımı ve taşınabilirliğiyle, hem işte hem eğlencede yanından ayırmak istemeyeceğin ideal bir tablet.

Samsung’un Fan Edition serisinin yeni üyesi Galaxy Tab S9 FE+, geniş 12.4 inç ekranıyla hem eğlence hem üretkenlik konusunda iddialı geliyor. Exynos 1380 işlemcisiyle oyunlar, uygulamalar, çoklu görevler sorunsuz oluyor; 128 GB depolama ve 8 GB RAM ile de bolca alan ve akıcılık sunuyor. Yani ister dizi maratonuna başla, ister sunum hazırla bu tablet tempona ayak uyduruyor.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+, sadece büyük ekranıyla değil, hız ve çok yönlülüğüyle de fark yaratıyor. İster işini hallet, ister eğlenceye dal, ince ve hafif tasarımı sayesinde her yere kolayca taşıyabilir, güçlü performansıyla da her işi kolayca halledebilirsin. Taşınabilirlik ve güç bir arada!

Samsung Galaxy Tab S9 FE+, sadece büyük ekranıyla değil, hız ve çok yönlülüğüyle de fark yaratıyor. İster işini hallet, ister eğlenceye dal, ince ve hafif tasarımı sayesinde her yere kolayca taşıyabilir, güçlü performansıyla da her işi kolayca halledebilirsin. Taşınabilirlik ve güç bir arada!

  • Ekran: 12.4 inç’lik WUXGA+ çözünürlüklü TFT ekran, canlı renkler ve net görüntü kalitesiyle göz dolduruyor. Sürükleyici içerik deneyimi için ideal.

  • Performans: Sekiz çekirdekli Exynos 1380 işlemci sayesinde hem günlük kullanımda hem yoğun işlemlerde hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor. Aynı anda birden fazla uygulama aç, oyun oyna, içerik düzenleyebiliyorsun, takılma olmuyor.

  • Kalem Desteği (S Pen): Kutudan çıkan S Pen ile not almak, çizim yapmak ya da PDF üzerinde çalışmak çok kolay. Düşük gecikme süresiyle yazdığını anında ekran üzerinde görmek mümkün. Öğrenciler, yaratıcılar ve üretkenlik sevenler için büyük avantaj.

  • Tasarım ve Dayanıklılık: Sade ama şık bir görünüm sunan Galaxy Tab S9 FE+, IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı. Bu yönüyle de dışarıda kullanımda ekstra güven veriyor.

  • Kamera: 8 MP arka ve 12 MP ultra geniş ön kamerası ile görüntülü görüşmeler net, çektiğin fotoğraflar etkileyici. Özellikle online toplantılar ya da uzaktan eğitim için fazlasıyla yeterli.

  • Pil ve Şarj: 10.090 mAh kapasiteli pili sayesinde tam gün kullanım mümkün. Üstelik 45W hızlı şarj desteğiyle tabletini kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale getirebiliyorsun.

  • Yazılım ve Ekosistem: One UI 6.1 arayüzü sayesinde Samsung’un çoklu pencere, bölünmüş ekran ve sürükle-bırak gibi üretkenlik özelliklerini sonuna kadar kullanabiliyorsun. Ayrıca Samsung Notes, SmartThings ve diğer Galaxy cihazlarınla sorunsuz bir uyum yakalıyorsun.

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Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Cihaz 10 numara harika, hızlı, akıcı, ekran boyutu çok iyi, kalem kusursuz, sesi kaliteli.

Gerçekten çok memnun Kaldım üründen. Üniversite, ders, iş, YKS için harika. Samsung Notes çok kullanışlı. Büyük ekran olması kesinlikle çok büyük bir avantaj. Çalışma, seyir keyfini çok uç noktalara çıkartıyor.

Memnunum. Bilerek s9fe+ modelini aldım. Ekran boyunun büyük olmasını bu sayede daha rahat çalışabilme olanağını bana sunmasını istedim. Bilgisayar modu da var. Sunum olsun word olsun ödevlerim oluyor. Ödevlerimi de beraber rahatlıkla yapabileceğimi düşünüyorum. Samsung Notes uygulaması var nasıl kullanılacağını kapsamlı bir şekilde öğrenirseniz veriminizi arttırabilirsiniz.

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İster yaratıcı projelerinin tam ortasında ol, ister favori dizini keyifle izle, bu iki teknoloji harikası sana sadece ekran sunmuyor, yepyeni dünyaların kapısını aralıyor. Teknolojiyi yanında taşımanın en şık ve güçlü yolu bu tabletlerle mümkün. Her anına hız, stil ve çok yönlülük katmak için tasarlandı.

İster yaratıcı projelerinin tam ortasında ol, ister favori dizini keyifle izle, bu iki teknoloji harikası sana sadece ekran sunmuyor, yepyeni dünyaların kapısını aralıyor. Teknolojiyi yanında taşımanın en şık ve güçlü yolu bu tabletlerle mümkün. Her anına hız, stil ve çok yönlülük katmak için tasarlandı.

  • Performans: iPad Air 11', Apple’ın güçlü A16 çipiyle uygulamalar ışık hızında açılıyor, video düzenlerken bile takılma olmuyor. Galaxy Tab S9 FE+ ise Samsung’un Exynos 1380 işlemcisiyle günlük kullanımda oldukça akıcı; internette gezinmek, not almak, dizi izlemek gibi işlerde son derece yeterli performans sunuyor.

  • Ekran: iPad Air’in 11 inç Liquid Retina ekranı, canlı renkleri ve True Tone desteğiyle adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Galaxy Tab S9 FE+ ise biraz daha büyük, 12.4 inçlik ekranıyla özellikle video izlerken tam bir keyif sunuyor. Her iki ekran da çizim, okuma ya da içerik tüketimi için fazlasıyla tatmin edici ama hangisini seçtiğin “taşınabilirlik mi, daha büyük ekran mı?” sorusuyla doğrudan bağlantılı.

  • Tasarım: iPad Air, alüminyum gövdesi ve ultra ince yapısıyla şıklığı elden bırakmazken, Tab S9 FE+ da suya ve toza dayanıklılık (IP68) sunuyor. 

  • Kalem & Klavye Desteği: Apple Pencil (USB-C) ve Magic Keyboard Folio, iPad’i adeta bir üretim makinesine çeviriyor. Samsung tarafında ise S Pen, özellikle öğrenciler ve çizerler için büyük avantaj. Klavye ayrı satılsa da not alma ve çizim işleri S9 FE+ için de fazlasıyla kolay.

  • Yazılım: iPadOS, multitasking ve uygulama kalitesiyle rakipsiz hissettiriyor. Uygulamalar stabil, arayüz pürüzsüz. Android 13 tabanlı One UI ile gelen Galaxy Tab ise kişiselleştirme sunuyor. Widget’lardan pencere boyutlarına kadar her şey senin kontrolünde.

  • Pil: Her iki cihaz da tüm gün kullanım vaat ediyor. Film izlemekten FaceTime görüşmelerine kadar seni asla yarı yolda bırakmıyorlar. Ama şarj konusunda iPad biraz daha hızlı doluyor diyebiliriz.

Sonuç olarak, hem iPad Air 11" hem de Galaxy Tab S9 FE+, taşınabilirlik ve performans arasında kurdukları dengeyle öne çıkan, son derece güçlü ve işlevsel cihazlar.

Sonuç olarak, hem iPad Air 11" hem de Galaxy Tab S9 FE+, taşınabilirlik ve performans arasında kurdukları dengeyle öne çıkan, son derece güçlü ve işlevsel cihazlar.

iPad Air 11', Apple’ın zarif tasarım dili, güçlü A16 çipi ve iPadOS’un üretkenlik odaklı yapısıyla; hız, sadelik ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için mükemmel bir deneyim sunuyor. Özellikle Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio uyumu sayesinde not almak, çizim yapmak ya da multitasking görevlerde adeta bir dizüstü konforu yaşatıyor.

Galaxy Tab S9 FE+ ise daha büyük ekranı, kutudan çıkan S Pen’i ve çoklu pencere desteğiyle; içerik üretmek, film izlemek ya da aynı anda birden fazla iş yapmak isteyen Android severler için oldukça esnek ve yaratıcı bir alan yaratıyor. Samsung’un One UI arayüzü ve ekosistem desteği de cihazı sadece bir tablet değil, çok yönlü bir dijital asistan haline getiriyor.

Hangisini tercih edeceğin; iOS mu Android mi dediğin noktada, beklentilerine ve alışkanlıklarına bağlı. iPad Air, sade, şık ve optimize edilmiş bir deneyim sunarken; Galaxy Tab S9 FE+ daha serbest, kişiselleştirilebilir ve çok yönlü bir kullanım vadediyor. İki tarafta da teknolojiyle her an daha fazlasını yapmak mümkün.

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Derya Akalan
Derya Akalan
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