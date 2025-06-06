BİM'e Kumtel Portatif Klima Geliyor! 13 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
13 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL
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Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
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Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL
Dynamic Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL
3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL
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