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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 7

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 7

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 03:02

30’lu yaşlar, insanın kendine dönmeye başladığı ama bir yandan da “Ben hâlâ eyeliner nasıl çekilir bilmiyorum” dediği yıllar olabilir. Ama dert etmeyin! Makyajı geç keşfedenler için hazırladığımız bu liste sayesinde aynaya her baktığında 'İyi ki başlamışım' diyeceksin. Fondötenden kaş kalemine, allıktan dudak parlatıcısına kadar, adım adım kendinize yakışanı bulabileceğin ürünlerle tanışacaksın. Üstelik hepsi acemi dostu, seni üzmeyen, “herkes yapabiliyorsa ben de yaparım” dedirten türden. Bu içerik, 30’lu yaşlarında makyaj yapmayı öğrenmek isteyen kadınlar için tam bir başlangıç rehberi!

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 7. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 11.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Note Makyaj Sabitleyici Transparan Pudra

Note Makyaj Sabitleyici Transparan Pudra

Cilt tonunu değiştirmeyen transparan yapısı sayesinde her makyaja uyum sağlıyor ve özellikle “ben karma ciltliyim, öğlene doğru ışıl ışıl oluyorum” diyenler için tam bir kurtarıcı. Özellikle yeni makyaj yapmaya başlayanlar için ideal; hata affediyor, ciltte iz bırakmıyor.

Note Makyaj Sabitleyici Transparan Pudra

Maybelline New York Instant Perfector Glow

Maybelline New York Instant Perfector Glow

Makyajla yeni tanışanlar için “ne nerede kullanılır?” karmaşası bitti çünkü Maybelline Instant Perfector Glow, dört farklı ürünün işini tek başına yapıyor: BB krem, kapatıcı, highlighter ve makyaj bazı hepsini tek tüpte sana sunuyor.

Maybelline New York Instant Perfector Glow

Revolution Hot Spice Allık Paleti

Revolution Hot Spice Allık Paleti

Yumuşacık yapısı sayesinde kolay dağılıyor, ciltle bütünleşiyor ve fazla uğraşmadan sağlıklı, canlı bir görünüm veriyor. Bu palet, makyaj çantanın vazgeçilmezi olmaya aday!

Revolution Hot Spice Allık Paleti

Pastel Krem Allık

Pastel Krem Allık

Krem formülü sayesinde parmakla bile kolayca uygulanıyor, cilde anında yayılıyor ve pudralı durmadan taze bir ışıltı bırakıyor. “Allık sürmek zor mu acaba?” diye düşünüyorsan, işte sana tam bir başlangıç dostu. 

Pastel Krem Allık 47 Peachy

NYX Professional Makeup Ultimate Phoenix Paleti

NYX Professional Makeup Ultimate Phoenix Paleti

Kırmızılar, turuncular, sıcak kahveler… Göz kapaklarında gün batımı efekti gibi! Üstelik mat, saten ve ışıltılı bitiş seçenekleriyle ister sade, ister çarpıcı bir görünüm elde edebiliyorsun. Tonlar öyle yumuşak ve karıştırması kolay ki, daha önce far fırçası bile tutmamış olsan bile profesyonel gibi hissedebileceksin.

NYX Professional Makeup Ultimate Phoenix Paleti

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L’Oréal Paris Infaillible 2-Step Ruj 801

L’Oréal Paris Infaillible 2-Step Ruj 801

İlk adımda yoğun renkli likit ruj, ikinci adımda nemlendirici balm ile hem kalıcılık hem konfor sunuyor. Dudakta kuruluk, çatlama ve bulaşma yapmıyor. Ofise, kahve buluşmasına, akşam yemeğine… Hepsine tek rujla hazırsın!

L’Oréal Paris Infaillible 2-Step Ruj 801

MISSHA 48 Saat Kalıcı Saten Fondöten

MISSHA 48 Saat Kalıcı Saten Fondöten

“Fondöten sürüyorum ama ya çok kuru duruyor ya da hemen uçup gidiyor.” diyorsan, bu fondöten tam sana göre. Hem SPF50+ ile güneş koruması sağlıyor hem de cilde doğal, nemli bir ışıltı katıyor.

MISSHA 48 Saat Kalıcı Saten Fondöten

Maybelline New York Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

Maybelline New York Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

Hafif yapılı, dudakta hiç yokmuş gibi hissettiren bu tint, hem sabah sür-çık rahatlığı sunuyor hem de sanki dudakların kendi rengiymiş gibi doğal bir etki bırakıyor. Sade bir makyajı tamamlıyor, abartısız şıklık arayanlar için ideal!

Maybelline New York Likit Mat Tint 15 Skinny Dip

L'Oréal Paris Infaillible Faux Brow Ultra İnce Uçlu Kaş Kalemi

L'Oréal Paris Infaillible Faux Brow Ultra İnce Uçlu Kaş Kalemi

Kaş kalemi sürmek göz korkutuyorsa ama aynaya bakınca “Bir şey eksik…” diyorsan bu kalem tam senlik. Çünkü ultra ince ucu sayesinde kıl kıl efekt veriyor, yani ne yaparsan yap kaşın doğal kalıyor.

L'Oréal Paris Infaillible Faux Brow Ultra İnce Uçlu Kaş Kalemi

Maybelline New York Tattoo Liner Ink Eyeliner

Maybelline New York Tattoo Liner Ink Eyeliner

30’larında hâlâ eyeliner çekmeye çalışırken aynayı kendine düşman edenlerdensen artık rahat bir nefes alabilirsin. Göz kapağında kayar gibi ilerleyen fırçasıyla kuyruk yapmak da, içini doldurmak da çocuk oyuncağı gibi.

Maybelline New York Tattoo Liner Ink Eyeliner

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Show by Pastel Show Your Peace Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

Show by Pastel Show Your Peace Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

Ne zaman kaşlarını şekillendirmeye çalışsan biri sağa, biri sola mı bakıyor? Ya da kirpiklerin maskarasız günlerde sönük mü kalıyor? Bu şeffaf mucize, kaşları tek tek sabitliyor, kirpiklere ise doğal bir kıvrım ve ıslak bitişli hafiflik veriyor. Transparan ama etkisi net!

Show by Pastel Show Your Peace Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

İncecik fırçası sayesinde en minik kirpiğe bile ulaşıyor, yapıştırmadan tek tek ayırıyor ve sıradan kirpik görünümüne elveda demeni sağlıyor. Hem günlük makyajlarda hem de göz makyajını ön plana çıkarmak istediğin gecelerde tam bir yıldız ürün.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Jel gibi ama hissedilmiyor. Uyguluyorsun, tarıyorsun ve bitti. Kaşların gün boyu taranmış, düzgün, doğal ve havalı duruyor. Özellikle makyajla yeni tanışanlar için de biçilmiş kaftan.

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu

Serum formülüyle cildi nemlendirirken, göz altındaki yorgunluk izlerini, minik sivilce lekelerini ve kızarıklıkları ustalıkla kapatıyor. Ciltle bütünleşen yapısı, kolay uygulanabilirliği ve gün boyu konforlu hissiyle hem acemilere hem de doğallıktan yana olanlara hitap ediyor.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu

Kiko Milano Dudak Parlatıcısı 17 Pearly Mauve

Kiko Milano Dudak Parlatıcısı 17 Pearly Mauve

Günlük makyajına enerjik bir dokunuş katmak istiyorsan ya da “ben makyaj yapmayı bilmiyorum ama parlamak istiyorum” diyorsan, bu gloss tam senlik. Özellikle 30’larında olup sade ama iddialı bir görünüm arayanlara ilaç gibi geliyor!

Kiko Milano Dudak Parlatıcısı 17 Pearly Mauve

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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