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Kitap Tutkunlarına Özel 100 TL Altı Kitap Önerileri

etiket Kitap Tutkunlarına Özel 100 TL Altı Kitap Önerileri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 10:17

Kitap okumak bir tutkuysa, bütçeni zorlamadan da o tutkuyu beslemenin yolları var! Her kitap kurdu bilir ki, güzel bir hikâyeye ulaşmak için servet gerekmez. 100 TL altı fiyatıyla yüz güldüren, okuma keyfini doyasıya yaşatacak kitapları bir araya getirdik. Uygun fiyat, yüksek edebi tat! Hem yeni başlayan okuyuculara hem de kütüphanesini genişletmek isteyenlere hitap ediyoruz. Hadi gel, birlikte sayfa sayfa keşfe çıkalım!

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna

Kalbinin bir köşesine dokunacak, sessiz ama derin bir aşk hikâyesi… Sessiz bir adamın iç dünyasına, yıllar öncesine saklanan bir aşka ve kendini okuma boyunca sorgulatacak satırlara hazır ol çünkü okudukça içine işliyor ve bittiğinde uzun uzun düşündürüyor.

Kürk Mantolu Madonna

Çavdar Tarlasında Çocuklar

Çavdar Tarlasında Çocuklar

Ergenliğe, yalnızlığa ve büyümeye dair bir yolculuk. Okudukça bazen gülecek, bazen “Ben de böyle hissediyorum!” diyorsun. Kitap tutkunuysan mutlaka kitaplığında olmalı.

Çavdar Tarlasında Çocuklar

Kırmızı Pazartesi

Kırmızı Pazartesi

Küçücük bir kasaba, herkesin bildiği ama kimsenin durdurmadığı bir cinayet...Merakla başlayıp kafanda soru işaretleriyle bitireceğin bir okuma seni bekliyor!

Kırmızı Pazartesi

Kendime Düşünceler

Kendime Düşünceler

Roma imparatoru ama iç sesi bizden biri! Hayata, sabra, insan olmaya dair sade ama tokat gibi cümlelerle dolu. Kitap tutkunuysan, arada bir açıp birkaç sayfa okuyabileceğin o “iyi ki kitaplığımda var” kitaplardan.

Kendime Düşünceler

Sineklerin Tanrısı

Sineklerin Tanrısı

Çocuklar adada, yetişkin yok, kurallar da yavaş yavaş yok oluyor… Bu kitap “İnsan gerçekten doğuştan iyi mi?” sorusunu suratına çarpıyor. Okudukça insan doğasına dair sorgulamalarla baş başa kalıyorsun. Kitap tutkunuysan mutlaka kitaplığında olmalı.

Sineklerin Tanrısı

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Sabahın Üçü

Sabahın Üçü

Gece üçte başlayan bir sohbet düşün… Yargıç ve genç bir adam, hayatın içinden geçen sorularla karşı karşıya. Sessiz ama güçlü, sade ama etkileyici bir anlatım. Okuyucuyu içine çeken, kısa ama düşündüren bir kitap.

Sabahın Üçü

Dansa Davet

Dansa Davet

Jean Teulé, tarihle deliliği öyle harmanlamış ki, sayfaları çevirdikçe “gerçekten olmuş mu bu?” diyeceksin. Alıp bir solukta okunacak ve kesinlikle sıra dışı bir kitap! 

Dansa Davet

Alice Harikalar Diyarında

Alice Harikalar Diyarında

Alice’in peşinden gizemli bir tavşanın kovalamacası seni bambaşka bir dünyaya götürüyor! Hayal gücünü zorlayan, hem çocuklara hem kitap tutkunlarına eğlenceli bir kitap :)

Alice Harikalar Diyarında

Toprak Ana

Toprak Ana

Doğa, insan ve kültür üçgeninde dokunan güçlü bir destan. Aytmatov’un kaleminden, toprakla ruhun nasıl birleştiğini hissettiriyor.

Toprak Ana

Yıldız Gezgini

Yıldız Gezgini

Macera, doğa ve insan mücadelesi bir arada! Jack London’ın sürükleyici anlatımıyla okuma tutkunlarının favorisi oluyor. Kütüphanene yakışacak bir klasik! 

Yıldız Gezgini

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Küçük Prens

Küçük Prens

Her yaşta okuyucunun kalbine dokunan, sevgi ve dostluk üzerine evrensel bir kitap. Her an elinin altında bulunması gereken bir klasik!

Küçük Prens

Yılanı Öldürseler

Yılanı Öldürseler

Doğanın gücü, insanın direnci ve Anadolu’nun sesi… Yaşar Kemal’in o eşsiz diliyle, okuyucuyu içine çeken bir destan. Kitap tutkunuysan, okuma listenin vazgeçilmezi olacak!  

Yılanı Öldürseler

Dünya’nın Merkezine Yolculuk

Dünya’nın Merkezine Yolculuk

Yeraltında geçen soluksuz bir macera! Jules Verne’in hayal gücüyle okuma tutkusu birleşiyor. Elinden bırakamayacağın bir serüven! 

Dünya’nın Merkezine Yolculuk

İnsanlığımı Yitirirken

İnsanlığımı Yitirirken

Bir insanın içindeki boşlukla yüzleşmesini bu kadar sade ve çarpıcı anlatan çok az kitap vardır. Sessiz ama derin, karanlık ama dürüst…Derin bir okuma arayanlara birebir!  

İnsanlığımı Yitirirken

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Bir ülke nasıl değişir, bir toplum nasıl dönüşür? İlham veren gerçek bir hikâye... Okudukça hem umutlanacak hem düşüneceksin. Herkese ilham verecek bir klasik! 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

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Derya Akalan
Derya Akalan
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