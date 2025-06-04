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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 18:14

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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UYGAMO Ursa C Sehpa

UYGAMO Ursa C Sehpa

Koltuk kenarında kullanabileceğiniz sehpa C model. Koltuğun içine girebilen sehpa en kullanışlı sehpa modellerinden biri. Siyah renkli sehpa modern bir tarzda. 30x41.5x60 cm boyutlarındaki sehpanın üstü cam.

949 TL olan sehpa Temu'da 1.183 TL.

UYGAMO Ursa C Sehpa

Kastamonu Plastik Çamaşır Sepeti

Kastamonu Plastik Çamaşır Sepeti

Plastik sepet, bambu halatlı. Kirli sepeti olarak kullanabileceğiniz sepeti başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Şık bi görüntüsü olan sepet evinizin şık parçalarından biri olacak.

Güzel ürün sağlam.

549 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 1.134 TL.

Kastamonu Plastik Çamaşır Sepeti

UYGAMO Rival Orta Sehpa

UYGAMO Rival Orta Sehpa

Salonunuzun ortasına yakışacak sehpa 2'li şekilde geliyor. 60 cm ve 80 cm boyutlarındaki sehpaların üstü cam. Evinize farklılık katacak sehpa takımı yuvarlak model. İç içe geçebildiği için az yer kaplıyor.

1.884 TL olan sehpa takımının Temu'da tek parçası 2.553 TL.

UYGAMO Rival Orta Sehpa

Jumbo Modena Derin Tencere

Jumbo Modena Derin Tencere

Evlerde derin tencereler en çok kullanılanlardan. Paslanmaz çelik tencere bulaşık makinesinde yıkamaya uygun. İndüksiyon ocaklar dahil tüm ocaklara uyumlu. Evde lezzetli yemekler yapmak için almanız gereken tencere bu!

cok guzel derinligi ideal cidden. magazada 1700 tl idi, burdan 1200 e aldik

1.350 TL olan tencere Temu'da 1.759 TL.

Jumbo Modena Derin Tencere

TIGRECOOK INSTANTCHOPPER Doğrayıcı

TIGRECOOK INSTANTCHOPPER Doğrayıcı

2.3 litrelik haznesi olan rondonun haznesi cam. 600 Watt gücü olan doğrayıcı ile mutfakta işleriniz kolaylaşıyor. 2 hız seçeneği olan doğrayıcının paslanmaz çelik 4 bıçağı var. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için işleri çok kolaylaştırıyor.

Cam ve çelik kab güzel humus testi yaptım başarılı yıkaması kolay alt lastikleri çıkıyor bilerek yapılmış sanırım.

1.955 TL olan doğrayıcı Temu'da 2.399 TL.

TIGRECOOK INSTANTCHOPPER Doğrayıcı

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SGerste Akasya Kek Standı

SGerste Akasya Kek Standı

Yaptığınız pastaları saklamak ya da servis etmek için bu standı alabilirsiniz. Cam kapağı kubbeli model. Bu sayede pastayı bozmuyor. Ahşap kek standı yuvarlak bir ürün, yani pastalar için ideal.

425 TL olan kek standı Temu'da 539 TL.

SGerste Akasya Kek Standı

ToXA Yakamoz Prizma Plastik Saksı

ToXA Yakamoz Prizma Plastik Saksı

26 litrelik saksı, plastik. Plastik olmasına rağmen çok şık duruyor. Büyük kapasiteli saksı büyük bitkileriniz için ideal. Evde böyle büyük bir bitkiniz varsa almanız gereken saksı bu. Bu saksının altında tabağı da var.

Tam olarak anlatıldığı gibi. Kaliteli plastik. Güzel paketlemmiş ve hızlıca geldi.

569 TL olan saksının 2'lisi Temu'da 1.223 TL.

ToXA Yakamoz Prizma Plastik Saksı

COLLBATH Tencere

COLLBATH Tencere

Demir döküm tencere evlere lazım. Mutfakta çok işinize yarayacak tencere güveç olarak kullanmak mümkün. Sulu yemekler yaparken kullanabileceğiniz tencere tutma saplarıyla çok kullanışlı. 

1.238 TL olan tencere Temu'da 1.269 TL.

COLLBATH Tencere

PURBLE Islıklı Su Isıtıcısı

PURBLE Islıklı Su Isıtıcısı

Ergonomik kulplu su ısıtıcısı düdüklü model. Yani su ısındığında size haber veriyor. Çay, kahve ya da su için kullanabileceğiniz ısıtıcı evinize çok yakışacak. 

628 TL olan ısıtıcı Temu'da 736 TL.

Justup Düdüklü Su Isıtıcısı

Amosfun Kızartma Tavası

Amosfun Kızartma Tavası

Yapışmaz yapısıyla çok kullanışlı tavayı evde her şey için kullanabileceksiniz. Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanmak mümkün. Sapı olduğu için rahatça tutup istediğiniz yemeği yapabiliyorsunuz.

728 TL olan tava Temu'da 1.036 TL.

Amosfun Kızartma Tavası

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mulan
mulan
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