onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5 Akıllı Saatleri Karşılaştırıyoruz!

etiket Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5 Akıllı Saatleri Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 14:20

Bir yanda Apple’ın zarif tasarımı, gelişmiş sağlık sensörleri ve iOS evreniyle kusursuz uyumu, diğer yanda Huawei’nin uzun pil ömrü, detaylı spor takibi ve Android tarafının özgürlüğünü sunan akıllı saat vizyonu. Akıllı saat dendiğinde akla gelen ilk iki dev; Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5.“Günümü takip etsin, sağlığımı ölçsün, şık da dursun ama bir de şarjı hemen bitmesin” diyorsan bu karşılaştırma tam sana göre. Çünkü bu saatler sadece zamanı göstermiyor; seni senin kadar iyi tanımaya çalışıyor. Tasarım, ekran, sağlık özellikleri, pil ömrü, ekosistem farkı ve kullanıcı deneyimi… Hepsini senin için kıyasladık. Hazırsan bileğine en çok yakışacak modeli birlikte bulalım!

Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple Watch Series 10, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle akıllı saat deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Teknolojiyi sade ama şık bir dokunuşla yaşamak isteyenlerin gözdesi olmaya aday bir akıllı saat.

Apple Watch Series 10, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle akıllı saat deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Teknolojiyi sade ama şık bir dokunuşla yaşamak isteyenlerin gözdesi olmaya aday bir akıllı saat.

Gücünü yeni nesil çipten alan bu saat, gelişmiş sağlık sensörleriyle nabzını, uyku düzenini ve günlük hareketlerini anlık olarak izliyor. Canlı ve daha parlak ekranıyla tüm bildirimler, mesajlar, yönlendirmeler ve gelişmiş fitness takibiyle sadece bir saat değil; adeta kişisel bir asistan gibi. iPhone’unla kusursuz uyumu sayesinde müzikten mesajlara, haritadan hava durumuna kadar her şey kontrolün altında oluyor ve gününü kolaylaştırıyor. Üstelik gelişmiş batarya yönetimi sayesinde gün boyu bileğinde sana eşlik ediyor.

Apple Watch Series 10 GPS, ister yürüyüşte ister toplantıda ister doğada keşifte ol, günlük hayatının temposuna ayak uyduran, seni sağlıklı tutan, sana yol gösteren bir yaşam yardımcısı. Sağlığın, iletişimin, güvenliğin ve tarzın tek bir yerde birleşiyor.

Apple Watch Series 10 GPS, ister yürüyüşte ister toplantıda ister doğada keşifte ol, günlük hayatının temposuna ayak uyduran, seni sağlıklı tutan, sana yol gösteren bir yaşam yardımcısı. Sağlığın, iletişimin, güvenliğin ve tarzın tek bir yerde birleşiyor.

  • Kamera: Apple Watch Series 10, görüntülü görüşmeler için kameraya ihtiyaç duyanlara akıllı bir çözüm sunmasa da, Apple Watch'la iPhone’un kamerasını uzaktan kontrol edebilmek hâlâ büyük konfor. Koluna bile takılıyken “bir adım geriden fotoğraf çek” demek artık mümkün.

  • İşlemci: Yeni nesil S10 çipi sayesinde Apple Watch, dokunduğun anda tepki veriyor. Bildirimlere göz atmak, uygulama açmak ya da egzersiz başlatmak… Her şey daha hızlı, daha akıcı ve daha “senkronize.” Hem pil dostu hem de tam performanslı. Kolunda adeta bir minik iPhone taşıyorsun.

  • Ekran: Yeni Apple Watch Series 10, yüzde 30 daha büyük ekranıyla şimdi çok daha ferah bir görünüm sunarken, daha ince ve hafif gövdesiyle bileğinizde neredeyse yok gibi hissettiriyor. Daha büyük, daha parlak ve daha canlı Retina ekranı, güneşin alnında bile tek bir bildirimi kaçırmamanı sağlıyor. Always-On özelliğiyle artık kolunu kaldırmana bile gerek kalmadan zamanı ya da aktivite verilerini görebiliyorsun.

  • Tasarım: Series 10, şıklık konusunda Apple’ın ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İnce çerçevesi, dayanıklı alüminyum ya da paslanmaz çelik kasası ve farklı kayış seçenekleriyle hem sporda hem toplantıda tarzını konuşturuyorsun. Zarafet bu saate çok yakışıyor.

  • Yazılım: watchOS 11 ile gelen yeni sağlık özellikleri, uyku takibi, stres seviyesi ölçümü ve egzersiz önerileri sayesinde saat değil, tam anlamıyla bir “kişisel yaşam asistanı” kullanıyorsun. iPhone’la olan uyumu da o kadar kusursuz ki, aralarında görünmeyen bir bağ var gibi. Mac’in kilidini aç, AirPods’unu kontrol et, iPhone’un nerede olduğunu anlık olarak bul, hepsi bileğinden. Apple Watch Series 10, Apple dünyasına kusursuz bir şekilde entegre oluyor.

  • Pil: Gün boyunca yoğun kullanımda bile seni yarı yolda bırakmıyor. Uyku takibi dahil, sabah takıp gece çıkarabileceğin şekilde tasarlanmış. Hızlı şarj özelliği sayesinde de kısa sürede enerji dolu bir saate sahip oluyorsun.

  • Sağlık Takibi ve Egzersiz: EKG çekmek, kalp ritmini takip etmek, kalp atışın çok düştüğünde ya da hızlandığında uyarı almak artık sadece bir dokunuş uzağında. Üstelik Apple’ın yepyeni Uyku Apnesi Takibi özelliği sayesinde gece boyunca nefes alışverişin inceleniyor ve olası uyku apnesi belirtileri erken fark edilebiliyor. Kadın sağlığı takibinde de devrim niteliğinde: adet döngüsü izleme ve yumurtlama tahmini artık çok daha isabetli. Yaşam Bulguları uygulamasıyla kalp atışı, solunum hızı, sıcaklık değişimleri gibi detaylar da her gece sessizce senin için kaydediliyor. Hedeflerinizi kişiselleştirip size özel tavsiyelerle yönlendiren Apple Watch, antrenman yükü verileriyle performansını profesyonel seviyede takip ediyor. Koşudan HIIT’e, yüzmeden bisiklete kadar hangi sporu yapıyorsan, bileğindeki koç hep hazır. Üstelik yüzme esnasında derinlik ve su sıcaklığı gibi verileri de sunuyor! 

  • Bağlantı ve Özellikler: iPhone’dan gelen bildirimleri anında bileğinde görebilir, müzik kontrolü yapabilir, Siri’ye seslenebilir, hatta Apple Pay ile bileğinden ödeme yapabilirsin. GPS ile yürüdüğün mesafeyi net ölçüyor, kaybolmadan rotanda kalabiliyorsun. Ayrıca sert bir düşüş yaşarsan ya da ciddi bir trafik kazasına karışırsan, Apple Watch acil servisi senin yerine arıyor. Acil SOS özelliğiyle tek tuşla yardım isteyebilir, “Durum Denetleme” özelliği sayesinde güvende olduğunu sevdiğin kişilere otomatik olarak bildirebiliyorsun.

  • Dayanıklılık: Çatlamaya karşı dayanıklı ekranı, IP6X toza dayanıklılık sertifikası ve 50 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla, macera peşindekilerin güvenilir yol arkadaşı. Yağmurda koş, havuza atla ya da tozlu bir yolda pedal çevir, Apple Watch buna hazır.

  • Kişiselleştirme: Saat kadranlarını, komplikasyonları ve kayışları dilediğin gibi değiştirerek tamamen sana özel bir Apple Watch deneyimi yaratabiliyorsun. Bir gün sade, bir gün renkli… Ruh haline göre giydir!

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Donanımı ve tasarımı gerçekten muhteşem. En iyi Apple Watch modeli olmuş. Bir süredir severek kullanıyorum.

Rahatsızlığı olanların kullanması gereken bir ürün. El yıkamanızdan egzersize, sağlıktan işlevselliğe her şey çok iyi... Yaşam koçunuz olacak...

İlk akıllı saatim. İlk günümüz de çok keyifli. Apple kalitesi, farkı, şıklığı tartışmasız saat ürününde de çok çok iyi. İPhone ve AirPods ile uyumu da çok başarılı. Çok sevdim.

Hepsiburada’dan incelemek için; Apple Watch Series 10 GPS

Amazon’dan incelemek için: Apple Watch Series 10 GPS

Tüm Apple Watch ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Huawei Watch 5, şık tasarımı, gelişmiş sağlık sensörleri ve uzun pil ömrüyle, sadece zamanı göstermekle kalmıyor; seni tanıyor, seni önemsiyor ve her adımında yanında oluyor.

Huawei Watch 5, şık tasarımı, gelişmiş sağlık sensörleri ve uzun pil ömrüyle, sadece zamanı göstermekle kalmıyor; seni tanıyor, seni önemsiyor ve her adımında yanında oluyor.

Huawei Watch 5, zarif ve modern tasarımıyla göz doldururken, gelişmiş sağlık teknolojileriyle seni daima bir adım önde tutuyor. Arayüzüyle sezgisel bir deneyim sunarken; aramalardan mesajlara, müzik kontrolünden uygulamalara kadar günlük hayatın tüm detaylarını bileğine taşıyor.

Huawei Watch 5, formunu korumak isteyenlerden teknoloji tutkunlarına kadar herkesin beğenisini kazanacak hem güçlü hem zarif bir saat. Hayatın hızına ayak uydurmak, sağlığını takip etmek ve stilinden ödün vermemek isteyenler için tasarlanmış bir teknoloji.

Huawei Watch 5, formunu korumak isteyenlerden teknoloji tutkunlarına kadar herkesin beğenisini kazanacak hem güçlü hem zarif bir saat. Hayatın hızına ayak uydurmak, sağlığını takip etmek ve stilinden ödün vermemek isteyenler için tasarlanmış bir teknoloji.

  • Kamera: Huawei Watch 5, dahili bir kamera sunmasa da, telefonunun kamerasını bileğinden uzaktan kontrol etme imkanıyla çekim yapmayı oldukça pratik hale getiriyor. Artık telefonunu sabitle, saatin üzerinden pozları ayarla, harika anlar yakala!

  • İşlemci: Güçlü ve enerji verimli Kirin A1 işlemcisi sayesinde, Huawei Watch 5 dokunuşlarını anında algılıyor ve hızlıca yanıt veriyor. Uygulamalar arası geçişler, bildirimlere göz atmak ya da spor modlarını açmak hiç olmadığı kadar akıcı.

  • Ekran: 1.5 inç AMOLED ekranıyla renkler canlı ve net. Güneş altında bile görünürlüğü yüksek, detayları yakalamak çok kolay. Always-On Display sayesinde saatin sürekli açık kalarak zamanı ve bildirimleri gösterebilmesi hayatı kolaylaştırıyor.

  • Tasarım: Havacılık sınıfı titanyum, 904L paslanmaz çelik ve kavisli safir cam kullanılarak tasarlanan HUAWEI Watch 5, hem dayanıklılığı hem de şıklığıyla fark yaratıyor. LTPO 2.0 AMOLED ekranıyla her detay göz alıcı, tasarımı ise Kármán hattından ilham alan futuristik eğrilerle adeta geleceği bileklerine taşıyor.

  • Yazılım: HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan saat, kullanıcı dostu arayüzü ve akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefonunla sorunsuz senkronize olarak, mesajları, aramaları ve bildirimleri doğrudan bileğinde yönetebiliyorsun.

  • Çoklu Algılama X-TAP Teknolojisi: Minyatür ama güçlü! HUAWEI’nin X-TAP sensörü, EKG, PPG ve 10 kademeli duyusal ölçümleri tek bir kompakt modülde bir araya getirerek sağlık takibinde yüksek doğruluk ve hız sunuyor. Bileğinizdeki bu teknoloji, sağlığınızı yakından izlerken size rahatlık sağlıyor.

  • Pil: Tek şarjla 4 ila 7 gün arasında pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede kullanıma hazır hale geliyorsun. Bu da günlük koşturmacanda şarj derdini büyük ölçüde azaltıyor.

  • Sağlık Takibi ve Egzersiz: TruSeen 5.5+ sensörleri ile kalp atış hızını, kan oksijen seviyeni (SpO₂) ve stresini anlık olarak takip ediyor. Üstelik uyku apnesi takibi özelliği ile geceleri nefes alışverişini inceliyor ve sağlık durumuna dair kritik veriler sunuyor. 100’den fazla spor modu ve otomatik antrenman algılama ile egzersizlerini profesyonelce kaydet. Yüzme, koşu, bisiklet, yoga gibi aktivitelerde derinlik, su sıcaklığı gibi verilerle destek sağlıyor.

  • Bağlantı ve Özellikler: Bluetooth arama özelliği sayesinde telefonuna bakmadan bileğinden konuşabiliyor, mesajlara hızlıca yanıt verebiliyorsun. Müzik kontrolü, hava durumu, alarm gibi özelliklerle hayat daha pratik hale geliyor.

  • Geniş Uyumluluk: İster iPhone ister Android kullanıyor ol, HUAWEI Watch 5 her iki dünyayla da uyumlu çalışıyor.

  • Kişiselleştirme: Farklı kadranlar, renkli temalar ve değiştirilebilir kayış seçenekleri sayesinde saatin tam senin tarzını yansıtıyor. İster spor ister klasik görünüm, Huawei Watch 5’le her gün farklı bir stil yaratmak mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Bir aydır kullanıyorum, Saati sadece akşamları bağladığınızda ve tüm aktiviteler açıksa şarjı 1 hafta gidiyor, 7/24 bağlandığın da 3,5 gün. Mükemmel bir saat, alacaksanız hiç tereddüt etmeyin; safir cam titanyum kasa.

Kaliteli, kullanışlı ve klas bir saat isteyenlere tavsiye ederim.

Hepsiburada’dan incelemek için; Huawei Watch 5

Amazon’dan incelemek için; Huawei Watch 5

Tüm Huawei Watch ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

İster yoğun bir günün tam ortasında ol, ister doğada huzurla yürüyüş yap, Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5 sadece zamanı göstermiyor; hayatını kolaylaştıran, sağlık ve eğlenceyi bileğine getiren iki teknoloji harikası. Şıklık ve fonksiyonellik, hız ve akıllı özelliklerle birleşiyor.

İster yoğun bir günün tam ortasında ol, ister doğada huzurla yürüyüş yap, Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5 sadece zamanı göstermiyor; hayatını kolaylaştıran, sağlık ve eğlenceyi bileğine getiren iki teknoloji harikası. Şıklık ve fonksiyonellik, hız ve akıllı özelliklerle birleşiyor.

  • Performans: Apple Watch Series 10, yeni nesil S10 işlemcisiyle hemen her komutu ışık hızında yerine getiriyor. Bildirimlere bakmak, uygulamaları açmak veya antrenman başlatmak hiç bu kadar hızlı ve pürüzsüz olmamıştı. Huawei Watch 5 ise X-TAP sensörü ve güçlü NPU’suyla sağlık ve hareket takibini son derece hassas ve akıcı yapıyor. Günlük kullanımda hız ve doğruluk arıyorsan, ikisi de seni asla yarı yolda bırakmaz.

  • Ekran: Apple Watch Series 10’un yüzde 30 daha büyük ve hep açık kalan Retina ekranı, parlak ve canlı renklerle göz kamaştırıyor. Huawei Watch 5 ise LTPO 2.0 AMOLED ekranıyla çok net ve pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor. İkisinde de hem güneş altında hem loş ışıkta rahatlıkla görebileceğin ekranlar var, seçim biraz daha senin göz alışkanlıklarına kalmış.

  • Tasarım: Apple Watch Series 10, ince çerçevesi, hafif ve dayanıklı alüminyum ya da paslanmaz çelik kasasıyla bilekte neredeyse yokmuş gibi hissettiriyor. Huawei Watch 5 ise havacılık sınıfı titanyum, safir cam ve paslanmaz çelik gibi premium malzemelerle sağlamlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Kavisli ekran ve futuristik çizgilerle hem dayanıklı hem de oldukça zarif.

  • Sağlık ve Fitness: Apple Watch, EKG’den uyku apnesi takibine, adet döngüsünden kalp ritmi uyarılarına kadar kapsamlı sağlık özellikleriyle adeta kişisel doktorun gibi. Huawei Watch 5’in X-TAP sensörü, parmak ucu SpO2 ölçümü ve çoklu algılama teknolojisi ise sağlık verilerini yüksek hassasiyetle sunuyor. Antrenman yükü takibi, suya dayanıklılık ve daha fazlası iki cihazda da eksiksiz.

  • Bağlantı ve Güvenlik: Apple Watch Series 10, düşme algılama, trafik kazası uyarısı ve acil SOS gibi hayat kurtaran özellikleriyle fark yaratıyor. Huawei Watch 5 ise eSIM desteğiyle telefonun yanındaymış gibi arama yapma ve Wi-Fi 6 ile kesintisiz bağlantı sağlıyor. İkisinde de bağlantıda kalmak ve güvende hissetmek ön planda.

  • Pil ve Şarj: Apple Watch Series 10, hızlı şarjıyla yaklaşık 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, Huawei Watch 5’in çift pil modu sana ya tam performans ya da uzun pil ömrü arasında seçim şansı veriyor. Günlük yoğun tempoda her ikisi de seni destekler.

  • Kişiselleştirme: Apple’ın zengin kayış ve kadran seçenekleriyle tarzını kolayca yansıtabilirsin. Huawei Watch 5 de farklı materyal ve renk alternatifleriyle ruh haline göre şekilleniyor. İkisi de saatten fazlasını isteyenler için tam bir stil tamamlayıcı.

Sonuç olarak, Apple Watch Series 10 ile Huawei Watch 5, her anınızı daha sağlıklı, bağlı ve şık yaşamanız için tasarlanmış; hız, dayanıklılık ve ileri teknoloji arasında mükemmel bir denge kuran iki güçlü akıllı saat seçeneği.

Sonuç olarak, Apple Watch Series 10 ile Huawei Watch 5, her anınızı daha sağlıklı, bağlı ve şık yaşamanız için tasarlanmış; hız, dayanıklılık ve ileri teknoloji arasında mükemmel bir denge kuran iki güçlü akıllı saat seçeneği.

Apple Watch Series 10, zarif tasarımı, büyük ve parlak ekranı ile bileğinizde adeta teknolojiyle dans ediyor. Gelişmiş EKG, kalp ritmi takibi ve yeni uyku apnesi özelliği gibi sağlık sensörleriyle sağlığınızı her an en ince detayına kadar izliyor. Apple ekosistemiyle kusursuz uyumu sayesinde iPhone, Mac ve AirPods gibi cihazlarınızla sorunsuz iletişim kuruyor, anlık bildirimler ve acil durum güvenlik özellikleriyle sana her zaman destek oluyor. Hızlı şarj ve dayanıklı yapısıyla gün boyu yanında, stilinin tamamlayıcısı olmaya hazır.

Huawei Watch 5 ise; güçlü malzeme kalitesi ve havacılık sınıfı titanyum gövdesiyle sağlamlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Çoklu sensörlü X-TAP teknolojisi sayesinde nabız, EKG ve gerçek zamanlı SpO2 ölçümü gibi detayları anlık ve hassas bir şekilde takip edebiliyosun. eSIM ve Wi-Fi 6 desteğiyle telefonunu yanına almadan da iletişimde kalabilir, uzun pil ömrü ve iki pil modu sayesinde saatini kullanım şekline göre optimize edebilirsin. Android ve iOS uyumu ile geniş kitlelere hitap eden Huawei Watch 5, işlevselliği ve ergonomisiyle göz dolduruyor.

Hangisini tercih edeceğin ise tamamen senin hayat tarzına, kullandığın telefon ve ekosisteme bağlı. Eğer Apple cihazları kullanıyor ve ekosistemin kusursuz uyumundan vazgeçemiyorsan, Apple Watch Series 10 senin için biçilmiş kaftan. Öte yandan, sağlam malzeme kalitesi, uzun pil ömrü ve esnek bağlantı seçenekleri senin için öncelikliyse, Huawei Watch 5 daha doğru bir seçim olabilir. Her iki akıllı saat de sundukları teknolojiyle bileğinde yepyeni bir dünyaya kapı aralıyor, geriye sadece hayatını nasıl kolaylaştırmak istediğin kalıyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Apple Watch Series 10 GPS

Amazon’dan incelemek için: Apple Watch Series 10 GPS

Tüm Apple Watch ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada’dan incelemek için; Huawei Watch 5

Amazon’dan incelemek için; Huawei Watch 5

Tüm Huawei Watch ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın