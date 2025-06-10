Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5 Akıllı Saatleri Karşılaştırıyoruz!

Bir yanda Apple’ın zarif tasarımı, gelişmiş sağlık sensörleri ve iOS evreniyle kusursuz uyumu, diğer yanda Huawei’nin uzun pil ömrü, detaylı spor takibi ve Android tarafının özgürlüğünü sunan akıllı saat vizyonu. Akıllı saat dendiğinde akla gelen ilk iki dev; Apple Watch Series 10 ve Huawei Watch 5.“Günümü takip etsin, sağlığımı ölçsün, şık da dursun ama bir de şarjı hemen bitmesin” diyorsan bu karşılaştırma tam sana göre. Çünkü bu saatler sadece zamanı göstermiyor; seni senin kadar iyi tanımaya çalışıyor. Tasarım, ekran, sağlık özellikleri, pil ömrü, ekosistem farkı ve kullanıcı deneyimi… Hepsini senin için kıyasladık. Hazırsan bileğine en çok yakışacak modeli birlikte bulalım!

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