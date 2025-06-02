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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 16:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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RICHIE Hollywood Salıncak Kılıfı

RICHIE Hollywood Salıncak Kılıfı

Bahçenizde ya da balkonunuzda salıncağınız varsa onu tozdan ve yağmurdan korumak için bu kılıfı almanız gerek. 3 kişilik salıncaklara uygun kılıf su ve rüzgar geçirmiyor. 215x150x150 cm olan kılıf ile salıncağınızı hiç kirlenmeden saklayabiliyorsunuz.

Kaliteli. Tek kusuru bağlama iplerinin olmaması. İnsanlar bunu dışarıda rüzgar ve yağmur da kullanacak ve tutunması için ip lazım nasıl bunu yapmamıslar ilginç. Üretici kendi ürettiği bu çadırı - örtüyü kendisi hiç kullanmamış anlaşılan. Çözüm olarak; Örtü ile birlikte araba bagajları için satılan lastik ipleri kullanabilirsiniz. 2 veya 3 mt lik lastik ipler örtünün uçmasını engelleyecektir.

694 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 1.095 TL.

RICHIE Hollywood Salıncak Kılıfı

RETOHOME Ayakkabılık

RETOHOME Ayakkabılık

Kapı önü için ideal bu ayakkabılığın üstünde minderi var. Bu sayede ayakkabılarınızı rahatça giyebiliyorsunuz. 2 katına ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bu ayakkabılık çok amaçlı şekilde kullanılabiliyor. 70x50 cm boyutlarındaki ayakkabılık tamamen metalden üretilmiş.

Çok kullanışlı . Bu fiyata inanılmaz kaliteli.

829 TL olan ayakkabılık Temu'da 1.043 TL.

RETOHOME Ayakkabılık

Mudesa Dekoratif Kitaplık

Mudesa Dekoratif Kitaplık

Kitaplıklar her evde olması gereken ürünlerden. Kitaplarınızın yanında aksesuarlarla da süsleyebileceğiniz kitaplığın 5 rafı var. Siyah metal kitaplık evin her odasına uygun. 30x30x152 cm olan kitaplığın taşıma kapasitesi 30 kg.

çok beğendim. parasını fazlasıyla hakediyor…kurulumu da çok basit.

899 TL olan kitaplığın benzer bir modeli Temu'da 980 TL.

Mudesa Dekoratif Kitaplık

Reyo Ahşap Ayaklı Dekoratif Komodin

Reyo Ahşap Ayaklı Dekoratif Komodin

Çamdan yapılan bu komodin yatağınızın başına çok yakışacak. Raflı model komodin ahşap ayaklı. Ahşap bir yatak odanız varsa bu komodinin ona yakışacağı kesin. 44x29x18 cm boyutunda olan komodin kompakt boyutuyla yatak başı için oldukça uygun.

800 TL olan komodin Temu'da 1.030 TL.

Reyo Ahşap Ayaklı Dekoratif Komodin

SONGMICS Metal Elbise Askısı

SONGMICS Metal Elbise Askısı

173 cm yüksekliğindeki metal elbise askısını ister kıyafetler ister montlar isterseniz çamaşır kurutmak için kullanmak mümkün. Altında bir raf olan askıya ayakkabılarınızı ya da kutularınızı koyabilirsiniz. Dayanıklılıkla şıklığı bir arada sunan elbise askısı 30 kiloya kadar taşıyabiliyor. 

kolay monte edilmesi sağlamlığı şıklığı.

1.002 TL olan askı Temu'da 1.239 TL.

SONGMICS Metal Elbise Askısı

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Neamou Oyuncak Depolama Organizatörü

Neamou Oyuncak Depolama Organizatörü

Çocuğunuzun oyuncaklarını toplamak için böyle bir organizer şart. 2 katlı olduğu için oyuncakları güzel şekilde ayırarak koyabiliyorsunuz. Çocuk odası için uygun organizatörü çocuğunuz da çok sevecek. Bu organizatörü sadece oyuncak için değil, kitapları koymak için de kullanabilirsiniz.

1.071 TL olan organizatör Temu'da 1.168 TL.

Neamou Oyuncak Depolama Organizatörü

Metal Zigon Sehpa Seti

Metal Zigon Sehpa Seti

Zigon sehpalar evlerde en çok kullanılan ürünlerden. Metal sehpaların üstü siyah cam. 3 tane gelen sehpalar siyah oldukları için evinizin dekoruna uyuyor. Üst tablasındaki cam kırılmaya karşı dayanıklı. Yani evde rahatça kullanabilirsiniz. 3 boy gelen sehpaların büyük boyu 47 cm, orta boyu 39 cm, küçük boyu ise 31 cm.

Çok şık bir Ürün, güzel paketlenmiş ve hatasız olarak geldi.

1.499 TL olan sehpalar Temu'da 2.077 TL.

Metal Zigon Sehpa Seti

Babyjem Katlı Basamak

Babyjem Katlı Basamak

Bebekli evler için gerekli basamak 2 katlı. Bu basamak sayesinde çocuğunuz kendi işlerini kendi başına yapabiliyor. Ellerini yıkamak, dişlerini fırçalamak gibi işlerini yaparken bu basamak onlara çok yardımcı olacak. Plastik basamağın hem mavi hem pembe rengi var.

4 yaş kızım için boyu vs ideal oldu. Fiyatı da piyasanın en ucuzu iken aldım. Malzeme kalitesi çok iyi. Geçici kaldığım ev için almıştım ama donerken evimize götüreceğiz.

303 TL olan basamak Temu'da 927 TL.

Babyjem Katlı Basamak

Dehalimited Mutfak Organizeri

Dehalimited Mutfak Organizeri

Mutfağınızı düzenlemek için alabileceğiniz organizeri ister mikrodalga için ister kahve makinesi için kullanabilirsiniz. Raflı yapısıyla size yer açıyor. Beyaz renkli standla mutfağınız mis gibi olacak!

Ürün oldukça kullanışlı. Montajı oldukça basit. Beyaz renk için profil kapaklarininda beyaz olması daha iyi olurdu sanırım. Ürünü ve satıcıyı tavsiye ederim. Mikrodalga fırını olanlar için pratik tezgah düzenleyici bir ürün

879 TL olan mutfak organizeri Temu'da 1.239 TL.

Dehalimited Mutfak Organizeri

UYGAMO Fumo Metal Dresuar

UYGAMO Fumo Metal Dresuar

Evinize şık bir köşe yapmak istiyorsanız bu dresuarı alabilirsiniz. Üzerini aksesuarlarla süsleyebileceğiniz ürün siyah rengiyle çok şık duruyor. İstediğiniz şekilde kullanılmaya uygun ürün 30x100x85 cm boyutlarında. Evdeki her yere sığdırabileceğiniz metal dresuar modern bir görünüşe sahip.

1.279 TL olan ürün Temu'da 1.458 TL.

UYGAMO Fumo Metal Dresuar

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mulan
mulan
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