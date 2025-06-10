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İndirimli Babalar Günü Hediyeleri

etiket İndirimli Babalar Günü Hediyeleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 20:00

Her yıl aynı sahne; Babalar Günü gelir, sen hediye arayışına girersin ve baban büyük bir özgüvenle “Bana bir şey alma, gerek yok” der. Ama o da içten içe küçük sürprizleri sever. Bu yüzden bu sene işi şansa bırakmadık. Hem babanın yüzünü güldürecek hem de senin bütçeni zorlamayacak en iyi ve indirimli Babalar Günü hediye önerilerini senin için bir araya getirdik. Bu listeyle hem babanı mutlu edeceksin hem de bütçeni. Hazırsan gel, bu Babalar Günü klasiklerin dışına çıkalım!

Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

Bu tıraş makinesi, hem pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor hem de cildi yormuyor. Cilt dostu başlıkları, 360° dönebilen başı ve ıslak-kuru kullanım özelliği sayesinde ister lavaboda ister duştayken pratik bir şekilde kullanılıyor. Babalar Günü’nde alınacak hediyeler arasında 'asla pişman etmez' kategorisinde diyorum.

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Bosch 46 Parça Tornavida Seti

Bosch 46 Parça Tornavida Seti

Bosch’un 46 parçalık bu tornavida ve lokma uçlu seti, babanın tüm tamirat hayallerini gerçekleştirmeye hazır. Pratik, kullanışlı ve garantili mutluluk arıyorsan, Bosch bu setle tam da o kapıyı çalıyor.

Bosch 46 Parça Tornavida Seti

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm

Babalar teknolojiyle bazen mesafeli bir ilişki yaşıyor. Ama bu saat o önyargıları yerle bir ediyor! Şık titanyum kasası, siyah kauçuk kayışı ve tam donanımlı akıllı özellikleriyle babana teknolojiyi dedirtecek bir cihaz.

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Oral-B iO - 5 Siyah Yapay Zeka Teknolojili Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 5 Siyah Yapay Zeka Teknolojili Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Hem şık siyah tasarımıyla hem de 7 farklı fırçalama modu sayesinde hassastan derine, tüm diş ihtiyaçlarını tek makinede topluyor. Bu hediyeyle babanın hem ağız sağlığını hem de mutluluğunu garanti altına alıyorsun.

Oral-B iO - 5 Siyah Yapay Zeka Teknolojili Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Camper Erkek Mw Adana K100928-014

Camper Erkek Mw Adana K100928-014

Mavi rengiyle her kombinle uyum sağlıyor; ister kot pantolonla, ister şortla kullanabilir. Baban bu ayakkabıyı giydiğinde hem rahat edecek hem de tarzını konuşturacak!

Camper Erkek Mw Adana K100928-014

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Michael Kors Pour Homme Parfüm

Michael Kors Pour Homme Parfüm

Bazı kokular vardır, duyar duymaz “Bu kesin babam!” dersin. İşte Michael Kors Pour Homme tam olarak öyle bir parfüm. Gün boyu kalıcı, şık ve güçlü bir parfüm arıyorsan, bu hediyeyle baban sadece güzel kokmakla kalmıyor, özgüven de katıyor.

Michael Kors Pour Homme Parfüm

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Einhell Akülü Vidalama

Einhell Akülü Vidalama

Hem hafif, hem güçlü hem de akülü olması sayesinde her köşeye kolayca ulaşıyor. Vidalamaktan tut, monte etmeye, tamir etmeye kadar her işin altından kolayca kalkıyor. Tam da babanın eli ayağı olacak türden!

Einhell Akülü Vidalama

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

THE NORTH FACE Erkek Y2K Omuz Çantası

THE NORTH FACE Erkek Y2K Omuz Çantası

Retro tarzıyla göz dolduran, kullanımı pratik, dayanıklı ve hafif bu çanta, babanın stiline ekstra cool bir dokunuş katıyor. İster hafta sonu gezmesinde, ister şehirde iş çıkışı keyiflerinde… Her anın vazgeçilmezi olacak türden bir çanta.

THE NORTH FACE Erkek Y2K Omuz Çantası

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

Babalar Günü'nde ona sadece bir hediye değil, aynı zamanda yeni bir oyun dünyası sunmak istiyorsan, bu dizüstü bilgisayar onun yeni en yakın dostu olmaya aday.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

TRUSADOR Savona Klasik Erkek Cüzdanı

TRUSADOR Savona Klasik Erkek Cüzdanı

Hem klasik hem modern, kaliteli deri dokusuyla babanın stiline yakışan bir duruş sergiliyor. Üstelik RFID koruması sayesinde kartlarını dijital hırsızlıklara karşı koruyor, babanın içi rahat oluyor.

TRUSADOR Savona Klasik Erkek Cüzdanı

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Samsung Galaxy Buds3, Beyaz, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3, Beyaz, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Hem hafif hem rahat tasarımıyla kulağı hiç yormayan bu kulaklık, gün boyu müzik veya telefon konuşmalarında babanın en büyük destekçisi oluyor. Spor yaparken, yürürken veya dinlenirken kesintisiz ve kaliteli ses keyfi garantili!

Samsung Galaxy Buds3, Beyaz, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Casio MTP-VD01D-1BVUDF Kol Saati

Casio MTP-VD01D-1BVUDF Kol Saati

Gri metal kasası, siyah kadranı ve çelik kayışıyla hem klasik hem modern bir duruş sergiliyor. Babalar Günü'nde ona sadece bir saat değil, aynı zamanda şıklık ve fonksiyonellik sunmak istersen bu tam aradığın saat olabilir.

Casio MTP-VD01D-1BVUDF Kol Saati

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Apple iPhone 16 Pro (1 TB)

Apple iPhone 16 Pro (1 TB)

Babalar artık sadece telefonla konuşmuyor, hayatını yönetiyor. Babalar Günü’nde ona sadece telefon değil, dijital bir dünya armağan etmek istiyorsan, Apple iPhone 16 Pro tam isabet!

Apple iPhone 16 Pro (1 TB)

İndirimli tüm Babalar Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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