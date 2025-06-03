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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 13:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Devecioğlu Noax Merdiveni

Devecioğlu Noax Merdiveni

Her eve merdiven lazım. Evde yapacağınız işlerde size yardımcı olacak bu merdiven 5 basamaklı. 1 tane de geniş basamağı olan merdivenle en yüksek yerlere ulaşabileceksiniz. Ev ve ofis kullanımına uygun merdivenin plastik basamakları kaymayı önlüyor.

Merdiven mükemmel . Buradan alacaklara tüm samimiyetimle tavsiye ederim ambalajlanması ve sadece bir günde elime ulaşması takdire şayan.Emeği geçen tüm Amazon ailesine teşekkür ediyorum…

1.379 TL olan merdiven Temu'da 2.668 TL.

Devecioğlu Noax Merdiveni

Madame Coco Titanium Professional Tencere Seti

Madame Coco Titanium Professional Tencere Seti

7 parçalık tencere seti oldukça kullanışlı. Mutfakta yemek yapmanızı kolaylaştıracak tencere setiyle evde rahat edeceksiniz. Açık mavi rengindenki tencere seti çok tatlı. Sette bir tane de tava bulunuyor.

Ürünüm çok hızlı ve sağlam bir şekilde geldi. O kadar güzeller ki. Çok teşekkür ederim Amazon...

2.102 TL olan set Temu'da 3.359 TL.

Madame Coco Titanium Professional Tencere Seti

Reymond Karbon PP Seyahat Valizi

Reymond Karbon PP Seyahat Valizi

Sık seyahat ediyorsanız size bir valiz şart elbette. Kabin boy valizi kullanmak oldukça kolay. Kırılmaz yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz valizi 4 tekeriyle çekebiliyorsunuz. Teleskopik çekme koluyla kullanımı rahat. Pudra pembesi rengi dışında başka renkleri de bulunuyor. 

Kesinlikle şahane, iç bölmeleri, astarın kalitesi, tekerlekleri.. bayıldım. Herkese tavsiye ederim.

2.197 TL olan valiz Temu'da 3.523 TL.

Reymond Karbon PP Seyahat Valizi

Coral High Kids Çocuk Valizi

Coral High Kids Çocuk Valizi

Çocuğunuzla seyahat ederken onun kendine ait bir valizi olmalı. Dinazor desenli valize çocuklar bayılıyor. Bu valizin en güzel özelliği çocuğunuz üzerine oturuyor ve siz çekiyorsunuz. Bu sayede çocuğunuz hem az yoruluyor hem de bu eğlenceli oyun çok hoşuna gidiyor.

2.420 TL olan valiz Temu'da 2.519 TL.

Coral High Kids Çocuk Valizi

NETLON Düdüklü Tencere

NETLON Düdüklü Tencere

Düdüklü tencereler evlerde pratiklik sağlıyor. 5 litrelik tencereyle hızlıca yemek yapabileceksiniz. Özellikle bakliyat pişirirken pratik ve hız sağlayan düdüklü tencereyle yemekleriniz lezzetli ve hızlı olacak. 

1.499 TL olan düdüklü tencere Temu'da 2.026 TL.

NETLON Düdüklü Tencere

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Black + Decker Şarjlı Süpürge

Black + Decker Şarjlı Süpürge

Şarjlı süpürgeler evler için kullanışlı ürünlerden. Black Decker marka süpürgenin döner kafası her yeri rahatça süpürmenizi sağlıyor. 8 farklı açıda kullanılabilen süpürge sayesinde ulaşılması zor yerlere de ulaşabiliyorsunuz. Yüksek emiş gücü olan süpürgenin 4 saatlik şarj süresi var. Bu süpürgeyi araba temizlerken de kullanmanız mümkün.

5-6 yıl önce aynı modeli almıştım. Eskiyince yine aynısı aldım. Lityum pile geçmiş, biraz daha hafiflemiş. Yer kaplamaması, emiş gücü, kolay çöp boşaltması artıları. Tavsiye ederim.

3.320 TL olan şarjlı süpürge Temu'da 4.412 TL.

Black + Decker Şarjlı Süpürge

Dede - Candy & Ken Temizlik Arabası

Dede - Candy & Ken Temizlik Arabası

Çocukların oynaması için tasarlanan temizlik arabasında temizlik yapmak için gerekli her şeyin oyuncak versiyonu var. Plastik oyuncak çok eğlenceli. Çocuklarınız bu temizlik arabasıyla uzun süre vakit geçirecek.

Ürün fiyat performans beklentilerinizi karşılayacaktır. Sevimli minikler için güzel bir hediye. Kurulumu kolay; plastiği hemen kırılmayacak kadar kaliteli; renkleri canlı. Herşeyin ötesinde Amazon'u ayrıca tebrik etmek lazım. Hızlı ve güvenilir; herşey çok sistematik.

674 TL olan temizlik arabası Temu'da 741 TL.

Dede - Candy & Ken Temizlik Arabası

Porsima Cam Baharatlık Seti

Porsima Cam Baharatlık Seti

Cam kavanoz baharatlıklar hem şık hem sağlıklı. Bambu kapakları vakumlu, yani içindeki baharatın tazeliğini koruyor. Etiketli oldukları için kavanozun içindekinin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. 12 parça gelen baharatlık seti mutfağınıza tarz getirecek. Her kavanoz 150 ml.

409 TL olan baharatlık seti Temu'da 994 TL.

Porsima Cam Baharatlık Seti

Latte Dizayn Salon Halısı

Latte Dizayn Salon Halısı

Farklı ve renkli deseniyle göz alıcı halı 80x150 cm büyüklüğünde. Salon ya da oturma odası için düşünebileceğiniz halı, yıkanabiliyor. Pamuk tabanlı halı kaydırmaz yapıda. Antibakteriyel halı evinize şıklık getirecek.

Balkon için alışmıştım. Çok güzel oldu. Yumuşacık.

738 TL olan halı Temu'da 818 TL.

Latte Dizayn Salon Halısı

Homend Meatbox Kıyma Makinesi

Homend Meatbox Kıyma Makinesi

Özelikle Kurban Bayramında kıyma makineleri çok sık kullanılıyor. Bayram öncesi kıyma makinesi almak istiyorsanız bu modeli kaçırmayın deriz! Bu makineyle sadece kıyma yapmıyorsunuz, bunun yanında sosis, sucuk gibi lezzetleri de hazırlayabiliyorsunuz. Hatta kıyma makinesi ile içli köfte yapmak da mümkün.

2.098 TL olan makine Temu'da 4.872 TL.

Homend Meatbox Kıyma Makinesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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