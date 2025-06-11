30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 7
30’lu yaşlar, insanın kendine dönmeye başladığı ama bir yandan da “Ben hâlâ eyeliner nasıl çekilir bilmiyorum” dediği yıllar olabilir. Ama dert etmeyin! Makyajı geç keşfedenler için hazırladığımız bu liste sayesinde aynaya her baktığında 'İyi ki başlamışım' diyeceksin. Fondötenden kaş kalemine, allıktan dudak parlatıcısına kadar, adım adım kendinize yakışanı bulabileceğin ürünlerle tanışacaksın. Üstelik hepsi acemi dostu, seni üzmeyen, “herkes yapabiliyorsa ben de yaparım” dedirten türden. Bu içerik, 30’lu yaşlarında makyaj yapmayı öğrenmek isteyen kadınlar için tam bir başlangıç rehberi!
30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 7. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.
Bu içerik 11.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Note Makyaj Sabitleyici Transparan Pudra
Maybelline New York Instant Perfector Glow
Revolution Hot Spice Allık Paleti
Pastel Krem Allık
NYX Professional Makeup Ultimate Phoenix Paleti
L’Oréal Paris Infaillible 2-Step Ruj 801
MISSHA 48 Saat Kalıcı Saten Fondöten
Maybelline New York Likit Mat Tint 15 Skinny Dip
L'Oréal Paris Infaillible Faux Brow Ultra İnce Uçlu Kaş Kalemi
Maybelline New York Tattoo Liner Ink Eyeliner
Show by Pastel Show Your Peace Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası
L’Oréal Paris Telescopic Maskara
Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu
Kiko Milano Dudak Parlatıcısı 17 Pearly Mauve
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