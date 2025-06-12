Bu Paraya Değer mi? Ergobaby Omni Deluxe Mesh Ergonomik Kanguruyu İnceledik!

İlk takışta biraz pratik gerekebilir: Özellikle yeni başlayanlar için tüm kayışları ayarlamak ve doğru pozisyonu bulmak ilk birkaç seferde zaman alabiliyor. Ama birkaç kullanımda el alışıyor.

Bebeğin yaşına uygun pozisyonu seçmek önemli: Her pozisyon her ay için uygun değil; kullanım kılavuzundaki yönlendirmelere göre taşıma şeklini ayarlamak gerekebiliyor.

Omuz askıları doğru ayarlanmalı: Ebeveynin sırtı ve omuzları rahat etsin diye askıların dengeli ve sıkı ayarlandığından emin olmak önemli. Yoksa taşıma süresi boyunca konfor azalabiliyor.

Sıcak havalarda dikkat: Mesh kumaş hava alıyor ama yine de yaz aylarında uzun süreli kullanımlarda bebeğin aşırı ısınmaması için serin yerlerde olmakta fayda var.

Uyku sırasında baş desteği önemli: Bebeğin başı yana düşmesin diye katlanabilir baş desteğinin doğru pozisyonda olması gerekiyor.

Taşıma süresi kişiye göre değişir: 20 kg’a kadar taşısa da, her ebeveyn için uzun süreli taşıma konforlu olmayabilir. İhtiyaca göre süreyi ayarlamak gerekebilir.

Ek aksesuarlar ayrı satılabilir: Emzik klipsi, güneşlik ya da yedek tükürük pedi gibi aksesuarlar ekstra alınmak istenirse küçük bir bütçe ayrılması gerekebilir.

Makinede yıkanabilir ama sık yıkamaya dikkat: File kumaş dayanıklı olsa da, uzun vadede formunun bozulmaması için düşük ısıda ve hassas programda yıkamak en iyisi.