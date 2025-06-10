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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 19:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Melkan Home Karıştırma Kabı

Melkan Home Karıştırma Kabı

Karıştırma kabı olarak kullanabilen kap 3 litre. Bu kabı aynı zamanda hamur yoğurmak ve mayalamak için kullanmanız mümkün. Kapağı olduğu için hem mayalarken hem de mikser kullanırken çok iyi oluyor.  20.5x14.5 cm boyutlarındaki kap oldukça kuıllanışlı.

Ürün fiyatına göre gayet kaliteli. Kötü bir plastik değil kesinlikle. İkea kalitesinde diyebilirim.

249 TL olan kap Temu'da 486 TL.

Melkan Home Karıştırma Kabı

DOWAN Sufle Kapları

DOWAN Sufle Kapları

Sufle için alabileceğiniz kapları sos ya da kuru yemiş koymak için de alabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı kaplar 235 ml kapasiteli. Beyaz kaseler 6 tane geliyor. Fırına girebildiği için çok kullanışlılar. Bu kaplar fırına, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine girebiliyor. 

Urunler kaliteli, hizli kargo. Saglam paketlenmis.

799 TL olan kaplar Temu'da 906 TL.

DOWAN Sufle Kapları

Bebek Alt Açma Bakım Çantası

Bebek Alt Açma Bakım Çantası

Dışarıdayken bebeğinizin eşyalarının derli toplu olması için ihtiyacınız olan çanta bu. Bebeğinizin bakımı için gerekli her şeyi koyabileceğiniz çantanın 3 farklı rengi var. Kapalıyken 20x24 cm boyutlarında olan çanta her yere sığıyor. Bu çantanın açık hali ise 40x24 cm. İçine ıslak mendil, bebek bezi, alt açma örtüsü, pişik kremi gibi eşyaları koyabileceğiniz 3 büyük ve 3 küçük gözü var.

Ürünün dokusu çok güzel kaliteli kesinlikle tavsiye ederim küçük hediyeniz için de teşekkürler

309 TL olan çanta Temu'da 385 TL.

Bebek Alt Açma Bakım Çantası

UYGAMO Vivo Metal Dresuar

UYGAMO Vivo Metal Dresuar

Dresuarlar evler için çok kullanışlı parçalardan. Siyah renkli olduğu için evlerin tasarımına uyuyor. 80 cm'lik dresuarın üzerine güzel aksesuarlar koyabilirsiniz. Üstü cam olduğu için çok şık duruyor. Bu dresuarı kahve köşesi olarak da kullanabilirsiniz. 

1.079 TL olan konsol Temu'da 1.620 TL.

UYGAMO Vivo Metal Dresuar

Penguen Çelik Çay Termosu

Penguen Çelik Çay Termosu

3 litrelik bu termosla dışarıda istediğiniz yerde çayınızı ya da kahvenizi içebileceksiniz. 3 litre kapasitesi gayet yeterli. İçi çelik olan termos çift katlı. Bu sayede içeceğinizi istediğiniz sıcaklıkta tutuyor. Bu termos içindekini 24 saat sıcak tutuyor.

999 TL olan termos Temu'da 1.159 TL.

Penguen Çelik Çay Termosu

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SOLE Oyuncak Mangal Seti

SOLE Oyuncak Mangal Seti

Çocuklarınızın oynaması için alabileceğiniz set 14 parçalık. Çocuğunuzun eğlenerek oynayabileceği mangal seti özellikle dışarıda oynamak için ideal. İçinde mangal, barbekü ızgarası, 2 adet sosis, 2 adet köfte, 2 adet biber, ketçap ve mayonez, mangal maşası ve mangal yelpazesi olan setle çocuğunuz da sizin gibi mangal sevdalısı olacak!

469 TL olan mangal seti Temu'da 972 TL.

SOLE Oyuncak Mangal Seti

Hasır Piknik Sepeti

Hasır Piknik Sepeti

Yazın gelmesiyle piknik sezonu açıldı. Sık sık pikniğe gidiyorsanız piknik sepeti sizin için şart. Hasır bu sepet hem şık hem de kullanışlı. Piknik malzemelerinizi içine koyup rahatça taşıyabileceğiniz sepet aynı zamanda fotoğraflarda çok güzel görünüyor.

683 TL olan piknik sepeti Temu'da 930 TL.

Hasır Piknik Sepeti

Schafer Held Çelik Tava

Schafer Held Çelik Tava

Tavalar mutfaklarda en sık kullanılan araçlar. Her şeyi yapabileceğiniz çelik tava 26 cm. Tüm ocak tiplerinde kullanılan tavayı bulaşık makinesinde yıkamak mümkün. 18/10 krom nikel paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanıma uygun.

Altı istediğim gibi kalın, ısıyı dengeli bir şekilde dağıtıyor. Ağır geleceğini zannetmiştim ancak tek elle yiyecekleri rahat bir şekilde çevirebiliyorum. Sapı da çelik olmasına rağmen ısınmıyor. Çıplak elle tutulabiliyor.

999 TL olan tava Temu'da 1.054 TL.

Schafer Held Çelik Tava

Meleni Home Çekmece İçi Çok Amaçlı Organizer

Meleni Home Çekmece İçi Çok Amaçlı Organizer

Çekmecenizi düzenlemek için alabileceğiniz organizer, bu. 6 tane gelen parçaları sayesinde makyaj malzemelerinizi en güzel şekilde saklayabiliyorsunuz. Çok amaçlı bu organizeri her şeyi düzenlemek için kullanmanız mümkün. Şeffaf olduğu için çok kullanışlı.

Gayet beğendim.

209 TL olan organizer Temu'da 269 TL.

Meleni Home Çekmece İçi Çok Amaçlı Organizer

Yogasleep Ses Makinesi

Yogasleep Ses Makinesi

Ses makinesi özellikle bebekler için alınıyor. Ama çocuklar ve yetişkinler için de kullanılabiliyor. İçinde beyaz gürültü için parçalar olan ses makinesinde doğa sesleri ve uyku şarkıları da var. Gece lambası olarak da kullanılabilen ses makinesinin ışığı renk değiştiriyor.

561 TL olan ses makinesi Temu'da 572 TL.

Yogasleep Ses Makinesi

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mulan
mulan
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