Bugün İndirimde Neler Var? Huawei Watch GT3 Pro'dan Apple iPad 10. Nesil'e 11 Haziran 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 11 Haziran 2025 tarihinde, teknoloji dünyasında birçok ürün indirimde. Öne çıkanlar arasında Huawei'nin son teknoloji ürünü Watch GT3 Pro ve Apple'ın 10. nesil iPad'i yer alıyor. İşte 11 Haziran 2025'in en çarpıcı indirimleri ve fırsatları.
Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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