Apple iPad Air 11'' ve Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tabletlerini Karşılaştırıyoruz!

Bir tarafta Apple’ın şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken iPad Air 11 inç, diğer yanda Samsung’un sağlam donanımı ve android dünyasının özgürlüğünü sunan Galaxy Tab S9 FE+ var. “Not mu alacağım, videoları mı izleyeceğim, yoksa çizim mi yapacağım?” diye düşünenler için bu karşılaştırma ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki dev markanın en çok konuşulan tablet modellerini tüm detaylarıyla karşılaştırıyoruz. Tasarımından ekranına, kalem performansından pil ömrüne kadar her şeyi inceledik. “Tablet alacağım ama hangisi?” diye sorusuna bu karşılaştırma cevap veriyor. Gel birlikte keşfedelim.

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