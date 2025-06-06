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BİM'e Kumtel Portatif Klima Geliyor! 13 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Kumtel Portatif Klima Geliyor! 13 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.06.2025 - 12:14

13 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL

TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL

  • Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7.990 TL

  • LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 36.900 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Led Google Tv 8.990 TL

  • HP Tanklı Yazıcı 7.490 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL
  • Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

  • Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 1.350 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Kumtel 7000 Btu Portatif Klima 8.900 TL

  • Kumtel Buz Makinesi 2.990 TL

  • Philips Air Freyer 4.290 TL

  • Arnica Rapid Plus Doğrayıcı 990 TL

  • Arnica Sofa Plus Şarjlı El Süpürgesi 2.790 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskülü 249 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • Tekli Yağlık 45 TL

  • Bonera Sos / Wok Tava Çeşitleri 109 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Chef's Sütlük 179 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

  • 6 Katlı Modüler Raf 479 TL

  • Buzluk Termos 899 TL

  • Musluklu Termos 399 TL

  • Ahşap Tabanlı Kek Fanusu 329 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

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Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL

Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL

  • Kiğılı Kısa Kol Gömlek 599 TL

  • Dagi Erkek Şort Takım 479 TL

  • Erkek Mekanizmalı Deri Cüzdan 349 TL

  • Erkek Çanta 389 TL

  • Erkek Comfort Ayakkabı 369 TL

Dynamic Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

Dynamic Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

İndirimli ürünleri görmek için tıklayın.

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

  • Plaj Sandalyesi 299 TL

  • Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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