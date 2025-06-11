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Bugün İndirimde Neler Var? Huawei Watch GT3 Pro'dan Apple iPad 10. Nesil'e 11 Haziran 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Huawei Watch GT3 Pro'dan Apple iPad 10. Nesil'e 11 Haziran 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 08:39

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 11 Haziran 2025 tarihinde, teknoloji dünyasında birçok ürün indirimde. Öne çıkanlar arasında Huawei'nin son teknoloji ürünü Watch GT3 Pro ve Apple'ın 10. nesil iPad'i yer alıyor. İşte 11 Haziran 2025'in en çarpıcı indirimleri ve fırsatları.

Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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9. Hepsiburada’da İndirimde: Huawei Watch GT3 Pro 46MM Titanyum Kasa - Gri Deri – Tarz ve Teknoloji Bir Arada!

9. Hepsiburada’da İndirimde: Huawei Watch GT3 Pro 46MM Titanyum Kasa - Gri Deri – Tarz ve Teknoloji Bir Arada!

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10. Hepsiburada’da İndirimde: Fissler Cenit 2’li Tava Seti (24 cm + 28 cm) – Mutfakta Pratiklik ve Kalite!

10. Hepsiburada’da İndirimde: Fissler Cenit 2’li Tava Seti (24 cm + 28 cm) – Mutfakta Pratiklik ve Kalite!

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Fissler Cenit 2’li Tava Seti (24 cm + 28 cm)

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11. Hepsiburada’da İndirimde: Petkit Eversweet 3 Pro Su Pınarı – Minik Dostlarınız İçin Taze Su!

11. Hepsiburada’da İndirimde: Petkit Eversweet 3 Pro Su Pınarı – Minik Dostlarınız İçin Taze Su!

Hepsiburada’da bugün indirimde olan Petkit Eversweet 3 Pro Su Pınarı, 1.8 litrelik kapasitesi ve paslanmaz çelik haznesiyle evcil dostlarınızın her zaman taze ve temiz suya ulaşmasını sağlıyor! Akıllı, normal ve gece modlarıyla PETKIT uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebilir, UVC sterilizasyon özelliğiyle bakterilere karşı maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Bu şık ve sessiz su pınarını indirimli fiyatıyla kaçırmayın

Petkit Eversweet 3 Pro Su Pınarı

12. Hepsiburada’da İndirimde: Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça – Çocuklar İçin Yaratıcı Eğlence!

12. Hepsiburada’da İndirimde: Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça – Çocuklar İçin Yaratıcı Eğlence!

Hepsiburada’da indirimde olan Magly Manyetik Yapı Blokları, 72 parçalık renkli 3D karo setiyle çocuklarınızın hayal gücünü harekete geçiriyor! Manyetik tasarımıyla kolayca birleşen bu bloklar, hem eğlenceli hem eğitici bir oyun deneyimi sunuyor. Dayanıklı ve güvenli malzemeleriyle bu seti uygun fiyatıyla alın, çocuklarınızın yaratıcılığına renk katın!

Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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