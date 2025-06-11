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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 16:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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D-Light Tripod Masa Lambası

D-Light Tripod Masa Lambası

Her yerde kullanabileceğiniz lamba özellikle masaların üzeri için ideal. Ama masa dışında sehpalar ya da dresuarların üzerine de koyabileceğiniz lamba siyah renkli. 3 ayaklı lamba evinize şık bir dokunuş olacak.

357 TL olan lambanın Temu'da benzeri 453 TL.

D-Light Tripod Masa Lambası

Pazar Kapısı Başucu Bakım Organizeri

Pazar Kapısı Başucu Bakım Organizeri

Bebeğinizin eşyalarını düzenlemek için bu organizer şart. Bebeğinizin beşiğinin kenarına koyabileceğiniz organizer pembe rengiyle çok tatlı. İçine bebeğinizin en sık kullanılan eşyalarını koyabileceğiniz organizerin 3 rengi var. Kremler, biberonlar, bezler, ıslak mendiller gibi en çok ihtiyacınız olan eşyalar hep yanınızda olacak!

Çok kaliteli kullanışlı çok beğendim.

244 TL olan organizer Temu'da 290 TL.

Pazar Kapısı Başucu Bakım Organizeri

Geroni MILANO Bisiklet

Geroni MILANO Bisiklet

Vitessiz modellerden olan bisiklete çocuğunuz bayılacak. Çocuğunuza güzel bir hediye olarak alabileceğiniz bisikletin önünde sepeti var. Pembe rengiyle çok tatlı bisiklet çocuklar için uygun.

Her sey super.

6.489 TL olan bisiklet Temu'da 7.188 TL.

Geroni MILANO Bisiklet

CotPoly Valiz Seti

CotPoly Valiz Seti

Çok seyahat eden biriyseniz o zaman size böyle bir bavul seti lazım. 3 tane gelen bavul setinde kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz bulunuyor. Kırmızı renkli valizlerin başka renkleri de var. Darbeye dayanıklı valizle rahat rahat seyahat edebileceksiniz. 

İlk seyahatimizde kullandık. Oldukça memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Çok ağır değil. Aşırı kaliteli değil ama kaliteli. Fiyatını da dahil ederek piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırdığımda beni tatmin eden bir ürün oldu. Aldığıma pişman değilim, iyi ki almışım.

3.549 TL olan valiz seti Temu'da 4.266 TL.

CotPoly Valiz Seti

Elatae İlkokul Sırt Çantası

Elatae İlkokul Sırt Çantası

Yeni okula başlayan çocuğunuza alabileceğiniz çantanın yanında beslenme çantası da var. Çocuğuzun tüm eşyalarının sığabileceği sırt çantasının deseni çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. Yanında götürdüğü yemeği beslenme çantasına koyarak rahatça taşıması mümkün.

699 TL olan çanta Temu'da 1.454 TL.

Elatae İlkokul Sırt Çantası

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Devecioğlu Gold Çamaşır Kurutma Askısı

Devecioğlu Gold Çamaşır Kurutma Askısı

Evde çamaşır kurutmak için iyi bir askı şart. Bu kaliteli ve dayanıklı askı sayesinde çamaşır asma işi çok kolaylaşıyor. 60x8x112 cm boyutlarındaki askı sayesinde dar mekanda çok çamaşır kurutabiliyorsunuz. Özel çorap asma aparatı var, bu aparatla çorapları düzgün şekilde asabiliyorsunuz. 

Çok kullanışlı ve sağlam. Tavsiye ediyorum.

1.899 TL olan askı Temu'da 2.410 TL.

Devecioğlu Gold Çamaşır Kurutma Askısı

Tefal Toast Expert Tost Makinesi

Tefal Toast Expert Tost Makinesi

Tost yapmak için iyi bir tost makinesi lazım. Tefal'in bu tost makinesinde sadece tost yapmıyorsunuz, elektrikli ızgara olarak da bu makineyi kullanabilirsiniz. Kırmızı dışında başka renkleri de olan tost makinesinin mutfağınıza en uygun rengini alabilirsiniz. 1800 Watt gücü olan makinenin plakaları kolayca çıkarılıp temizlenebiliyor. 

Hediye olarak aldık çok beğenildi kaliteli güzel bir ürün fiyatı da gayet uygundu teşekkürler.

3.999 TL olan tost makinesi Temu'da 4.381 TL.

Tefal Toast Expert Tost Makinesi

Accutime Blippi Kids LED Saat

Accutime Blippi Kids LED Saat

Çocuklarınız için alabileceğiniz saatle çocuklar saati öğrenebiliyorlar. Parlak LED ekranı çocukların hoşuna gidiyor. Kayışı oldukça dayanıklı, çocuklar güvenle kullanabiliyor. Çocuğunuza güzel bir hediye almak istiyorsanız bu saati düşünebilirsiniz. 

1.229 TL olan saat Temu'da 1.598 TL.

Accutime Blippi Kids LED Watch

Jüt Saklama Kutusu

Jüt Saklama Kutusu

Gardıropları düzenlemek için bu organizerleri alabilirsiniz. 4 tane gelen düzenleyiciler sayesinde dolabınız hem daha güzel görünüyor hem de toplu duruyor. Jüt model organizerleri istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Kullanmadığınız zaman katlayarak kaldırabiliyorsunuz.

4 tanesi 499 TL olan kutular Temu'da bir tanesi 274 TL.

Jüt Saklama Kutusu

eufy Anker Akıllı Tartı

eufy Anker Akıllı Tartı

Diyetisyenlerdeki verilere kendi evinizde ulaşmak için akıllı tartıları kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısıyla kolayca bağlayabileceğiniz tartı siyah renkli. Vücudunuzun değerlerini görebileceğiniz tartı sayesinde kilonuzu takip edebileceksiniz.

Mükemmel ürün 4 gün oldu aldığım motivasyon bakımından destekliyor. Veriler şahane yardımcı oluyor tavsiye ederim kesinlikle.

1.379 TL olan tartı Temu'da 1.731 TL.

eufy Anker Akıllı Tartı

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mulan
mulan
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