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Harikalar Kitabından Uğultulu Tepelere: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Harikalar Kitabından Uğultulu Tepelere: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 11:01

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 02.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

Tokyo'nun ara sokaklarından birinde, ziyaretçilerine özenle demlenen kahvelerini sunan yüz yıllık bir kafe bulunur. Etrafınıza bakındığınızda en hafif tabirle 'sıradan' olarak niteleyeceğiniz bu yerin kolaylıkla tahmin edilemeyecek bir hizmeti daha var: Zamanda yolculuk.

Ancak bu, o kadar da kolay değil. 

Fiyatı 159 TL.

Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

'Bu seriye bağımlı oldum. Moralim bozuksa veya tatlı bir öykü okumak istiyorsam elim bu seriye gidiyor. 2. kitabını da sipariş ettim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

Herkesin kütüphanesinde olması gereken eserlerden biri Uğultulu Tepeler...

Sevgi, kin, nefret, intikam, tutku gibi güçlü duygularla örülü bu gençlik öyküsü, aynı zamanda marazi bir aşkın hikayesi.

Bu Victoria dönemi romanı, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı; kimine göre her okunuşunda değişik tatlar veren çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir.

Fiyatı 100 TL.

Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

'Kitap gayet akıcı ve konunun işlenişi cok güzel asla sıkılmadım. Klasiklere başlamak isteyenler bu kitaptan başlayabilirler. Tam bir başlangıç kitabı. Ayrıca kitabın konusu ve konunun geçtiği uğultulu tepeler büyülü bir mekan asla elimden bırakmadım ve 3-4 günde bitirdim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dünyanın Hikaye Edilişi: Harikalar Kitabı - Marco Polo

Dünyanın Hikaye Edilişi: Harikalar Kitabı - Marco Polo

Bu kitapta, Türk-Moğol tarihi açısından da önemli bir kaynak olan Marco Polo'nun, XIII. yüzyılda Venedik'ten başlayıp Kubilay Han'ın sarayına uzanan büyüleyici yolculuğuna dair eşsiz anlatısının en yetkin edisyona dayanan Türkçe çevirisi sunuluyor.

Fiyatı 325 TL.

Dünyanın Hikaye Edilişi (Ciltli)

'Okunması gereken harika bir eser. 13.yy dünyasını öğrenmek isteyen kesinlikle okumalı . Krallıkların ve milletlerin kültürlerini akıcı bir şekilde okumak isteyenlere tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bana Dokunma - Tahereh Mafi

Bana Dokunma - Tahereh Mafi

Tahereh Mafi, Bana Dokunma'da yürek burkan bir romantizmle distopya türünü bir araya getiriyor. Juliette'in iç dünyasını yenilikçi bir üslupla metnine yansıtan yazar, okurları Juliette'in zihninin içine davet ediyor.

Fiyatı 517 TL.

Bana Dokunma - Tahereh Mafi (Ciltli)

'Eski zamanların distopyalarını anımsattı sevdim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Karanlık Orman - Cixin Liu

Karanlık Orman - Cixin Liu

Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı Karanlık Orman ile Dünya'yı bekleyen tehlike giderek yaklaşıyor.

Fiyatı 297 TL.

Karanlık Orman - Cixin Liu

'Sanırım serinin en beğendiğim kitabı bu oldu.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Resme Nasıl Bakılır?: Giotto’dan Chagall’a Resim ve Ressamlar

Resme Nasıl Bakılır?: Giotto’dan Chagall’a Resim ve Ressamlar

Sanatın dinle ilişkisini ele alarak başlayan kitap, soyut ve fantastik sanatın öne çıktığı dönemlere kadar geçen süreçte izleyicinin resme bakışındaki değişime dair kapsamlı bilgiler veriyor. Metinde, sanatta fiziksel güzellik ve ahlaki güzellik kavramlarının nasıl yorumlandığı da anlatılıyor. 

Sanatla ilgilenen her okura hitap eden kitap, Rönesans-Modernizm ekseninde resim okuması yapmak isteyenler için nitelikli bir kılavuz olma niteliği taşıyor.

Fiyatı 235 TL.

Resme Nasıl Bakılır?: Giotto’dan Chagall’a Resim ve Ressamlar

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Korkma Ben Varım - Murat Menteş

Korkma Ben Varım - Murat Menteş

Korkma Ben Varım, aşk dolu bir macera romanı.

Ya da, macera dolu bir aşk romanı!

Fiyatı 223 TL.

Korkma Ben Varım - Murat Menteş

'Murat Menteş çok farklı bir zeka, okurken bu kadar güldüğüm çok az yazar vardır. Umarım daha nice nice eserler verir bizlere.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan

Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan

Yusuf Atılgan’ın unutulmaz romanı Anayurt Oteli, bir memleket portresi, bir mizaç izahı. Yayımlandığı ilk günden bu yana başucumuzda. Okura düşen de onu daha yakından tanımak. 

Fiyatı 160 TL.

Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan

'Kitap beni bir feminist ve hayvan sever olarak sinir krizine soktu çok zor okudum çok rahatsız oldum ama psikolojik açıdan çok güzel anlatılmış bir kitap. Yazar kaliteli karakter kalitesiz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Detaylar - Ia Genberg

Detaylar - Ia Genberg

'O kadar güzel ki tekrar okuyabilmek için cümlelerin altını çizip duruyorum.”

Detaylar’da anlatıcının uzandığı geçmiş, bir Paul Auster romanının sayfalarından fırlamışçasına bir sıtma hararetiyle ortaya çıkıyor: Seksenlerin Stockholm’ünde, psikolojinin henüz gençlerin pervasızlıklarının adlarını koymadığı dönemde ev arkadaşlarının, dostların, sevgililerin, hayatı etkileyip belirleyen ama sonradan kaybolanların peşine düşülüyor. Dört etkileyici adımda günümüz insanının profili çiziliyor. Biz böyle yaşadık... Yalın ve dürüst anlatımıyla, bir kuşağın hemen hemen tüm dünyada yaşadıklarına da dokunan, insana unuttuklarını kâh gülümseterek kâh ürperterek hatırlatan, bir kadının gözünden bizim kayıp zamanımız.

Fiyatı 64 TL.

Detaylar - Ia Genberg

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İnsan Olmak - Engin Geçtan

İnsan Olmak - Engin Geçtan

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden ve psikiyatristlerden olan Engin Geçtan, 1983 yılında kaleme aldığı İnsan Olmak kitabında okurların hem kendileriyle hem de diğer kişilerle ve hayatla yüzleşme sürecine katkı sağlıyor. 

İnsan Olmak kitabını henüz okumadıysanız daha da geç kalmayın. 

Fiyatı 155 TL.

İnsan Olmak - Engin Geçtan

'Bu konudaki kitapları son dönemde kişisel gelişime çok hızlı kayabildiği için pek tercih etmiyorum ancak bu kitabı okuduğum için çok memnunum. Basit ve pratik tavsiyelerden kaçınıp hayatla ilgili son derece olgun ve yalın bir görüş ortaya konmuş. Öğrendiğim, pekiştirdiğim birçok düşünce oldu, bazı düşüncelerdeyse yalnız olmadığımı görmek sevindirdi. İnsanı hayat görüşü açısından olgunlaştırabilecek bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Neden hoşgörülü ve ahlaklı bu kadar insan zihnindeki ve bedenindeki olumsuzlukların acısını çekiyor?

Neden bir insan mutlu bir evlilik sürerken, diğeri evliliğinde mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşıyor?

Bu soruların yanıtı, bilinçaltı ve bilinçli zihninizin işleyişinde gizli olabilir mi?

Kesinlikle evet.

Fiyatı 128 TL.

Bilinçaltının Gücü - Joseph Murphy

'Gücünü görmek isteyen insanlar için faydalı. Gayet sağlam geldi teşekkürler.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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